Dînez couvert – Le masque nasal qui fait le buzz suscite de gros doutes L’accessoire est censé protéger du Covid-19 en mangeant. Le fabricant suisse Amyna3 s’interroge sur une quelconque efficacité. Pierre-Alexandre Sallier

Cela vient du Mexique, pays durement touché par la pandémie de Covid-19. Des inventeurs y ont créé un masque pour le nez dont le port est censé freiner la propagation du virus lors de repas à plusieurs, une source importante de contamination.

Si la situation dans ce pays n’était pas aussi grave, cela prêterait à sourire. Avec plus de 200’000 morts, le Mexique est devenu la semaine dernière le troisième pays le plus endeuillé par le Covid-19. Des circonstances dramatiques qui nourrissent les inventions les plus originales.

Au bal masqué

Conçue comme un masque chirurgical classique – les deux pourraient même être portés ensemble, assurent leurs concepteurs – et accrochée par des élastiques derrière les oreilles, cette protection ne recouvre que le nez. Et permettrait donc de partager des tacos l’esprit tranquille.