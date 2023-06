Mardi soir à la Pontaise – Le match entre SLO et Sion classé à haut risque par la police La police ne détaille pas son dispositif mais confirme une rencontre «classée rouge». Les ultras du FC Sion devraient arriver en train à 18 h 56. Romaric Haddou

La police n’indique pas si les supporters valaisans se rendront au stade en cortège ou grâce à des bus spéciaux. KEYSTONE

Le barrage retour entre Stade Lausanne Ouchy et le FC Sion s’annonce tendu, mardi soir à la Pontaise. Après leur défaite 2-0, samedi au stade de Tourbillon, les footballeurs valaisans sont au bord de la relégation. De quoi faire bouillir leurs supporters, qui ont fortement invectivé leurs joueurs après le match aller, comme l’a rapporté «Blick».

Que se passera-t-il, mardi aux alentours de 22h30, en cas d’issue défavorable aux Sédunois? Est-ce que la police cantonale vaudoise craint des débordements? «La police n’a pas de craintes, elle n’est pas là pour en avoir. Elle analyse la situation et adapte son dispositif en collaboration avec les autres corps de police», répond Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale.

En l’occurrence, le match entre SLO et Sion est «classé rouge», soit le plus haut niveau de risque. «Nous ne détaillons pas l’analyse de nos spécialistes, mais elle dépend de nombreux facteurs: équipes concernées, antécédents, contexte général, tensions éventuelles… Les enjeux sportifs sont évidemment intégrés», indique Jean-Christophe Sauterel.

Le dispositif sécuritaire concerne les abords du stade, mais aussi les déplacements de supporters adverses avant et après la rencontre. «Nous privilégions les déplacements en car entre la gare et le stade, voire entre la ville de départ et le stade, plutôt qu’un cortège pédestre à travers Lausanne. Pour ce match, nous ne communiquons pas sur la solution retenue», écarte le porte-parole.

Les ultras sédunois sont moins mystérieux. Ils annoncent des trains spéciaux à l’aller comme au retour. Arrivée à 18h56 en gare de Lausanne et départ vers le Valais à 23h35.

