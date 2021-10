Presse écrite – «Le Matin Dimanche» étoffe ses contenus dans une nouvelle formule Le journal dominical romand place la culture au cœur de son quatrième cahier, tandis que «Femina» s’engage davantage pour les femmes romandes. Rebecca Mosimann

Ariane Dayer (à g.), rédactrice en chef du «Matin Dimanche» et de la rédaction Tamedia, en compagnie de Géraldine Savary, rédactrice en chef de «Femina» et de «Cultura». Yvain Genevay

«Le Matin Dimanche» présente ce dimanche son nouveau projet éditorial. Le plus grand journal romand payant veut renforcer davantage son lien de proximité avec ses lecteurs – 319’000 chaque semaine – à travers une formule retravaillée et enrichie.

«Nous avons toujours suivi les évolutions de notre époque. Maintenant nous voulons aller encore plus loin sur certaines thématiques, que ce soit la cause des femmes, la réflexion autour de l’inclusivité, la culture, mais aussi l’écologie, explique Ariane Dayer, rédactrice en chef de la rédaction Tamedia et du «Matin Dimanche». Nous sommes déjà très forts avec nos enquêtes ou nos débats politiques. L’envie est de rajouter aussi plus d’humour et d’émotion à nos contenus.»

Premier changement majeur, la culture intègre le quatrième cahier du journal dominical. Elle quitte le supplément en format tabloïd qui l’abritait jusqu’ici pour s’octroyer 12 pages dédiées à la vie culturelle romande, tout en gardant le même nom «Cultura». Cette nouvelle section est pilotée par Géraldine Savary, ex-conseillère aux États vaudoise nommée rédactrice en chef de «Femina» fin janvier.

Offre culturelle pour tous les publics

«On veut casser l’image d’une culture élitiste, qui peut faire peur, précise Géraldine Savary. Ce cahier va traduire de façon plus rythmée la richesse de l’offre culturelle au sens large, destinée à tous les publics.» On y trouvera, entre autres, une rubrique «Face-à-face» engagée ou encore une section baptisée «Pépites», coups de cœur de la rédaction culturelle.

«J’ai aussi envie de développer des thématiques autour des séries, terreau créatif infini. De Rio à Pékin en passant par Échallens, elles alimentent les conversations et touchent tout un chacun.»

L’ancienne section «Bien vivre» est conservée en fin de cahier avec ses sujets santé, nature… Sans oublier la chronique de Rosette Poletti, toujours plébiscitée par les lecteurs.

Mon animal et moi

L’humour et l’émotion se matérialisent avec deux nouveaux rendez-vous situés dans l’ancien cahier «Acteurs», renommé «Profils». Une page entière sera désormais consacrée à des dessins de presse avec un tournus d’auteurs qui se relayeront autour des coups de crayon de Caro et Racalbuto, fidèles du titre.

Les deux rédactrices en chef peaufinent le dominical romand renouvelé. Yvain Genevay

Autre thématique chère à la rédactrice en chef du «Matin Dimanche», les animaux de compagnie: ils seront racontés dans leur relation à leurs maîtres. Chaque «histoire d’amour» – ce dimanche, ce sera le lien qui unit deux fillettes et leurs lapins – sera complétée d’avis d’experts, du vétérinaire au comportementaliste. «Nous sommes aussi là pour apporter une dimension de tendresse populaire», explique Ariane Dayer.

L’écologie prendra, elle, la forme de «La question verte», qui interrogera chaque semaine le bilan carbone de nos gestes du quotidien. Quant au guide TV, il reste encarté avec «Femina» et «Encore».

Le magazine «Femina», entièrement repensé par Géraldine Savary et son adjoint Alexandre Lanz, continue sa mue vers une ligne «plus inclusive, engagée et féministe. Nous voulons parler des femmes de Suisse romande et des questions qui les touchent», souligne la rédactrice en chef. Elle a convié de nouvelles chroniqueuses dans l’aventure, à l’image de l’écrivaine Noëlle Revaz, qui offrira chaque semaine un rendez-vous de fiction.

Une fois par mois, le titre s’étoffe avec un numéro thématique spécial. Ce dimanche, il est consacré aux femmes vigneronnes. «Nous avons demandé à six d’entre elles de participer à un shooting photo très glamour. L’occasion de les mettre en valeur autrement et de parler de beauté au sens large.»

