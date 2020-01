Alain Soral s'installe définitivement en Suisse

Alain Soral quitte Paris et la France avec armes et bagages. En novembre dernier, nous annoncions son déménagement à Lausanne. Il a désormais formellement déposé ses papiers dans la ville. «Pour répondre à votre question, M. Alain Bonnet (ndlr: nom d'usage du personnage) a procédé à son inscription définitive auprès du Contrôle des habitants. Dès lors, officiellement, il habite en résidence principale depuis le 15 janvier 2019 à Lausanne», confirme le municipal de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand. L’antisémite et négationniste français de 61 ans habite toujours dans le quartier de la synagogue, au centre-ville, dans un petit appartement.

Celui qui a été condamné pour antisémitisme et négationnisme en France habite dans le quartier de la synagogue à Lausanne. Photo: Yvain Genevay

Le déménagement en Suisse est complet. Alain Soral habite dans la capitale vaudoise. Ses affaires sont à Genève. Le penseur est le président de l’association Égalité & Réconciliation (E & R), qui diffuse sur internet ses thèses politiques. Les amateurs peuvent, depuis 2018, lui verser de l’argent via l’association des Amis genevois de la tolérance qui est domiciliée à Genève, à l’adresse de l’étude de l’avocat Pascal Junod. Ce dernier défend l’humoriste sulfureux Dieudonné, un proche d’Alain Soral qui est accusé d’avoir tenu des propos négationnistes lors de spectacles en Suisse romande. Précisons enfin que Me Junod héberge aussi dans son étude son confrère français Damien Viguier qui s’occupe, lui, des intérêts du président de E & R en France.

Une capture d'écran de la page de garde du site internet des Amis genevois de la tolérance, derrière laquelle se trouve Alain Soral.

L’inscription définitive à Lausanne a été effectuée sept jours avant une échéance juridique importante. La prison pend au nez d’Alain Soral. La 13e chambre du Tribunal de grande instance de Paris l’a en effet condamné à 1 an ferme le 15 avril 2019 pour négationnisme. L’homme n’était pas présent dans la salle. Un mandat d’arrêt a alors été prononcé, puis suspendu à cause d’un recours. La Cour d’appel devait justement se déterminer le mercredi 22 janvier. «Un coup de théâtre», selon «Le Point», a reporté l’issue des débats à ce printemps.

«Il échappe encore une fois à la prison. Mais les condamnations s’amoncellent, se suivent les unes après les autres. Il va bientôt se retrouver derrière les barreaux», explique Marc Knobel. L’historien français est le président de J’accuse!. L’association qui lutte contre l’antisémitisme sur le Net est une des parties civiles contre Alain Soral. «Il a changé d’attitude. Avant, il s’affichait avec ses sympathisants dans les audiences qu’il exploitait comme une tribune politique. Depuis peu, il ne vient plus. Mercredi, il était absent. Personne ne savait où il était. Son avocat n’a pas confirmé à la Cour s’il résidait toujours en France.»

Alain Soral pose pour les photographes au Tribunal de grande instance à Paris en 2015. Il y était convoqué après avoir fait le geste de la quenelle, considéré comme une gestuelle antisémite, devant le mémorial de la Shoah à Berlin en 2013. Il a été condamné pour cela, selon Marc Knobel. Photo: AFP

La nouvelle de la domiciliation définitive dans la capitale vaudoise n’étonne pas Marc Knobel. «Il fuit la justice française. C’est aujourd’hui un exilé.» Selon lui, Alain Soral veut poursuivre ses activités «scélérates» au bord du lac Léman. «Il a simplement déplacé son quartier général de Saint-Denis à Lausanne.» L’historien ajoute: «Nous ne lâcherons rien en France. Et en Suisse, des associations l’attendent de pied ferme. Qu’il sache qu’elles prendront le relais.»

Johanne Gurfinkiel est le secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) à Genève. Le responsable avait déjà indiqué dans ces colonnes suivre de près les activités helvétiques d’Alain Soral. «Nous suivons avec intérêt ses déclarations. Installé désormais en Suisse, il va devoir se conformer à la loi. L’article 261 bis de notre Code pénal qui punit les propos discriminatoires et négationnistes décrit précisément les limites à ne pas franchir. Et soyez assuré que nous resterons vigilants face à ce prédicateur de haine.» La CICAD poursuit déjà Dieudonné en justice.

Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD à Genève. Photo: AFP

Le président de E & R se dit Franco-Suisse. Cette double nationalité est évoquée comme une des explications possibles de ce déménagement. L’avocat de la CICAD Philippe Grumbach explique que la Suisse, comme tous les États de droit, n’extrade pas ses ressortissants. La Confédération ne pourrait ainsi pas répondre positivement à une demande en ce sens formulée par la France. «À teneur de la Convention européenne d’extradition, Alain Soral pourrait, en revanche, être jugé à nouveau pour les mêmes faits mais non pas amené à purger une peine française en Suisse», poursuit le spécialiste du droit. Contactés, Alain Soral et Pascal Junod n’ont pas voulu faire de commentaire.