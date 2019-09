Amazonie: les feux embrasent aussi les Brésiliens de Suisse

Alors que l’Amazonie est ravagée par les incendies, les conversations sont tout aussi enflammées au sein de la communauté brésilienne de Suisse: 19 000 personnes en âge de voter. Ce sont eux qui ont l’an dernier choisi Jair Bolsonaro. Il avait obtenu en Suisse plus de 48% des voix au premier tour, 62% au second, en dessus encore de son score total. Bolsonaro était, fin octobre 2018, devenu président du Brésil avec 56% des voix.

«Ceux qui ont voté Bolsonaro par ici ne veulent plus trop en parler. Ils sont entrés dans une sorte de léthargie, de silence convenable», explique Luciana Angelim. Cette quadragénaire, secrétaire d’association en Suisse romande, n’est pas dans le camp du nouveau président. «L’an dernier, au premier tour, j’ai voté Guilherme Boulos, du parti Socialisme et Liberté, très à gauche.» Pour elle, «les condamnations face aux incendies ne servent à rien. Ce n’est pas d’aide dont il faut parler, c’est de sanctions économiques. Pendant que l’Amazonie continue de brûler, la Suisse, par une «coïncidence de dates», signe l’accord du Mercosur. C’est dommage.»

La jeune femme n’est pas tendre pour autant avec Emmanuel Macron, président français entretenant des relations glaciales avec Brasília: «Vouloir internationaliser l’Amazonie ne fait que renforcer le nationalisme dont se sert Bolsonaro», soupire-t-elle. Le fameux tweet macronien du 22 août cumulait les maladresses. Le «Notre maison brûle» titillait la souveraineté brésilienne. La référence au poumon de la Terre qui «produit 20% de notre oxygène» était exagérée (les études évaluent à 7% son apport à l’oxygène planétaire), et le tout était illustré d’une photo de l’incendie amazonien datant au mieux de… 2003, année de la mort du photographe. On a vu plus précis en 200 signes. Le courroux du président brésilien a pu dès lors s’engouffrer dans ces brèches. «Ensuite, bien sûr que les Brésiliens ont été choqués du tweet insultant envers la femme de Macron, poursuit Luciana Angelim. Mais il y en a aussi, sur les réseaux, pour ricaner: «Et si, finalement, elle n’était pas vraiment un peu moche?» Même si c’est ridicule.»

«Je revoterais pour lui»

Domingos da Silva, lui, continue de penser que Bolsonaro est la solution, et il n’est pas dans le «silence convenable». «Pour remettre le Brésil sur le droit chemin, c’est le seul, explique ce coiffeur lausannois. Je revoterais pour lui dix fois, si c’était à refaire. Vous croyez que l’on peut changer ce pays en lambeaux en huit mois? Oui, il ne s’exprime pas toujours juste, mais les critiques sont idéologiques: personne dans les médias ne veut parler de ce qui se passe bien au Brésil depuis son arrivée: les baisses d’impôts, le gaz et l’essence aussi en baisse, les finances mieux tenues, le sentiment d’un changement qui va prendre du temps, il s’agit aussi de faire évoluer les mentalités.» Pour Domingos da Silva, c’est une question d’avenir. «Je suis arrivé en Suisse quand j’avais 6 ans. Je suis là depuis trente-sept ans. Je crois à Bolsonaro parce que j’aime mon pays et que je rêve d’y retourner un jour.»

D’autres Brésiliens d’ici restent pourtant sidérés. «Pour moi, il casse tout, lâche Mariângela Galvao Tresch, comédienne devenue directrice de casting en Suisse romande. Il y a eu un moment de l’histoire récente, après l’arrivée du PT au pouvoir, où les choses pouvaient aller mieux, vers plus de social. Même si la mystification autour de Lula me gênait dès le début. Au Brésil, dans tous les camps, il y a cette idée bête de l’homme providentiel, du sauveur. Quand même, des gens sortaient de la misère absolue.» Ce n’était pas une bonne nouvelle pour tout le monde, explique-t-elle. «Au Brésil, il y a une classe moyenne qui s’est retrouvée à croiser sur le vol vers les vacances à Miami des personnes qui étaient leur chauffeur ou leur femme de ménage quelques années avant. Pour eux, c’était insupportable. C’est aussi sur cette rancœur que s’est construit Bolsonaro.»

Moral plombé

Mariângela Galvao Tresch dit que la séquence actuelle lui plombe le moral: «S’il faut brûler l’Amazonie pour que l’on ouvre les yeux, nous sommes mal barrés. Le Brésil n’a jamais été un pays de rêve: son histoire passe par l’esclavage, la violence, l’inégalité, le racisme.» Elle aimerait, ce qui semble peu probable, que les Brésiliens descendent dans la rue. «J’ai eu un sentiment de trahison avec le PT, et la corruption. Mais j’ai honte avec Bolsonaro. J’ai fait une dépression après le vote.» Cela peut-il affecter la réputation du Brésil? «Dès que les choses commencent à aller mieux, on retombe en arrière. C’est l’histoire de notre pays, le «pays du futur» depuis plus de soixante ans», selon Nice Aurelio, à Lausanne, arrivée ici à 16 ans, et qui a aussi le cœur à gauche. Elle participe depuis vingt-cinq ans au Carnaval de Lausanne avec l’école de samba Unidos et «ne croit pas que ça retienne les gens de voyager. Si les Brésiliens pensent qu’il salit leur image, c’est par sa façon de parler, cette agressivité tout le temps. Je crois que ça commence à faire douter même parfois ceux qui se réclament de lui.»