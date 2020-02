Annoncer un radar sur WhatsApp peut vous coûter cher

En Valais, 12'000 pisteurs sont sur Telegram

Les groupes WhatsApp qui donnaient des informations sur les radars en Valais ont été dissous à l’automne 2017. Des condamnations, notamment dans le canton de Saint-Gall, avaient suffi à faire peur. Mais très rapidement, de nombreux utilisateurs s’étaient déplacés sur la messagerie codée Telegram en y créant un nouveau groupe. Les messages y sont filtrés par un robot, ce qui rend l’identification des membres impossible. Dans un article consacré au phénomène à fin 2017, «Le Nouvelliste» recensait 2000 utilisateurs.



Sollicité à l’époque, le commandant de la police valaisanne Christian Varone assurait s’adapter à la problématique. «Nous avons l’habitude de ce genre de situation. Tôt ou tard nous trouvons la parade.»



Deux ans et demi plus tard, le groupe existe toujours et compte… 12 000 abonnés. Il est particulièrement actif, avec une moyenne de 25 messages quotidiens pour annoncer des radars, bouchons et autres contrôles inopinés. Face à cet essor à la fois fulgurant et prospère, les forces de l’ordre semblent désarmées.



Contactée, la police cantonale reste silencieuse sur les parades mises en œuvre. «Sans révéler ici les moyens et stratégies d’enquête qui demeurent confidentiels, nous avons su adapter notre action à ce phénomène pour le contrer. Régulièrement, nous interpelons et dénonçons des personnes.



Pour rappel, les contrevenants risquent une amende ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende dans les cas les plus graves», indique son service de presse. Et d’ajouter se préoccuper surtout des infractions graves et que «finalement, les groupes «d’info-radar» sur les différentes messageries n’ont que très peu d’influence sur le succès de nos actions.»



