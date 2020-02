Après une remise de peine, il est à nouveau condamné

F. est un détenu qui n’est pas passé inaperçu durant son séjour à Champ-Dollon. Condamné à plus de 5 ans de prison pour tentative d’assassinat, l’homme, défendu par Me Philippe Currat, a bénéficié, en 2015 et 2016, d’un important rabais de peine de 7 mois en raison des conditions de détentions illicites (ndlr: 591 jours dans un espace individuel de moins de quatre mètres carrés).

À l’époque de ce combat judiciaire derrière les barreaux, le prisonnier estimait visiblement s’être attiré quelques inimitiés au sein du personnel pénitentiaire. Plus précisément, il avait accusé, via une plainte pénale, un gardien de lui avoir détruit des documents et d’avoir mis un téléphone portable dans sa cellule.

Pourquoi le chef d’étage de la prison aurait-il fait ça? «Dans le but, selon F., de réprimer son opposition aux conditions de sa détention». Cinq ans plus tard, les juges, dans un arrêt rendu ce mois, concluent que les accusations du détenu ne tenaient pas la route: ce qui lui vaut aujourd’hui à F. d’être condamné pour dénonciation calomnieuse.

Plaisanterie footballistique

À l’époque, la direction de l’établissement pénitentiaire genevois avait mené son enquête mais n’avait retenu qu’un seul différend entre les deux hommes: le football. Le prisonnier soutenait Barcelone et le gardien n’avait d’yeux que pour Real Madrid. Ce dernier aurait chambré le détenu dans ce sens. Rien de plus que ce litige futile et cette plaisanterie, peut-être maladroite, retient aujourd’hui la Cour de justice dans un arrêt rendu au début du mois. Pour Me Currat, «dans les conditions de détention qui prévalaient à l’époque, cette attitude d’un gardien n’a rien de futile et prend au contraire une dimension inutilement vexatoire contre le détenu».

En 2017, la justice avait ouvert une instruction contre le fonctionnaire qui contestait catégoriquement ces accusations. Défendu par Me Romain Jordan, l’homme a répété que le détenu n’était pas crédible et que ses versions étaient contradictoires. La plainte a été classée. Et la procédure s’est retournée contre le prisonnier condamné en première instance l’an dernier pour fausses accusations: «Un signal important, relève Me Jordan: proférer des reproches mensongers à l’encontre d’un gardien est un acte grave, pénalement répréhensible.»

Les juges d’appel ne disent pas autre chose: «F. avait conscience de l’innocence du gardien au moment de déposer sa plainte.» L’appareil téléphonique, arrivé dans la cellule dans des conditions mystérieuses, avait été utilisé par le détenu pour passer des appels et envoyer des SMS à sa compagne. Quant aux courriers, «il n’a jamais pu être établi qu’ils avaient été détruits par le gardien qui ne s’occupait pas de relever» la correspondance.

La Cour de justice confirme donc la peine pécuniaire prononcée en juin par le Tribunal de police mais en accordant cette fois le sursis: 120 jours-amendes. «Sa faute est importante (…) Sa collaboration à l’enquête a été médiocre (…) Sa prise de conscience nulle.» Les juges retiennent, du bout des lèvres, à sa décharge, «la situation particulière de la détention du prévenu, de même que son état de santé ayant pu influencer son moral.» Le jugement le prie, en outre, de verser 2477 francs au fonctionnaire.

«Cette issue est satisfaisante pour mon mandant, fidèle serviteur de l’intérêt public, qui voit son honneur ainsi rétabli. La mission de gardien n’est pas toujours aisée, a fortiori dans un contexte de surpopulation chronique, devoir en plus faire face à de fausses accusations n’est pas acceptable. Cet arrêt le rappelle à bon escient.»