Athlètes sélectionnés sur la base de leur ADN

Dans moins de trois ans, Pékin accueillera les 24es Jeux olympiques d’hiver. À domicile, la délégation nationale aura faim de médailles. Sur la ligne de départ, tous les athlètes chinois devraient avoir un point commun: ils auront été sélectionnés génétiquement. Les champions naissent-ils dans les éprouvettes? Les autorités de l’Empire du Milieu sont persuadées que l’on peut en tout cas y déceler les futurs médaillés olympiques. «Le séquençage complet du génome sera appliqué aux athlètes exceptionnels participant aux Jeux d’hiver pour tester la vitesse, l’endurance et la force explosive», avance le Ministère des sciences et de la technologie dans un document officiel publié l’année dernière. Selon le calendrier annoncé, ce programme de sélection basé sur des «critères génétiques» devrait durer jusqu’en 2020.

Un tel programme permettrait notamment de détecter certaines faiblesses physiques, comme un risque accru de blessures. «La sélection d’un athlète est aujourd’hui largement basée sur l’expérience des entraîneurs, a précisé au «South China Morning Post» un chercheur, resté anonyme, qui participe à ce projet. Certains enfants ont des tests physiques presque parfaits, mais leurs gènes portent une bombe à retardement. Si elle explose, on aurait perdu de l’argent, des années d’efforts, et peut-être même la vie de ces jeunes.»

Le président Xi Jinping (en bleu) pose avec des athlètes chinois dans le tout nouveau centre national d’entraînement pour les sports d’hiver à Pékin. Ju Peng

Le retour d’un «vieux fantasme»

Le généticien Jacques Fellay ne cache pas son énervement. «Ce projet me fait profondément soupirer, regrette le professeur à l’EPFL et au CHUV. Il n’est pas exclu qu’un jour, nous soyons capables d’établir des prédictions relativement fiables. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Pour les JO 2022, un tel projet n’apportera rien.» Ce scientifique souligne la «fascination» que les gènes provoquent dans toutes les couches de la société. À tous les Jeux olympiques, les grandes nations se livrent une lutte féroce en tête du classement des médailles. Les succès sportifs sont alors un moyen de glorifier la puissance étatique.

«Ce mythe autour de la toute-puissance de l’ADN a été construit lors des dernières décennies. Il fait aujourd’hui écho à certains rêves de grandeur de certains États.» Jacques Fellay, généticien

Utiliser le gène comme un détecteur de talent, la lubie n’est pas récente. Le sociologue Fabien Ohl évoque un «vieux fantasme»: «Un athlète roumain m’a détaillé les processus de sélection en place dans son pays dès les années 80. Les scientifiques faisaient des tests sur des enfants de 12 ou 13 ans pour voir leur capacité à réagir positivement au dopage. Ils étaient ensuite retenus en fonction de ces résultats.»

Des expérimentations qui soulèvent des questions évidentes de déontologie. «Nous assistons à une marchandisation de l’humain, avance Christine Clavien, maître à l’institut d’éthique biomédicale de l’Université de Genève. Avec cette approche systémique, les instances chinoises considèrent les athlètes comme des objets. Les centres d’entraînement sont alors des usines à champions.»

Les tests hasardeux du Lausanne-Sport

En 2013, le LS avait défrayé la chronique en jouant les apprentis sorciers. Le club, qui luttait alors contre la relégation, avait annoncé en grande pompe une analyse génétique de ses joueurs. Les résultats, produits par la société Genes-X avaient été présentés à la presse. Déjà à l’époque, les critiques de spécialistes avaient été virulentes. «C’était fumeux d’un point de vue scientifique, et scandaleux d’un point de vue éthique», résume encore avec véhémence le Pr Jacques Fellay.

«Nous n’avions pas fait ces tests dans une optique de sélection ou de recrutement, se défend de son côté Jean-François Collet, alors vice-président du club. Notre but était de mieux pouvoir s’occuper de nos joueurs, en optimisant notre préparation par exemple.» Le capitaine Guillaume Katz s’était montré enthousiaste il y a six ans, évoquant une «nouveauté très intéressante» qui permettrait à l’équipe «de progresser plus vite». Aujourd’hui, le discours du défenseur a quelque peu changé. «La moitié des joueurs avait jeté l’enveloppe des résultats sans même l’ouvrir. Selon ces tests, j’avais un fort risque de blessure au niveau du genou et des tendons. Cela ne m’est jamais arrivé durant toute ma carrière. C’est un exemple qui montre que ces tests n’étaient pas très fiables.»

En 2013, les autorités cantonales étaient rapidement intervenues auprès du Lausanne-Sport pour mettre un terme à ces pratiques. «Visiblement, le club n’avait pas tenu compte du cadre légal en vigueur sur la protection des employés et l’utilisation de la génétique, souligne le professeur Dominique Sprumont, directeur adjoint de l’Institut de droit de la santé à l’Université de Neuchâtel. L’intérêt n’était pas médical ou scientifique, mais économique et commercial. La société impliquée n’était pas autorisée en Suisse et œuvrait donc dans l’illégalité.»

Genes-X a fait faillite quelques mois après cette tentative infructueuse. L’entreprise était le sponsor des Lausannois en Coupe de Suisse. «C’était un coup marketing», résume aujourd’hui le capitaine Guillaume Katz, qui œuvre désormais dans ce domaine au sein du LS. Jean-François Collet, lui, persiste et signe.

«Il y avait un vrai potentiel médical. Nous étions peut-être arrivés trop tôt dans le milieu avec cette approche.» Jean-François Collet, vice-président du club le Lausanne-Sport en 2013

Comme calculer le vent avec son doigt

Les grands clubs de football sont attirés par la génétique depuis des années. C’est notamment le cas dans la richissime Premier League. Le Barça n’est pas en reste. Le géant catalan a mené une longue étude sur 74 de ses joueurs en 2007 et en 2012 par l’intermédiaire du Dr Puna.

Mais est-ce que l’ADN peut à lui seul expliquer les exploits sportifs? «Le gène est étroitement lié à la performance, mais ce n’est de loin pas le seul paramètre, souligne Fabien Ohl, professeur à l’Institut des sciences du sport de Lausanne. Il faut aussi prendre en compte l’environnement économique, psychologique et social de l’athlète. Il ne suffit pas d’être grand pour être le meilleur sauteur en hauteur par exemple. C’est une condition souvent nécessaire, mais pas suffisante.»

Plusieurs études scientifiques estiment pourtant que 60% des performances sportives sont liées à la génétique. «C’est un chiffre qui est aussi fiable que mettre le doigt dehors pour sentir la direction du vent, image le généticien Jacques Fellay. Il y a un fond de vérité mais c’est trop vague. Les gènes expliquent une partie de la performance sportive, mais l’environnement définit le reste. La question de savoir où s’arrête le curseur n’est pas réglée. On est quelque part entre 20 et 80%.» Entre l’inné et l’acquis, le secret de fabrication des champions n’est pas encore percé.

Quelques exemples d’athlètes qui ont défié la loi de la génétique

Ramon Zenhaüsern: slalomeur. 200 centimètres pour 100 kilos. Trois victoires en Coupe du monde. Médaillé d’argent aux JO de Pyeong-Chang 2018.

Au milieu des piquets, le géant haut-valaisan détonne. Ramon Zenhäusern est parvenu à s’imposer dans une discipline technique où le dynamisme et la rapidité de pieds sont déterminants. Son double mètre et ses 100 kilos ne sont pas toujours un avantage dans cet exercice. Il mesure près de 20 centimètres en moyenne de plus que les autres membres du top 10 mondial. Son physique lui permet néanmoins d’être plus efficace sur des secteurs plats notamment.

Nathan Gerbe: hockeyeur. 163 centimètres pour 83 kilos. 405 matches de NHL. Joueur de Genève-Servette entre 2016 et 2018.

L’Américain n’a pas laissé un souvenir impérissable lors de son passage à Genève-Servette (entre 2016 et 2018). Reste que l’ailier de poche affiche plus de 400 matches de National Hockey League. Il est aujourd’hui capitaine des Cleveland Monsters en AHL. Grâce à sa petite taille, il est difficile à maîtriser pour les défenseurs adverses. Gerbe compense également ses 163 centimètres par un poids qui est semblable à celui de ses coéquipiers.

Jérémy Jaunin: basketteur. 170 centimètres. Champion de Suisse en titre. 14 matches en Champions League cette saison avec Fribourg Olympic.

Au basket, les meneurs de jeu sont souvent plus petits que leurs coéquipiers. C’est d’ailleurs le seul poste où un joueur n’a pas besoin de flirter avec la barre des deux mètres. Jérémy Jaunin fait les beaux jours de Fribourg Olympic. Le Genevois fait deux têtes de moins que son pote Babacar Touré (2,05 m). Pourtant, sa vivacité et son centre de gravité bas lui permettent d’être l’un des meilleurs Suisses à la construction.

