Avec Juliette, ce collectif plus chaud que le climat

Ce n’est pas si simple de les rencontrer. Ils n’ont pas que cela à faire, parler à des journalistes, et cette campagne pour le Conseil d’État s’est ajoutée à leurs agendas ces dernières semaines. Ils ont leurs études, leur vie, leur jeunesse, et surtout une manière de militantisme quasi quotidien qui leur prend déjà tant d’heures. «Parfois, mes parents me disent que c’est un hobby super, cette cause du climat, en me demandant de pas oublier l’uni», dit l’un d’entre eux. «Ils ne se rendent pas compte que, pour nous, ce mot de hobby n’a rien à voir. C’est devenu central.»

On ne vous donnera pas leurs noms après les citations. Ils sont venus et s’expriment en «collectif». Ce jeudi après-midi, ils sont quatre. Juliette Vernier, la candidate au scrutin du 9 février, tirée au sort, puis Mathilde, Gary, Steven. Katia les rejoindra pour la photo. Cheveux longs, look qu’on dira postgrunge urbain. Juliette était dans le chapeau avec six autres noms. «Il fallait avoir au moins 18 ans, être Suisse, avoir envie de s’impliquer à fond, et n’être inscrit dans aucun parti politique, ça limitait pas mal les possibilités.»

Ils estiment à une petite centaine les militants très actifs, à environ 500 le cercle des sympathisants, ceux qui les aident de cas en cas. Certains sont aussi Jeunes Verts, ou sont venus des partis d’extrême gauche, ou du Parti socialiste, voire des Vert-libéraux. Mais la plupart ont surtout passé par les «assoces», comme ils disent sans arrêt. Des groupes de toutes sortes, intéressés par la cause du réchauffement et de l’environnement. «L’âge médian doit être vers 16-17 ans.» Ceux qui sont à cette table d’un café de Lausanne ont entre 19 et 26 ans. «Hé, c’est 14 heures. Les gymnasiens, les apprentis, ils sont en cours, au travail.»

Comment se sont-ils regroupés sous la bannière de la Grève du climat? «En décembre 2018, il y a eu les premières manifestations en Suisse. En communiquant entre amis, par exemple par des groupes WhatsApp, on a voulu s’y associer, puis organiser notre propre manifestation à Lausanne, dès janvier 2019.»

L’impact qu’ils ont rapidement rencontré, en à peine douze mois, les étonne-t-il? «Disons que si des gens comme nous, sans expérience, arrivent à faire un effet pareil sur la politique suisse, c’est que c’étaient vraiment des branleurs.» Ils éclatent de rire. «Tout le monde a l’air secoué, il y a plein de débats. Les partis en place se mettent à fouiller les fonds de tiroirs pour se trouver une ligne verte.» Mais ça n’empêche pas la conscience amère des limites du phénomène. «L’autre jour, lors de la manifestation à Lausanne avec Greta Thunberg, on était très tristes, à la fin, sur les marches du Palais de Rumine. On n’arrivait plus à se parler, regardant cette foule. C’était comme de constater qu’en un an rien n’avait changé sur le fond.»

Empathie et décroissance

Ils font attention à ne pas trop se couper la parole. Comment l’énergie de leur «collectif» fonctionne-t-elle? Là, les garçons parlent un peu plus. Ils sont davantage dans les théories ou l’organisation, aussi. C’est un cliché, désolé, mais les filles utiliseront dans notre conversation plus volontiers des mots comme «empathie», «bienveillance» et même «amour» tandis que les garçons vous citent à la file des penseurs de la décroissance, Dennis Meadows, Ivan Illich, André Gorz. «On n’est pas tous d’accord là-dessus, mais je crois qu’il y a un lien entre notre militantisme et celui des années 70», glisse l’un. «Il y a eu un saut de génération. Ceux qui ont entre 35 et 55 ans ont eu l’habitude de se définir par ce qu’ils produisent et par ce qu’ils consomment.» D’où les frictions que les activistes vivent parfois en famille, avec des amis, avec les profs. «Il y a de la condescendance, tout le temps, autour de nous. Mais c’est aussi une force, finalement, d’être sous-estimés par les autres.»

L’idée de la candidature au gouvernement vaudois, dont le siège vacant semble promis à la PLR Christelle Luisier, est venue presque en plaisantant, comme souvent les bonnes idées. «On avait été considérés comme voix consultative pour le plan climat du canton. On y a cru, on a écrit un document de 37 pages (ndlr: disponible en ligne sur planclimat.org) dont le Conseil d’État n’a absolument tenu aucun compte. Je me rappelle de la punchline d’une ministre: «Un réchauffement de 1,5 degré, c’est nice to have, mais 2 degrés, ça irait très bien aussi.» Quand on entend des énormités comme ça, on a envie de renverser la table.»

Alors ils se faisaient des clins d’œil, une blague entre eux, dans les mois qui ont suivi. «Si Jacqueline de Quattro est élue à Berne…» Elle l’a été, ils ont décidé de se lancer dans la bataille. «Il y a dans tout ce que l’on fait deux niveaux. Le premier concerne l’information, le partage des connaissances scientifiques, on s’envoie des liens, on se signale des événements ou conférences. L’autre c’est le type d’action à mener: manifestation, événement coup-de-poing, grève générale comme celle à laquelle nous appelons pour le 15 mai, ou alors passage par la politique.»

Ils vivent cette nouvelle expérience, sans trop s’en faire. «On ne croit guère à la démocratie semi-directe en Suisse, parce qu’il s’agit en réalité d’une sorte d’aristocratie élective, d’oligarchie. Tout le système est fait pour bouger le moins possible, favoriser ceux qui sont déjà en place.» D’où leur goût pour des solutions avec tirage au sort des élus, sur une base représentative, selon l’âge, le genre, la profession. «Il y a une rhétorique qui revient beaucoup dans tous les partis officiels: l’énonciation générale de ce qui est comme étant ce qui devrait être. C’est une ode à l’immobilité. Nous, on est plutôt dans le comment cela pourrait être.»

Revenu de transition écologique

Ont-ils la crainte d’être peu à peu «récupérés» par le système des partis? «On n’est pas un parti. Nous avons pas mal de recul, il me semble. On a plutôt le sentiment que c’est nous qui instrumentalisons le système pour gagner en visibilité, en impact, en accès médiatique aussi: on n’en peut plus, des débats genre Philippe Nantermod contre Mathias Reynard.»

Quand la mère de Juliette a appris qu’elle serait la candidate au Conseil d’État, elle dit: «Oh merde!» consciente que la jeune femme de 19 ans se lançait dans une aventure compliquée. Ils doivent à la fois marquer leur différence, leur défiance «face à l’inaction générale», mais aussi citer des mesures qu’ils prendraient au cas, certes assez théorique, d’une victoire aux élections. «On voudrait remettre les scientifiques au centre des décisions. Et instituer un revenu de transition écologique, destiné aux employés qui perdraient leur travail, par exemple dans les énergies fossiles, ou le secteur aérien, et à financer leur passage dans une économie durable. On aimerait aussi que l’on puisse voter dès 16 ans.» Si rien ne marche, ils ne s’accrocheront pas: «De toute façon, on ne veut qu’un mandat pour les élus: cela leur évite d’être obnubilés par leur réélection. Et si la démonstration est faite que la politique classique ne peut pas fonctionner face à l’urgence, on cherchera d’autres voies.»

Feront-ils 3%, 10%? Carrément 20%? «Si on fait un bon score (ndlr: ils sont soutenus par les Verts), ce sont les autres qui auront un problème. Pas nous.» Les Grévistes du climat sont assez sérieux pour qu’on les prenne au sérieux. Ils sont engagés de façon plus impliquée que la plupart des politiciens «classiques». Ils ne lâcheront rien. Ils sont terriblement déterminés.