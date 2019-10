Avec l’iPhone 11 Pro, Apple crée l’appareil photo qui téléphone

Comme chaque année en septembre, le nouvel iPhone (disponible en 3 versions: 11, 11 Pro et 11 Pro Max) est la star de la rentrée. L’appareil étant sorti depuis une bonne semaine, on ne revient que brièvement sur ses principales caractéristiques.

Oui, l’écran est superbe dans sa nouvelle configuration, proposant la meilleure luminosité du marché ainsi qu’une colorimétrie et un contraste exemplaires. Oui, sa nouvelle puce A13 Bionic lui permet de surclasser en autonomie les références du marché (notre iPhone 11 Pro testé a tenu entre 2 et 3 heures par jour de mieux que le XS). Oui aussi, l’arrière offre une surface en verre dépolie plutôt élégante, moins sensible aux traces de doigts, et un nouveau coloris (vert nuit) du plus bel effet. Et oui encore, le prix (entre 1199 et 1619 fr. pour le 11 Pro, de 1299 à 1719 fr. pour le Max) est toujours vertigineux (bien qu’Apple propose un système intéressant de reprise d’anciens iPhone, variable selon le modèle et l’état, pour réduire la facture).

Mais ce qui fait la force des modèles Pro, c’est leur fonction photo, domaine où Apple avait perdu de sa superbe. Ici, non seulement la marque à la pomme rattrape d’un coup son retard, mais se permet surtout de distancer ses concurrents d’un point de vue logiciel avec une belle refonte de son système.

Une position d’ailleurs revendiquée haut et fort sur ses appareils: là où, quelques années auparavant, elle tentait par tous les moyens de cacher la protubérance des objectifs, elle les met aujourd’hui bien en évidence, sur un socle en verre brillant, les faisant ressortir d’autant plus que le reste de la surface est dorénavant mat.

Un trio de capteurs percutants

Trois capteurs de 12 mégapixels trônent donc fièrement au dos de l’appareil, proposant des images plus claires, plus colorées et plus détaillées que ceux de la génération XS. Ils sont surtout tous calibrés d’usine pour afficher la même colorimétrie. Du grand-angle à l’ultragrand-angle, en passant par le téléobjectif, tous gardent donc les mêmes tons, contrairement à la concurrence.

Cela étant dit, tous les capteurs ne se valent pas pour autant. Le plus performant est le grand-angle (équivalant d’un 26 mm, stabilisé, ouverture f/1.8), capable d’afficher des textures et des contrastes saisissants. Le piqué du téléobjectif (52 mm, lui aussi stabilisé, f/2.0) est déjà moins soutenu, surtout dans les bords de l’image, mais reste de bonne tenue.

Quant à l’ultragrand-angle (13 mm, soit couvrant un angle de 120°, non stabilisé, f/2.4), il reste assez perfectible. Sous une bonne luminosité, il effectue un travail correct, permettant enfin de profiter de paysages très larges. Mais il montre ses limites dès que les conditions ne sont pas optimales, délivrant alors une définition tout juste passable.

Coté caméra frontale, on passe des 7 mégapixels de la génération précédente à 12. C’est très nettement plus détaillé. D’un clic, on agrandit même le champ de vision pour inclure ses potes sur la photo. Et le déjà fameux «slofie», qui permet de se prendre en vidéo au ralenti, à 120 images/seconde, est plutôt amusant.

Là où Apple se montre malin, c’est lorsque grand-angle et ultragrand-angle travaillent de concert pour rattraper nos erreurs.

Prenez l’exemple d’une photo mal cadrée: il est dorénavant possible de la dézoomer et la corriger après coup. Une fois la fonction activée dans les paramètres (Capture hors du cadre, dans le menu Appareils photo), apparaît alors dans Photos, au-dessus de vos nouveaux clichés, un petit cadre avec une étoile dans un coin, indiquant la présence de données hors-champ. Il suffit alors de passer dans le menu Modifier, puis Recadrage pour dézoomer la photo et la recadrer à loisir. Attention, les données disparaissent après 30 jours si rien n’a été modifié, mais restent conservées indéfiniment en corrigeant le cliché.

Un mode nuit bluffant

Passons à l’une des nouveautés les plus saisissantes de cette génération: le mode nuit. Activé de manière automatique lorsque la lumière décline, il est indiqué par une icône de lune voilée en haut à gauche de l’écran. En cliquant dessus, elle donne le temps d’exposition proposé et il faudra le plus possible rester immobile durant la prise du cliché.

Pas de panique, le logiciel fait des miracles et corrige de manière admirable les inévitables mouvements. Mais il est aussi possible de varier cette exposition, la couper complètement ou la rallonger. Ce dernier cas permet parfois d’obtenir des résultats plus convaincants, avec des arrière-plans plus détaillés, et un bruit moins présent. Avec un trépied, on pourra même pousser l’exposition encore plus loin, pour des résultats alors proprement impressionnants dans le noir quasi total.

Interfaces ergonomiques

On adore aussi la nouvelle fonction QuickTake. En mode photo, il suffit de laisser son doigt appuyé sur le déclencheur pour enregistrer une vidéo… Et relâcher pour arrêter. D’un swipe à droite, on verrouille l’enregistrement; à gauche, on déclenche le mode rafales. Encore une fois, Apple séduit par l’ergonomie de ses interfaces.

Côté vidéo, stabilisation et dynamique ont été revues à la hausse et IOS 13 permet maintenant d’éditer ses séquences de manière ultraprécise. Belle innovation: le zoom visuel est maintenant accompagné d’un «zoom sonore». En gros, lorsqu’on filme en resserrant le cadre sur un sujet, la scène sonore suit le mouvement, et s’étend quand on utilise l’ultragrand-angle. La différence n’est pas flagrante mais l’effet est intéressant. Des innovations comme celles-là, l’iPhone 11 Pro en apporte quelques-unes dans différents domaines. Le fabricant est notamment l’un des premiers à proposer le support du wi-fi 6 qui, avec un routeur compatible, devrait permettre 4 fois plus de débit que la norme actuelle, moins de latence et une meilleure couverture.

On est toutefois loin des révolutions proposées par Samsung et Huawei avec leur smartphone pliable, ou encore cette bombe dévoilée il y a quelques jours par Xiaomi, le Mi Mix Alpha, téléphone dont l’écran recouvre la quasi-totalité de l’appareil, tranches et face arrière comprises.

Sur bien des points, Apple se contente de mettre ses iPhone au niveau des standards de l’année en cours. Le mode nuit en est un exemple. Le chargeur rapide enfin offert avec les versions Pro un autre. L’avantage, c’est que la firme le fait avec un savoir-faire imparable, souvent accompagné d’un petit plus. L’iPhone 11 n’en reste pas moins en retard sur bien d’autres points: pas de 5G, pas de charge inversée, une encoche toujours aussi grande… De quoi se donner de la marge pour rattraper encore son retard l’an prochain.