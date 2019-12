Baby Yoda a fait décoller la chaîne Disney+

«Il n’y a pas d’essai. Fais-le, ou ne le fais pas.» La philosophie de Maître Yoda, le petit homme vert de «Star Wars», est devenue un business plan. En prévision du lancement de sa chaîne Disney+, le 12 novembre dernier, la firme chère à Mickey avait opté pour le passage en Force et investi massivement dans la préparation d’un feuilleton inédit dérivé de la saga «Star Wars».

Découvrez un premier aperçu de la série Star Wars : The Mandalorian, en 2020 sur Disney+ ! https://t.co/xoCroOwJES — Disney (@DisneyFR) August 26, 2019

Ce programme intitulé «Le Mandalorien» a bénéficié d’un budget avoisinant les 100 millions de dollars pour 8 épisodes, qui le place sur le podium des séries TV les plus chères de l’histoire. L’investissement donne une idée de l’enjeu, puisqu’il s’agit pour Disney+ de se poser en concurrent de Netflix, le leader mondial du divertissement en ligne.

Dix millions d’inscrits

Les résultats tombent les uns après les autres et montrent que la firme a réussi son décollage: la nouvelle plate-forme a enregistré plus de 10 millions d’inscriptions au cours de sa première journée. En moins de deux semaines, «Le Mandalorien» est devenu la série la plus demandée aux États-Unis et a détrôné «Strangers Things», de Netflix, qui dominait ce classement depuis 21 semaines. Enfin, les actions de Disney ont grimpé de 6% à la Bourse de New York pour dépasser pour la première fois 150 dollars.

Cet intérêt est confirmé par les téléchargements semi-légaux effectués depuis les nombreux pays (dont la Suisse) où l’on ne pourra pas s’abonner à Disney+ avant 2020. À ce compte, «Le Mandalorien» est bien parti pour devenir la série TV la plus piratée en 2019. Mais ce n’est rien en comparaison de la frénésie observée sur les réseaux sociaux du monde entier après l’apparition d’un enfant Yoda.

Le héros «Mandalorien» de la série, un chasseur de primes en mission dans des galaxies très, très lointaines, a en effet découvert une sorte de bébé Yoda âgé de 50 ans. Disney s’est empressé de transformer sa nouvelle star en une myriade de produits dérivés, notamment des jouets annoncés par ses partenaires usuels, Finko, le producteur de figurines Pop’s (29,90 dollars), mais encore Mattel pour les peluches (24,90) et Hasbro. Les produits dérivés sont en précommande pour Noël et seront livrés quand ils sortiront de l’usine.

«C’est intéressant, parce que ça rappelle la stratégie marketing de 1977, observe Marc Atallah, chercheur à l’UNIL et directeur de la Maison d’Ailleurs. À cette époque, le succès du premier film «Star Wars» avait surpris tout le monde et les fans achetaient des cartons vides à Noël, qui contenaient des bons de commande pour des figurines qui ont été livrées à Pâques par le fabriquant Hasbro.»

Ce retour aux origines et ces premiers succès d’audience suffiront-ils à imposer la nouvelle chaîne Disney? Pour l’instant, le CEO de la firme Bob Iger s’est donné pour objectif de fidéliser de 60 à 90 millions d’abonnés d’ici à 2024, dont deux tiers hors des États-Unis. Sachant que Netflix en compte 150 millions, le projet semble très, voire trop modeste. Mais Maître Yoda prévient contre tout excès d’optimisme: «Difficile à voir, toujours en mouvement est l’avenir.»