Berne désavoue les cantons concernant les crèches

La décision a suscité fureur et dépit dans les milieux concernés. Vendredi, le Conseil fédéral a retoqué un crédit d’urgence de 98,5 millions de francs pour les crèches, selon plusieurs journaux alémaniques. La majorité a estimé qu’une aide ordinaire pourrait être accordée après la crise.

Or, selon nos informations, les Cantons, consultés dans l’urgence, soutenaient le plan présenté par Alain Berset. Même plus: ils étaient prêts à doubler la somme, pour la porter à près de 200 millions de francs! Le président de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), Martin Klöti (PLR/SG), le confirme.

«Nous avons décidé d’accorder notre soutien à cette proposition. Pour l’instant, sans succès.» Il ajoute: «Je n’ai pas encore été informé de l’état de la requête: est-elle définitivement rejetée ou repoussée à une séance ultérieure? Mais dans l’attente, il est indiqué que les crèches qui en ont besoin fassent appel au soutien accordé par la Confédération aux PME, à savoir l’octroi de prêts bancaires et les possibilités de chômage partiel.»

La ministre de l’Intérieur du canton du Jura, Nathalie Barthoulot (PS), membre du comité de la CDAS, renchérit: «Si la Confédération n’est pas encline à soutenir les Cantons et les crèches, peut-être devrait-elle réfléchir à tout le moins à aider les parents et à prendre en charge la facture!»

C’est tout le paradoxe de la situation pour les structures d’accueil. Pas plus tard que le 16 mars, le Conseil fédéral les jugeait essentielles pour faire fonctionner la société en décidant de les laisser ouvertes pour les parents qui n’ont aucune autre solution.

Aujourd’hui, celles qui restent opérationnelles accueillent très peu d’enfants. Les employés sont dans l’incertitude. Pour les parents, les factures sont parfois dues; parfois suspendues, selon la structure de la crèche et le canton.

À Bulle, la conseillère communale et conseillère nationale Marie-France Roth Pasquier (PDC/FR) se fait du souci: «Nous avons eu des retours de crèches qui sont dans des situations très difficiles. À part via une aide publique, je ne vois pas comment elles pourraient s’en sortir.»

Selon nos informations, le gouvernement ne reviendra pas sur ce sujet. La pression monte désormais pour le parlement fédéral. Il pourrait décider d’une aide d’urgence lors de sa session début mai. Le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS), président de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture, indique que des demandes en ce sens sont déjà arrivées de la part de son parti.

«Nous déciderons mardi de l’ordre du jour de notre séance du 15 avril. À titre personnel, j’espère que la commission sera sensible à ces questions. Il y a 40 milliards de crédits pour les PME et rien pour les familles, ça fait réagir.»

Le conseiller national Christian Wasserfallen (PLR/BE) estime au contraire que les crèches peuvent bénéficier des outils mis en place pour les PME. «Si l’on commence à distinguer l’aide selon les branches, cela va être très compliqué.»

Crèches et PME, même combat? Marie-France Roth Pasquier (PDC/FR) souligne: «Les crèches accusent un manque à gagner qui pourrait être fatal à beaucoup d’entre elles. Or il faut éviter à tout prix qu’au moment de la reprise économique il n’y ait plus les places d’accueil suffisantes.»