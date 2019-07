Biogarten profite de la vague bio dans les jardins

Le 2 juillet dernier, l’Autriche est devenue le premier pays de l’Union européenne à interdire totalement le glyphosate sur son territoire. Un pas de plus que la France, qui a retiré son autorisation de mise sur le marché du désherbant controversé pour la vente aux particuliers, mais pas aux agriculteurs.

La Suisse, elle, tergiverse encore. Et les deux initiatives pendantes, l’une pour une eau propre, l’autre pour limiter les paiements directs, passeront vraisemblablement devant le peuple l’an prochain. Le Conseil national a en effet rejeté en juin la possibilité d’un contre-projet, et il est probable que le Conseil des États lui emboîte le pas en septembre.

Nul ne sait le sort que les Suisses réserveront aux deux textes, mais les mentalités sont en train de changer, et rapidement. Andermatt Biogarten, le magasin spécialisé dans les solutions biologiques pour l’entretien des végétaux et la lutte contre les nuisibles, sent nettement le vent tourner.

«Nous le constatons tous les jours: les particuliers désirent protéger leurs plantes en pot et leurs potagers, mais se détournent des pesticides de synthèse. Les polémiques autour du Roundup (ndlr: à base de glyphosate) ont réveillé les consciences», analyse Matthias Kohler, responsable produits d’Andermatt Biogarten.

Les ventes du groupe croissent régulièrement de +15% chaque année, et le groupe dégage un chiffre d’affaires de quelque 60 millions de francs, tant pour ses activités en Suisse qu’à l’étranger (il existe un Andermatt Biogarten en Allemagne).

«C’est considérable, mais à l’échelle mondiale, où ce marché pèse environ 60 milliards de francs, nous ne représentons que un pour mille. La progression du bio se fait sentir partout, mais c’est en Europe qu’elle est la plus rapide. Nous avons aussi des clients aux États-Unis, au Brésil, au Canada, dans le nord de l’Afrique, en Australie, au Kenya et en Afrique du Sud. En Asie et en Afrique, nous voyons encore beaucoup de potentiel de développement.»

Entreprise pionnière, le qualificatif n’est pas usurpé. Tout commence dans les années 80, lorsque deux étudiants, Martin et Isabel Andermatt (aujourd’hui mariés), mettent au point le Madex. Cet insecticide, basé sur un virus, protège pommes et poires spécifiquement contre les vers, sans nuire aux autres organismes et sans recourir à des produits chimiques. Une révolution pour l’époque. Le couple poursuit ses recherches et intéresse vite les premiers clients. Il s’agit dans un premier temps d’agriculteurs et de particuliers résolument écologistes, des purs et durs.

Du bio dans les exploitations classiques

Un tout petit cercle qui va s’étendre peu à peu. Depuis 1990, année à partir de laquelle les cultures bios ont été répertoriées, la part de la surface agricole utile cultivée en bio est passée de 1% à 15,4% en 2018. La progression n’est pas fulgurante: il y a à l’heure actuelle près de 7100 exploitations bios, soit 13,8% du nombre total de domaines (50'800). «Aujourd’hui, 75% de nos clients professionnels pratiquent l’agriculture conventionnelle, ce qui signifie que les produits biologiques sont également de plus en plus utilisés dans les exploitations dites classiques.»

Le groupe en effet a bien grandi: Andermatt Biocontrol s’adresse aux agriculteurs et maraîchers, et Andermatt Biogarten aux particuliers. Il s’est même lancé il y a quelques années dans la production d’insectes alimentaires, avant de se reconcentrer sur son cœur de métier. Mais l’entreprise Entomos, revendue, existe toujours et fait, elle aussi, figure de pionnier.

Andermatt Gruppe emploie 250 collaborateurs dans le monde entier et propose une gamme d’environ 150 produits phytosanitaires en différents modèles. Citons le Delfin contre les chenilles nuisibles, le Meginem contre les otiorhynques, mais aussi toute une déclinaison d’engrais et de fortifiants.

Et les convertis sont de plus en plus nombreux. «Le nombre de gens convaincus que les produits biologiques sont efficaces, et pas plus chers que les pesticides de synthèse, est en constante augmentation», souligne Matthias Kohler. Ces produits sont par contre un peu plus difficiles à apprivoiser.

«Comme il ne s’agit plus de sulfater au risque d’éliminer non seulement la cible, mais tout ce qui l’entoure, il faut être capable de poser le bon diagnostic. Quel est le problème exact, de quoi souffre ma plante, de quel ravageur est-elle victime… C’est un apprentissage.» Raison pour laquelle quatre personnes d’Andermatt Biogarten assurent toute la semaine une permanence téléphonique afin de guider les clients dans leur démarche, pour savoir quelle substance acheter, puis comment l’appliquer.

Les auxiliaires en vogue

Une gamme de produits est cependant un peu plus chère que les insecticides traditionnels, celle des «auxiliaires». En clair, des insectes ennemis naturels des divers nuisibles. Il existe des acariens prédateurs, contre l’araignée rouge par exemple. Certaines de ces espèces sont élevées dans des entreprises spécialisées, Andermatt Biogarten se limitant à la revente.

Les coccinelles sont les plus connues, impitoyables contre les pucerons, comme le sont les larves de chrysopes. Un simple coup de fil, et elles vous sont livrées par La Poste. Il est cependant conseillé d’être chez soi à la réception du colis…

«Le prix est plus élevé que pour un pesticide, c’est vrai, car ce sont des êtres vivants. Il est certain par contre qu’avec une utilisation régulière, votre écosystème causera à terme de moins en moins de problèmes.» La philosophie convainc également la Suisse romande, où l’expansion est encore plus rapide qu’en Suisse alémanique. «Surtout depuis que nous éditons notre brochure aussi en français, et qu’une partie de nos employés sont désormais bilingues.»