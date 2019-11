«Combien de fois on entend le mot rouquin? C’est une insulte!»

«Toi, le petit rouge qui pue, va au fond de la classe!» C’est l’institutrice «méchante» du petit François qui résume son enfance et son adolescence. Aujourd’hui, l’entrepreneur de pompes funèbres de Tavannes (BE) estime que sensibiliser la population à la stigmatisation des rousses et des roux est nécessaire. «Cela me paraît important, surtout pour les enfants. À mon avis, les jeunes en souffrent toujours. De mon côté, j’ai eu besoin de soixante ans pour en parler (ndlr: dans son livre «La vie en roux», paru cette année aux Éditions du Roc).»

L’homme de 66 ans, fils de paysans, parle avec les tripes. Du haut de son 1,94 mètre, ses yeux bleus perçants se souviennent. «À l’école, non seulement, j’étais roux, mais aussi le plus petit. Lorsque à la gymnastique, on tirait les équipes, personne ne me voulait. Dans le bus, aucun des autres enfants ne venait s’asseoir à côté de moi. Au village, on ne jouait pas avec moi. J’étais le mouton noir. On se sent à l’écart de la normalité et on se met à rêver d’être châtain, blond ou noiraud.»

Mais la pire période, pour François Vorpe, arrive avec la cruelle adolescence. Plusieurs fois, il songe même à mettre fin à ses jours. «Avec les filles, c’était râteau sur râteau. Une humiliation permanente. Quand on tombe amoureux et qu’on vous fait sentir que vous êtes un monstre, c’est terrible.» Pour le Jurassien bernois, d’une manière générale, le roux n’est pas aimé, il est toléré. «Combien de fois entend-on encore le mot rouquin pour nous définir. Mais c’est une insulte! On doit dire roux. On ne dit pas une blondasse, c’est un mot injurieux, mais une blonde, non?»

Le réconfort par l’humour et le sport

Dans sa jeunesse, François Vorpe a développé d’autres armes pour se faire une place parmi les siens. «Enfant, j’ai eu la chance d’avoir des parents aimants et de trouver le réconfort avec les animaux, à la ferme familiale. Plus tard, pour prendre le dessus et exister, j’ai commencé à faire le bouffon et je jouais toujours avec l’humour. Par ailleurs, j’étais un bon danseur alors je valsais avec les filles. Et au moment des slows, je sortais de la salle. J’ai longtemps pensé que je n’aurais jamais de copine.»

C’est le sport, le hockey en particulier, qui lui donne d’autres armes et lui offre sa revanche. «Même si, dans les douches, la blancheur de ma peau déclenchait de gros rires, j’ai réglé pas mal de choses sur la glace, en anticipant des bodychecks», sourit-il. Il enchaîne en philosophant. «Au final, la vie est extraordinaire. Aujourd’hui, pour se moquer de moi, il faut prendre beaucoup d’élan. Quand on est passé par là, on est vacciné. Et il y a quelques avantages dans mon métier de croque-mort. Devant l’église, on m’identifie tout de suite et on ne me confond pas avec le curé, plaisante François Vorpe. Quant à la rancœur, je n’en ai conservé aucune.»

«Une dame de 80 ans m’a confié qu’elle revivait depuis qu’elle avait les cheveux blancs»

Pour expliquer le statut particulier des roux, le croque-mort se rabat sur l’histoire: «Judas le traître et César étaient roux. Au XIIIe siècle, le pape a fait brûler 20 000 femmes rousses, considérées comme des sorcières. Au XIXe siècle, à Paris, il y avait une loi qui obligeait les prostituées à se teindre en roux.» Mais au XXIe siècle, les mentalités n’ont-elles pas un peu évolué en bien? Il évoque un exemple récent. «En 2018 encore, la Banque mondiale du sperme refusait les dons des roux. Peut-être que dans les grandes villes, où le mélange des genres est plus évident, c’est un peu différent. Mais dans les campagnes, c’est toujours aussi terrible.»

Et de citer plusieurs témoignages reçus après la publication de son autobiographie. «Le sujet est brûlant d’actualité. Dernièrement, un lycéen de la région m’a confié qu’un de ses profs se moque régulièrement de sa rousseur. Une maman, aussi, qui a trois filles rousses doit les accompagner à l’école pour qu’elles ne se fassent pas agresser verbalement.» Et un récent témoignage l’a particulièrement touché la semaine dernière dans un établissement public. «Une dame de 80 ans qui venait de me lire m’a confié qu’elle revivait depuis qu’elle avait les cheveux blancs.» Et lui, s’en réjouit-il? La réponse tombe, sèche. «Je m’en fiche, je ne m’aime pas. J’ai honte de moi, encore aujourd’hui. Alors que mes cheveux soient verts, bleus ou blancs, cela ne changera rien.»

N’empêche, en regardant dans le rétroviseur, François Vorpe a plutôt bien réussi sa vie. Il est le père de trois enfants. Et le moins qu’il puisse concéder, c’est le stress ressenti avant leur naissance. «Aucun n’est roux, heureusement. Ils ont eu la chance d’avoir les gènes de leur maman.» En sus, son entreprise de pompes funèbres est florissante et ses spectacles humoristiques qu’il joue sur les scènes de la région jurassienne rencontrent un grand succès.

Est-ce que la rousseur a aidé? «J’ai dû me battre, oui. Quand on ramasse des coups, on a un genou par terre. On se relève, on retombe. Alors, petit à petit, on devient un guerrier. Ma vie a été remplie de défis, grâce à ce statut de stigmatisé. Par ailleurs, je suis un sportif à outrance. Je pratique l’équitation, le tennis et d’autres sports. Je n’ai jamais bu d’alcool ni fumé une cigarette. J’ai tout fait pour rendre mon corps compétitif, assurément pour compenser mon complexe. Quant à l’humour, c’est venu naturellement. Je vois tant de gens pleurer dans la pratique quotidienne de mon métier que faire rire des salles entières me comble de joie.»