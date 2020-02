Comment la Suisse gère la crise sanitaire du coronavirus

Isolement, quarantaine… des mots anxiogènes. Concrètement, quelles sont les règles? Où placerait-on les cas suspects ou avérés? Dans notre pays, c’est le fédéralisme qui commande. En cas de crise sanitaire, les médecins cantonaux sont aux manettes. Ils obéissent aux directives édictées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Sur sol genevois, en cas de propagation du virus, les Hôpitaux universitaires (HUG) ont un plan, assure le porte-parole, Nicolas de Saussure.

«Nous pouvons hospitaliser un nombre limité de personnes (huit au moins) avec une extension pour huit autres patients. À Genève, on dispose aussi de chambres à pression négative pour isoler les malades. Si nécessaire (un éventuel afflux en nombre), deux unités de soins de 24 lits chacune peuvent être dévolues à des patients porteurs. Et trois autres pourraient être équipées rapidement.»

L’Hôpital de Sion possède aussi quatre chambres d’isolement à haute sécurité, un endroit où la pression de l’air est contrôlée (en comparaison, le plus grand hôpital de Hongkong en a 21). «Pour l’heure, nous appliquons un principe de précaution maximaliste, explique l’infectiologue valaisan Nicolas Troillet. Lorsque nous sommes face à un cas suspect, il y a une marche à suivre stricte. La personne concernée porte un masque et est mise à l’isolement en attente les résultats du dépistage. Et l’OFSP est informé.»

Concernant la quarantaine, la plupart des cantons préconisent, à ce stade, un isolement à domicile. Éric Masserey, médecin cantonal adjoint dans le canton de Vaud, est de cet avis: «Le domicile reste le lieu le plus adapté tant que la personne ne nécessite pas de soins.» Et si elle en a besoin? «Il n’est pas forcément nécessaire de mettre un tel patient dans une chambre à pression élevée. Une chambre seule ou plusieurs malades dans la même chambre, cela peut convenir.»

Dans le canton de Fribourg, l’adjointe du médecin cantonal, Stéphanie Boichat Burdy, assure être prête à «la conduite en cas d’événement extraordinaire et de crise sanitaire». L’hôpital fribourgeois nous confirme qu’en cas d’afflux massif de patients, c’est le plan pandémique cantonal qui s’appliquerait, «un nombre de cas limité pouvant être pris en charge dans l’établissement».

Dans les plus petits cantons, la situation est similaire, comme à Neuchâtel, où le médecin cantonal, Claude-François Robert, s’est récemment déclaré «prêt» dans la presse locale. Même cas de figure à l’Hôpital du Jura, qui suit le protocole fédéral et informe qu’il dispose de salles privatives d’isolement avec un sas d’entrée «comme pour une grippe classique». L’H-JU préconisera, dans la mesure du possible, des isolements à domicile, en coordination avec le médecin cantonal jurassien.

Une gestion de crise nationale

Si le virus se développait, Daniel Koch, chef de la division des maladies transmissibles à l’OFSP, deviendrait le grand patron de la crise. En l’état, c’est déjà lui qui décide et les cantons exécutent. L’urgence nationale n’a pourtant pas été décrétée.

«Nous nous préparons et nous sommes prêts. Chez nous, ce n’est pas encore considéré comme une épidémie. Même si on avait un cas déclaré, ce serait un cas isolé. Il ne faut pas spéculer. Nous communiquons tous les jours avec les cantons, rassure Daniel Koch, pour qu’il n’y ait pas 26 manières différentes de réagir. Sur la question de l’isolement ou de la quarantaine, ils sont responsables. De toute manière, les malades doivent être soignés.»

Et comment gère-t-on une quarantaine? «Imaginez: une famille éloignée d’une ville pourrait très bien rester à la maison. En milieu urbain, c’est différent. Et nous nous retrouverions dans une autre situation si un grand groupe devait être confiné durant quatorze jours. Ce serait faux d’édicter une seule et unique règle pour toute la Suisse.» L’option des abris de la protection civile est-elle envisageable? «Plutôt non! Les gens auraient peur de se retrouver sous terre, privés de la lumière du jour. Il faut réfléchir au bien-être des personnes pour avoir leur collaboration si elles sont atteintes. Avec la peur, elles pourraient être tentées de se cacher.»

Rappelons qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, sur les 170 cas suspects analysés en Suisse, aucune infection au coronavirus n’a été détectée.

Informations sur le coronavirus auprès de l’OFSP: 058 463 00 00 (tous les jours de 8 à 18 h).