Comparatif – 8 chaussures de course à pied

On le disait le plus accessible des sports. Une paire de baskets et vogue le plaisir. Une quête de minimalisme, violon d’Ingres du Valaisan Noël Tamini – «Je suis riche de tout ce dont je peux me passer» – fondateur du magazine Spiridon au début des années 1970 et précurseur de la course à pied en Europe. «Le cœur avant le chrono, c’était notre slogan», labelle Jean-Claude Pont, créateur de Sierre-Zinal en 1974. Qu’elles semblent loin aujourd’hui les valeurs des pères fondateurs. Le dénuement initial a laissé place à une véritable course à l’armement en termes d’équipements. Montres connectées, teeshirts ultrarespirants, shorts sans couture. Au centre de cette constellation parfaitement marketée, supernova de la galaxie running: la chaussure.

Deux fois par année, les marques rivalisent d’ingéniosité pour proposer une nouvelle «révolution». Avec quatre éléments de langage récurrents: la dernière-née est plus «légère», offre plus d’«amorti» et plus de «stabilité», tout en promettant plus de «réactivité». «Dans ce milieu ultraconcurrentiel, si tu n’innoves pas, tu es mort, lance Pierre Morath, ancien athlète et réalisateur du documentaire «Free to run». Quitte à parfois nous vendre du flan, pour une marque, il est impossible de s’arrêter sur un modèle, même s’il est excellent. Or il n’y a jamais de révolution d’une version à l’autre – même sur la notion d’évolution, on peut parfois s’interroger. C’est la nécessité marketing qui dicte cette course en avant. Il n’est pas crédible que chaque marque prétende réinventer la roue tous les six mois.»

«Reste que cette concurrence est saine et que ce sont les coureurs qui en profitent» Stéphane Diagana, ancien champion du monde du 400 mètres haies

Une faune urbaine avide de gadgets



Sur les cinq dernières décennies, les chaussures ont radicalement évolué. «À la fin des années 1960, je courrais avec des Adidas Roma, se souvient Raymond Corbaz, fondateur et président du footing club de Lausanne. Il n’y avait aucun amorti, rien. Aujourd’hui, ils ont relancé le modèle à l’identique pour en faire une chaussure de ville.»

«Une fois - c’était au début des années huitante – aux 100 kilomètres de Bienne, je me suis trompé et j’ai pris des anciennes chaussures dans mon sac. J’ai vécu un calvaire pendant les cinquante premiers kilomètres jusqu’à ce qu’un ami m’amène mes nouvelles chaussures. Je suis passé de l’enfer au paradis.» Jean-Claude Pont, créateur de Sierre-Zinal

«Une basket n’a jamais remporté une course toute seule, tranche toutefois Sandra Annen-Lamard, terreur des courses régionales. Mais c’est vrai que les progrès réalisés sur les dernières décennies sont fulgurants. Dans les années 1990, il fallait former ses chaussures avant de pouvoir courir sans risque de douleur. Ça, c’est de l’histoire ancienne; aujourd’hui, on enfile une paire et c’est comme un chausson.»

Pour arriver à l’optimum contemporain, le monde de la course à pied à longtemps tâ-tonné. Aux croyances ponctuelles se sont greffées des modes, aussi foudroyantes qu’éphémères. «Dans les années 1990, on ne jurait que par l’amorti, car les premières blessures d’usures articulaires survenaient au sein du grand public, explique Pierre Morath. Mais les chaussures étaient tellement molles qu’elles créaient des pathologies liées à l’instabilité du pied, mieux connues sous le nom de «pied paresseux».»

D’un extrême à l’autre, la décennie suivante s’est fait l’apôtre du minimalisme. «C’était la mode de la course pieds nus, reprend Pierre Morath. Il y avait ces fameuses chaussures «Five Fingers» qui n’offraient quasi aucun amorti. Résultat: le déroulé du pied se concentrait vers l’avant pour soulager le talon et là aussi, ça a créé des pathologies.»

Le monde du running a donc fait des erreurs et a su en tirer des leçons. «Plus que le rapport à la performance, on a surtout fait des progrès pour prévenir les blessures, estime Stéphane Diagana. On sait quelle chaussure correspond le mieux à tel type de morphologie ou à telle façon de courir. Pour éviter de se tromper, il est important de se laisser conseiller.» Supinateur, pronateur ou neutre, chacun trouvera chaussure à son pied. «Globalement, on apprend beaucoup sur les coureurs et les chaussures qui correspondent aux différentes morphologies avec le recul, avance Pierre Morath. Après dix ou vingt ans, il est possible de transposer les erreurs du passé. Mais ce n’est pas compatible avec la logique marketing, qui prétend trouver le Graal tous les six mois.»

«Il y a une soif de la nouveauté: on veut la dernière paire de basket comme on voudrait le dernier iPhone» Pierre Morath, réalisateur du documentaire «Free to run»

Si les marques rivalisent d’innovations, c’est aussi parce que le public est demandeur. Une faune souvent urbaine, de classe moyenne supérieure, consommateurs émérites et friands de gadgets en tout genre. «Je connais des coureurs qui te regardent de travers si tu n’as pas le nec plus ultra aux pieds, rigole Sandra Annen-Lamard, victorieuse de 92 étapes sur le Tour du Pays de Vaud. Moi, je ne suis pas cliente de cette mentalité. J’utilise deux paires de chaussures par an et à chaque fois je les use jusqu’au bout.»

Un marché très profitable



Dans la spirale de cette surenchère consumériste, la performance est l’enjeu central avancé par les marques. À l’image de la dernière Nike VaporFly Next 4%. Selon la marque à la virgule, le savant compromis entre amorti et rigidité de la semelle garantirait un retour d’énergie qui amènerait un gain de performance de 4% sur la durée d’un marathon – d’où son petit nom. Rapports scientifiques à l’appui, établis par des laboratoires indépendants, elle est très officiellement la chaussure la plus rapide du monde. «Eliud Kipchoge (ndlr: recordman du monde du marathon et égérie de la marque) a une fréquence de foulées par minute qui tourne autour de 180, détaille Stéphane Diagana. Avec pour corollaire un temps de contact du pied au sol très rapide. Pour un coureur du dimanche, un tel rythme est inatteignable. Alors si en plus, il pèse 90 kilos, les deux cas de figure sont difficilement comparables.»

Mais l’argument fonctionne. Malgré son prix, la dernière Nike marche du tonnerre. Aucune raison pour les marques, alors, de sortir de la logique de surenchère. «C’est un marché particulièrement intéressant car ce n’est pas un équipement de fan, comme le football par exemple, conclut Pierre Morath. Chaque client est un athlète.» Ou croit l’être, du moins, et c’est bien l’essentiel.

La plus écoresponsable

Adidas Futurecraft Loop. Poids: non communiqué. Prix catalogue: n. c. C’est la première chaussure de course intégralement recyclable. Fruit de six années d’étude, elle est assemblée par fusion à chaud, par le biais de thermoplastiques élastomères sans utiliser la moindre goutte de colle. Pour la marque aux trois bandes, c’est surtout une manière de titiller la fibre écoresponsable des coureurs. Distribuée à quelques influenceurs à travers le monde, elle ne sera pas commercialisée avant l’été 2021.

La plus suisse

Cloudswift Poids: 290 grammes. Prix catalogue: 219 francs. La marque suisse s’est taillé une belle part de marché dans le créneau running. Sa signature technologique réside dans sa semelle. Une succession de bulles creuses rappelle un nuage et a donné à la marque son slogan «running on clouds». La dernière-née est conçue avec une mousse révolutionnaire baptisée Helion. Elle se veut légère, hautement résistante et est censée offrir un retour d’énergie optimal.

La plus intelligente

Salomon Predict RA Poids: 263 grammes. Prix catalogue: 200 francs. Elle vante le «déroulé le plus fluide de tous les modèles du marché» – un argument récurrent chez la concurrence. La semelle est séparée en dix zones, correspondant aux dix articulations de la plante du pied. Ces zones «communiquent» entre elles pour «prédire» le mouvement de la suivante par rapport à la précédente. Le maintien comme la propulsion se trouvent donc parfaitement adaptés au pied à chaque étape du déroulé.

La plus supersonique

Puma Speed 500 Poids: 305 grammes. Prix catalogue: 149 francs. Elle promet de propulser le pied à une vitesse inouïe: grâce à la Propulsion Zone, intégrée à la semelle sous la partie avant de la chaussure, l’attaque de la foulée porte naturellement le coureur vers l’avant. Opération marketing: Sonic, le hérisson rapide comme l’éclair du jeu vidéo de Sega dont l’adaptation au cinéma est en phase finale, les porte fièrement. Si vous aussi vous voulez atteindre des vitesses supersoniques lors de vos sorties matinales, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

La plus planante

Hoka One One Evo Carbon Rocket Poids: 193 grammes. Prix catalogue: 190 francs. La marque française s’est d’abord fait connaître pour le soin qu’elle porte à l’amorti – Hoka One One signifie «planer sur terre» en maori – tout en restant ultralégère malgré l’épaisseur de sa semelle. Le dernier modèle est équipé d’une plaque de carbone entre deux couches de semelle pour offrir une meilleure réactivité. Le pied se voit alors propulsé vers l’avant grâce au retour d’énergie.

La plus entraînante

Asics Metaride Poids: 315 grammes. Prix catalogue: 299 francs. Ici, la révolution est dans la semelle, censée agir comme une bascule: une courbure étudiée pour orienter le déroulé du pied. Dessinée pour guider le travail du pied, du talon vers l’orteil, elle permettrait d’économiser 20% d’énergie au niveau de l’articulation de la cheville. Au bout de l’effort, elle est censée faire le travail technique à votre place. Là où beaucoup de chaussures vous promettent de courir plus vite, celle-ci vous promet de courir mieux, et donc plus longtemps.

La plus rapide

Nike Vaporfly Next 4% Poids: 184 grammes. Prix catalogue: 319 francs. Rarement une chaussure de course n’aura été autant marketée. Au centre du projet Breaking2 de Nike, qui ambitionne de passer sous la barre mythique des deux heures sur le marathon, elle serait la chaussure la plus rapide du monde - testée en soufflerie s’il vous plaît. Sous les pieds d’Eliude Kipchoge, recordman du monde de la distance (2 h 1’39”), elle ferait gagner 4% en performance pure. Son argument: développé par les athlètes pour les athlètes. Le haut niveau a un prix, c’est la plus chère du lot.

La plus brillante

Under Armor Hovr Infinite Poids: 295 grammes. Prix catalogue: 159 francs. «Après avoir enfilé ces chaussures, vous aurez l’impression de pouvoir courir indéfiniment», promet la marque américaine, d’où l’épithète «Infinite». Là aussi, une mousse révolutionnaire baptisée «HOVR» réussit le parfait amalgame entre amorti et maintien. Elle est équipée d’éléments réfléchissant à 360 degrés pour les coureurs nocturnes. Mais plus besoin de vous cacher dans la pénombre: avec cette chaussure, vous brillerez de mille feux.

(Le Matin Dimanche)