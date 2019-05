Condamnés à vivre dans les déchets plastiques

Au milieu du mois de mars, sur une plage aux Philippines, une baleine à bec de Cuvier était retrouvée morte. Durant l’autopsie réalisée pour comprendre les raisons de son échouage, les vétérinaires ont trouvé 40 kilos de plastique dans l’estomac du cétacé. Son système digestif obstrué, le mammifère était probablement mort de faim. Quelques semaines plus tard, rebelote. Une femelle cachalot, enceinte, terminait sa vie sur une plage de Sardaigne. Dans son estomac: 22 kilos de plastique. L’état de décomposition avancé du fœtus long de 2 mètres laissait penser que l’animal avait perdu son bébé bien avant sa propre mort.

Ces deux exemples ne sont malheureusement que les deux arbres cachant une vaste forêt de décès. Des cas similaires ont en effet été signalés dans de nombreux autres pays dont l’Indonésie ou l’Espagne pour les cas les plus récents. «Pour les animaux marins, chaque morceau de plastique qui se retrouve dans les océans est une mauvaise nouvelle», expliquait un pathologiste vétérinaire dans les pages de «National Geographic». Il y a un an, le célèbre magazine entamait une vaste campagne de sensibilisation baptisée «Planète ou plastique».

Espèces menacées en hausse



À l’exemple des cachalots, de nombreuses espèces ont la malencontreuse habitude de confondre les déchets envahissant leur habitat avec leur nourriture habituelle. Rien que chez les oiseaux de mer, les deux tiers présentent aujourd’hui des séquelles au niveau du tube digestif.

Même les espèces les plus intelligentes sont victimes de cette pollution. S’il est rare qu’un phoque ingère directement du plastique, sa curiosité le pousse à se rapprocher de déchets potentiellement dangereux. Les scientifiques constatent une augmentation des cas où l’animal se retrouve piégé dans ce qu’ils ont appelé les filets fantômes, soit l’un de ces filets de pêche en plastique abandonnés en mer par les grands navires pratiquant la pêche au DCP (une sorte de radeau flottant équipé sous l’eau de filets ou de cordages).

Le danger se répand sur terre



Hors des océans, la situation est tout aussi alarmante. Des cas d’empoisonnement ont été identifiés dans plusieurs pays. Aux Émirats, des dromadaires meurent chaque année suite à l’ingestion de sachets abandonnés dans le désert. En 2011, en Inde, une vache sacrée était retrouvée l’estomac rempli de 14 kilos de plastique. Plus récemment, publiée par «National Geographic», une photo de trois hyènes venues se nourrir dans une décharge à Harare, en Éthiopie, illustrait du désastre en cours. La faune apparaît chaque jour plus menacée. Alors qu’en 2012 l’ONU avait référencé 663 espèces marines et côtières en danger, ce nombre est passé à 817 à la fin de 2016 (+23%). Selon Greenpeace, 1,5 million d’animaux, dont 100 000 mammifères marins, décèdent de nos jours des suites de l’ingestion de plastique ou des produits chimiques que cette matière dégage.

Condamnés à vivre dans les déchets plastiques



Selon certains scientifiques, le plastique peut être considéré comme une «nouvelle espèce», certes non vivante, mais invasive et destructrice pour le reste de la faune.

