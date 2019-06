Consulter le mobile d’un tiers sans son accord, ça peut coûter cher

Un arrêt du Tribunal fédéral rendu public cette semaine en lien avec un banal conflit entre ex-époux pourrait bien faire autorité dans une multitude d’autres situations. La Haute Cour a en effet décrété en substance que toute personne doit être reconnue coupable d’accès indu à un système informatique en cas de consultation de la messagerie d’un tiers sans le consentement de ce dernier.

Jusqu’ici, il fallait que l’individu déploie une «énergie criminelle accrue» (soit accéder au compte électronique par des techniques de piratage) pour être condamné à une peine pécuniaire avec sursis assortie d’une amende. Dorénavant, la découverte fortuite du mot de passe sur un post-it égaré ou le fait de profiter de l’enregistrement préalable du code dans le navigateur internet sont tout aussi répréhensibles pénalement.

«Avec cette nouvelle jurisprudence, la portée de l’infraction d’accès indu à un système informatique devient extrêmement large», réagit Me Kevin Guillet, avocat spécialiste en droit des technologies. «Désormais, le fait que le titulaire réel du compte ait pu faire preuve de négligence importe peu.» L’homme de loi parle d’une véritable «machine répressive» à disposition des dénonciateurs potentiels, notamment dans le monde de l’entreprise, en cas de litige. «On observe que beaucoup de PME n’ont pas réglementé l’utilisation des comptes de messagerie et de réseaux sociaux dans leur règlement d’entreprise, en particulier le fait que ces comptes font partie du matériel de travail et donc que l’employeur est propriétaire de leur contenu. Dans de telles circonstances, les patrons qui accèdent à ces comptes pourraient encourir un risque pénal.»

Générateur de conflits

«Prenez le cas d’un collègue avec qui vous partagez votre poste de travail, ou à qui vous avez accepté de le prêter un jour car le sien est en panne: si vous vous disputez avec lui le lendemain et déposez plainte, il sera condamné!» estime pour sa part Me Sébastien Fanti. Celui qui est aussi préposé valaisan à la protection des données parle d’un «problème gigantesque», générateur de conflits. «Je suis certain que les juges fédéraux n’ont pas compris les conséquences de la décision qu’ils ont rendue. Cela va devenir une arme, à l’instar des enfants dans les cas de divorce… Ça ouvre des possibilités de condamnation qui sont infinies!» L’avocat-notaire est d’avis que l’arrêt du TF pourrait également être invoqué dans des situations du quotidien. «Dans le cas d’une famille recomposée, l’enfant de l’un des concubins qui se saisit de la tablette de la compagne et y accède en ayant vu sa détentrice entrer le code, ou parce que l’autre parent le lui a donné, c’est désormais pénal dès lors que la titulaire des comptes n’a pas donné son accord.»

Plus réjouissant: le raisonnement du Tribunal fédéral fera aussi jurisprudence pour les auteurs d’arnaques informatiques, notamment lorsque les fraudeurs se font envoyer les codes d’accès par… les titulaires des comptes convoités (technique dite d’hameçonnage, ou phishing). «Comme cette transmission est entachée d’une tromperie, il n’y a évidemment aucun consentement valable, et l’aigrefin peut à mon sens être poursuivi pour accès indu à un système informatique, quand bien même le mot de passe lui a été volontairement transmis par la victime», commente un autre spécialiste du domaine, Me Nicolas Capt. (Le Matin Dimanche)