Coronavirus: la Suisse va-t-elle mettre certains lieux en confinement?

Ce vendredi, le Conseil fédéral a déclaré l’état de «situation particulière» face à l’expansion du coronavirus et a fait interdire les manifestations réunissant plus de 1000 personnes.

Selon la loi sur les épidémies, l’étape suivante serait que le Conseil fédéral déclare la situation «extraordinaire» et prenne la direction des opérations. Et que se passerait-il? Les experts soulignent que nous n’en sommes pas là. Mais Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève, lance un appel: «Même si, au final, d’autres mesures ne seront pas nécessaires, il vaut la peine de s’y préparer.»

Alors, quels seraient les pas suivants? Selon Antoine Flahault, les mesures de distance sociale peuvent prendre différentes formes. Il évoque trois options principales: les restrictions de rassemblement, les quarantaines (des malades ou sous la forme de cordons sanitaires autour des foyers intenses) et la fermeture des écoles. Il cite une étude publiée en 2007 sur la pandémie de grippe espagnole en 1918 aux États-Unis. Celle-ci montre que les villes qui ont combiné ces trois mesures non pharmacologiques, de façon précoce et suffisamment longtemps pendant l’épidémie, ont enregistré une mortalité plus faible que celles ne l’ayant pas fait à l’époque.

1. Interdire de plus petits rassemblements

Selon Antoine Flahault, l’étape suivante pour notre pays pourrait donc être d’interdire les possibilités de rassemblement en dessous de 1000 personnes. «Les restrictions qui ont été étudiées dans l’étude américaine étaient plus importantes que celles prises actuellement en Suisse.»

Précisons que les Cantons peuvent se montrer plus sévères que la Confédération, et certains l’ont fait. Dans celui de Berne, des manifestations de moins de 1000 personnes peuvent être interdites, notamment si les organisateurs ne sont pas en mesure de prouver qu’aucun participant n’est revenu d’une région touchée dans les quatorze derniers jours ou s’ils ne connaissent pas l’identité de chaque participant. Du coup, les organisateurs du Carnaval de Moutier ont jeté l’éponge. À Coire, les autorités ont indiqué que les rassemblements de plus de 50 personnes étaient interdits. Des exceptions sont prévues, notamment dans les restaurants.

2. Fermer les écoles

Dans le canton de Neuchâtel, une crèche a été momentanément fermée cette semaine, parce qu’on craignait un cas de coronavirus. Fausse alerte. De telles situations pourront se reproduire si un élève ou un enseignant est diagnostiqué. Et une décision au niveau national, avec toutes les écoles fermées? «Ce n’est pas d’actualité. L’Italie connaît une flambée de cas, mais pas la Suisse. Fermer toutes les écoles est compliqué à mettre en œuvre, répond Antoine Flahault. De plus, nous ne saurions pas quand nous pourrions les rouvrir.»

Il met en effet en garde contre la tentation de lever trop rapidement les mesures de précaution: «Si l’immunité contre le virus (acquise par une infection par le virus) n’est pas suffisamment étendue dans la population, la maladie risque de connaître une nouvelle flambée.»

Il précise que la fermeture générale des écoles peut être efficace face à certains virus comme la grippe, car les enfants en sont des vecteurs connus. Or, avec ce nouveau coronavirus, il semble que les plus petits sont moins infectés que le reste de la population (2-3% des cas en Chine, contre 50% pour la grippe saisonnière), à moins qu’ils ne développent des symptômes moins importants et pas forcément remarqués par la surveillance chinoise.

S’exprimant sur le sujet ce samedi, Daniel Koch, responsable de la Division Maladies transmissibles de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), a ajouté que si l'on fermait les écoles, les grands-parents seraient sollicités «et c’est ce que nous voulons éviter». Pour mémoire, les aînés et les personnes souffrant d’autres maladies sont apparemment ceux qui risquent le plus de présenter des complications.

«La fermeture des écoles est évoquée dans le plan national de pandémie, mais à ma connaissance une telle mesure n’a pas été prise en Suisse depuis la grippe espagnole de 1918», complète le médecin cantonal neuchâtelois Claude-François Robert. Son homologue vaudois, Karim Boubaker, appelle finalement à ne pas oublier le principe de proportionnalité. Si toutes les écoles fermaient, les parents devraient rester chez eux pour s’occuper de leurs bambins. «Il faudrait vraiment que, de l’autre côté, l’épidémie prenne une ampleur très particulière. À ce stade, les gens eux-mêmes ne voudraient probablement plus sortir.»

3. Mesures d'éloignement

La Suisse applique aujourd’hui des quarantaines individuelles, celles des malades et de leur entourage, pour ralentir la dispersion du virus et gagner du temps pour se préparer.

Cela permet aussi d’éviter un grand pic de malades. «Si les cas sont répartis dans le temps, l’épidémie dure plus longtemps mais elle est plus facile à gérer et met moins le système sanitaire sous pression», résume Claude-François Robert.

En Chine, puis dans une moindre mesure en Italie, des zones ont été bloquées. «Ces cordons sanitaires ne font pas partie des recommandations de l’OMS, précise Antoine Flahault. Mais il semble que, quand ils sont appliqués, cela fonctionne.»

Même si la Chine n’a pas pu retenir le virus? «Dans notre monde interconnecté, c’était probablement impossible. Mais ils ont contribué, semble-t-il, à ralentir le processus et à permettre aux autres États de se préparer. Et quand on voit qu’un peu moins de 79'000 Chinois ont été atteints (selon les données officielles), on peut penser que cette solution a probablement permis de limiter l’ampleur de cette vague, même si ce n’est peut-être pas la dernière.»

Fermer les frontières? Cette option ultime, à laquelle des élus ont appelé, est balayée. Elle est jugée irréalisable et inutile, car le virus est déjà présent chez nous et disproportionnée.

Qu’en pensent les autorités?

Face à de telles options, le médecin cantonal genevois Jacques-André Romand appelle au calme: «Pour le moment, nous suivons la politique recommandée par l’OFSP et l’OMS. Le reste, ce sont des spéculations et il ne faut pas tomber dans le catastrophisme. Nous commençons aussi à avoir un certain recul sur cette épidémie, qui semble moins inquiétante que ce que nous avons pu craindre.»

Des options plus drastiques sont toutefois envisagées du point de vue théorique. Dans le canton de Vaud, l’état-major de conduite, qui regroupe des experts de plusieurs services, planche par exemple sur ces scénarios, en adaptant les plans de pandémie préexistants. «Personne ne peut dire exactement comment de telles politiques seraient mises en place et quel serait le déclencheur», précise Karim Boubaker. Pour nos autorités, ces questions sont nouvelles. Elles n’ont pas d’expérience de quarantaines collectives.

Karim Boubaker ajoute qu’il n’est pas possible de prévoir ces choses à l’avance. Les virus sont tous différents et il faut à chaque fois repartir de zéro. «Nous nous préparons à de telles situations depuis environ quinze ans, conclut-il. Les crises précédentes nous ont appris que le plus important est d’identifier clairement quels intervenants vont gérer la situation, et cela dans tous les secteurs. Beaucoup de gens travaillent sur ce dossier.»

Dans les pharmacies romandes, l’agressivité augmente

Une épidémie? À peu près rien ne le laisse encore apparaître dans les rues des plus grandes villes romandes. Dans les pharmacies, en revanche, une demande un brin hystérique se concentre sur les masques et les désinfectants. Plusieurs professionnels le confirment: «Le coronavirus commence à générer de nouvelles épidémies: la psychose, voire la panique, ou parfois l’agressivité.»

Le Conseil fédéral a placé vendredi la Suisse «dans une situation particulière, au sens de la loi sur les épidémies et d’interdiction des manifestations attirant plus de 1000 personnes». Une décision inédite. «Mais celle-ci n’a suscité aucun changement dans le comportement de la clientèle. Cette décision n’a surpris personne. La panique a commencé en fait il y a environ une semaine, avec les alertes italiennes. Imaginez donc les effets d’une telle annonce, provenant d’un État voisin: 700 cas de coronavirus et dix-sept morts», rappelle Dany, pharmacien à la gare de Lausanne depuis trois ans.

«Chaque nouvelle livraison ne nous permet jamais de satisfaire la demande plus d’une heure ou deux.» Dany, pharmacien

Paul, pharmacien à Genève depuis une trentaine d’années, constate une situation de «psychose évidente» depuis début janvier déjà: «Tout a commencé par des Chinois en vacances. Ils voulaient tous des masques. Pour leur séjour en Suisse ou pour les envoyer à leurs familles. Maintenant, nous ne recevons plus la visite d’aucun client chinois. Mais nous manquons toujours de masques. Les assauts de la clientèle se portent en plus sur les solutions hydroalcooliques.»

À la gare de Lausanne, les masques et les désinfectants sont régulièrement en rupture de stock.

La tension monte parfois dans les pharmacies. «Non, Monsieur. Je suis désolée. Je ne peux pas vous réserver de masques et je ne peux pas accepter de paiement anticipé», explique une vendeuse à un client insistant. L’acheteur frustré nous indique qu’il en est déjà à sa quatrième tentative d’achat en deux jours: «En provenance d’Amérique du Sud, mon neveu atterrit dans quelques heures à Genève et il a déjà peur. Même si moi-même je ne porte pas le moindre masque.»

La cadence de la demande reste, il est vrai, haletante. Tant à Genève qu’à Lausanne. Leurs plus grandes pharmacies reçoivent au moins une centaine de personnes demandant chaque jour des masques et jusqu’à 200 cherchant des solutions hydroalcooliques. «Chaque nouvelle livraison ne nous permet jamais de satisfaire la demande plus d’une heure ou deux, observe Dany. Heureusement, Berne vient de nous autoriser, exceptionnellement, à fabriquer nous-mêmes des désinfectants en magasin.»

Dans ce contexte, l’agressivité monte parfois relativement haut. «Des clients nous accusent d’être responsables de leur prochain coronavirus et qu’ils le feront savoir. Tout cela faute de masques, a priori destinés uniquement aux malades», relève Paul. Son confrère vaudois précise la raison la plus fréquente de ces coups de colère: «Les patients ne peuvent pas comprendre que les pharmaciens ne leur donnent pas la possibilité de respecter les consignes préventives, réelles ou supposées, des autorités.»

Robert, préparateur en pharmacie à Genève depuis une quarantaine d’années, a trouvé le moyen d’apaiser le courroux des personnes en quête de masques: «Je leur donne des adresses de magasins de bricolage ou de quincailleries. Il faut bien se protéger des nuisances de certaines peintures.»

«Même sans masque, je ne renoncerai pas pour autant à mes vacances en Croatie.» Odile, ex-aide-soignante - Photo: P.RK.

Odile, aide-soignante à la retraite, montre peu d’intérêt pour cette solution: «Les pharmacies genevoises ne fournissent plus de masques et ceux-ci sont réquisitionnés en France pour les hôpitaux. Je ne renoncerai pas pour autant à mes vacances en Croatie.» Tout le monde est prévenu!

