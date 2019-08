Dal Busco: un «risque» qui ne fait «aucun sens»

Après Pierre Maudet, c’est au tour de Serge Dal Busco de se voir reprocher un don de la part du groupe hôtelier Manotel. Le conseiller d’État genevois est convoqué en tant que personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public pour avoir reçu 10 000 francs entre les deux tours des élections cantonales de l’an dernier. Le don est apparu après une perquisition dans l’entreprise. Le ministre des Transports, aux Finances entre 2013 et 2018, affirme avoir rendu cette somme en septembre dernier.

L’utilité de cette somme interpelle. Les observateurs notent que Serge Dal Busco avait très bien négocié le premier tour des élections en arrivant en troisième position. Le ministre sortant avait 10 820 voix d’avance sur la huitième, Sandrine Salerno (PS), et était quasi assuré de garder son fauteuil. Difficile donc de voir en ce don un soutien désespéré à un conseiller d’État menacé. «Il a fait un très bon score. Si Luc Barthassat (ndlr: neuvième) avait bénéficié du soutien d’une entreprise pour intensifier sa campagne, on aurait pu comprendre», estime ainsi le député socialiste Romain de Sainte Marie.

Demande de comptes

Luc Barthassat, colistier de Serge Dal Busco l’an passé, a vécu la campagne de l’intérieur. Il juge lui aussi que son collègue n’avait que peu d’intérêt d’obtenir des fonds. «Il s’en était très bien sorti au premier tour, il avait tant que ça peur de moi?, s’interroge l’ancien ministre PDC des transports. Les affiches et les flyers étaient déjà lancés. Ça n’a aucun sens qu’il ait pris le risque de se discréditer ainsi.»

Comme Luc Barthassat, ils sont nombreux au PDC à être abasourdis. Ils demandent des comptes au ministre mais ne peuvent s’exprimer publiquement. «Serge Dal Busco n’a pas de problèmes d’argent. Tout était payé par le parti, nous avons bien assez de moyens, témoigne un cadre. Il va falloir qu’il s’en explique bien plus clairement au Comité directeur ce lundi. Sinon, cela va feuilletonner durant des semaines. Cela nous fiche en l’air la campagne pour les Fédérales.»

Serge Dal Busco aurait restitué ces 10 000 francs à Manotel au bout de cinq mois car il ne les aurait pas dépensés. S’il affirme l’avoir fait «spontanément», beaucoup en doutent et soulignent un calendrier pour le moins intrigant. L’affaire Maudet avait déjà éclaté et le Ministère public venait de demander la levée d’immunité du conseiller d’État. «Le procureur général avait assassiné Pierre Maudet deux semaines plus tôt avec son communiqué de presse. Serge Dal Busco a paniqué», analyse un politicien de droite. D’aucuns pensent qu’un tel comportement va le mener à être poursuivi pour acceptation d’un avantage.

Le PS à l’offensive

L’argent a-t-il été versé dans un but de campagne? Si oui, pourquoi n’a-t-il pas été déclaré au PDC? Autant de questions sur lesquelles la gauche surfe pour réclamer de la transparence. «Ce versement a été dévoilé car le Ministère public a enquêté sur Pierre Maudet. Sinon, nous ne l’aurions jamais su, critique ainsi Romain de Sainte Marie, candidat PS au National. Cette situation m’inquiète car cela pourrait être la pointe de l’iceberg.»

Le Parti socialiste est justement à l’offensive à l’heure actuelle sur la question du financement des campagnes politiques. Il a déposé des textes au niveau national et cantonal. «Tant qu’il n’y aura pas de transparence, il y aura de l’opacité et de la suspicion, avance ainsi Thomas Wenger, député et candidat au Conseil national. On apprend tout au compte-gouttes et nous pouvons donc nous demander s’il n’y a pas d’autres dons.»

Contacté, Serge Dal Busco affirme à nouveau n’avoir reçu «aucun autre montant» de la part de Manotel. Il assure n’avoir octroyé «aucune aide ou faveur de quel type» au groupe genevois. Par ailleurs, par communiqué, il indique vouloir livrer en primeur ses explications détaillées à la justice avant de s’exprimer publiquement. Il souhaite avancer la date de son audition pour pouvoir le faire au plus vite.

Le groupe Manotel se montre lui discret depuis la révélation de ses financements d’élus genevois. «Nous ne souhaitons pas communiquer à ce stade», confirme le directeur Paul Muller. Mais l’ancien député MCG Ronald Zacharias connaît bien Serge Dal Busco, «quelqu’un d’intègre», et est un ami d’Omar Danial, qui a repris l’entreprise familiale et en a modernisé les hôtels. Il évoque du mécénat de la part du multimillionnaire qui vit désormais à Dubaï. «Il a sans doute voulu aider une force politique dont il partage les idées et qu’il veut voir au pouvoir. Ce n’est pas quelqu’un qui aurait l’inélégance de demander quelque chose en retour», assure Ronald Zacharias.

Pour afficher l'image en plus grand, cliquez ici.