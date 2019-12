Dans quels cas un piéton ivre est-il écroué?

Il était 7 h 45 ce lundi, au lever du jour et par temps de pluie, lorsque le conducteur d’un train circulant entre Lausanne et Yverdon a signalé la présence d’un corps à proximité des voies ferrées. Mortellement percuté par un autre convoi, sans que le mécanicien concerné ne s’en soit rendu compte – peut-être happé latéralement alors que le piéton cheminait le long des rails.

Signe particulier de cet accident de personne: la victime — un trentenaire domicilié dans la Riviera vaudoise — avait été contrôlée «avinée» un peu plus de cinq heures plus tôt par les forces de l’ordre, dans le bourg de Cossonay (à environ 2 km à pied du lieu du drame et 120 m de dénivelé, dans le secteur du bois de Vaux). Le noctambule s’était trompé d’appartement en voulant rejoindre le domicile d’un tiers.

L’enquête judiciaire n’a cependant pas encore permis d’établir l’heure à laquelle le malheureux a été heurté par le convoi. Sachant qu’avant l’omnibus qui a donné l’alerte, pas moins de huit trains de ligne ont circulé sur ce tronçon à partir de 5 h 10. Sans compter les convois marchandise.

«Dans tous les cas, on ne sait pas ce qui s’est passé entre le moment où l’intéressé a été interpellé et celui où l’accident s’est produit», réagit le répondant presse de la police cantonale, Pascal Granado. Il n’est ainsi pas exclu que le trentenaire se soit alcoolisé davantage, et/ou ait consommé des stupéfiants. «Cette personne ne courait à mon sens pas de danger lorsqu’elle a été invitée à quitter les lieux», poursuit le commissaire.

Ainsi, à la gendarmerie vaudoise, le critère «déterminant» pour la prise en charge d’un individu en état d’ivresse réside dans la menace potentielle que ce dernier représente pour lui-même ou pour un tiers. L’alcoolémie seule n’est pas décisive, dès lors que «certaines personnes discutent sereinement à 3 pour-mille, là où d’autres ne se voient plus les mains à 0,5», rappelle Pascal Granado.

«Si l’on se trouve dans une situation où un accompagnement s’avère nécessaire, nous allons trouver un proche qui puisse s’en occuper, ou appeler une ambulance si son état nécessite un placement à des fins d’assistance.» Pas question en revanche de véhiculer l’individu jusqu’à chez-lui: «Nous n’avons pas vocation de Nez rouge, ça n’est pas le travail de la police.»

Les conditions pour qu’un piéton ivre troublant l’ordre public soit pris en charge varient d’une région à l’autre. Hormis le cas crasse d’une forte alcoolisation où l’intéressé sera conduit à l’hôpital, il finira le plus souvent en cellule de dégrisement.

«La personne y passera la nuit si elle crée du scandale, se met en danger ou se montre vraiment oppositionnelle; qu’il n’y a pas moyen de la raisonner», détaille Jean-Philippe Pittet, porte-parole à la police municipale de Lausanne. «Dans les situations un peu intermédiaires, on essaie de joindre quelqu’un pour la reconduire à domicile, ou on la met dans un taxi après s’être assurés que quelqu’un l’attend.»

De cas en cas

«Dans des circonstances similaires à celle de Cossonay, il y a de fortes chances que l’individu alcoolisé ait fini trois heures au violon chez nous le temps qu’il décuve, dès lors qu’il causait du trouble dans un appartement qui n’était pas le sien», réagit Alexandre Brahier, chargé de communication à la police genevoise. Et de préciser que les familles des personnes concernées ne sont en revanche jamais contactées lorsque ces dernières sont majeures. Alors que c’est la règle en Valais dès que quelqu’un «titube, est désorienté ou dort sur un banc tellement il a bu», lâche Stève Léger, porte-parole aux forces de l’ordre cantonales.

À Fribourg, un individu aviné sur la voie publique sera systématiquement prié de rentrer chez-lui. «On s’assurera qu’il prenne un transport public ou que quelqu’un vienne le chercher», précise le sergent et officier de presse Bertrand Ruffieux.