Dans un quartier chic, des personnes à l’assistance logent dans la cave

Situé dans la commune genevoise de Collonge-Bellerive, Vésenaz se présente comme un village résidentiel aisé. C’est là que se situe pourtant une villa dont la régie Primogefi SA loue les nombreuses pièces à des gens souvent bénéficiaires d’aides de l’Hospice général. Actuellement, cinq locataires y logent, mais les lieux ont accueilli bien plus de résidents: jusqu’à 18, selon une habitante actuelle.

Ici, des combles aménagés dont le loyer s’élève à 1700 francs par mois; là, une pièce à 1100 francs; là encore, deux caves aux loyers de 1200 francs dont les occupants ont quitté les lieux l’année dernière. Sur les cinq locataires actuels, deux sont en conflit avec le propriétaire. Et les causes sont multiples: nuisances à cause d’odeurs, électricité défectueuse, manque de chauffage, résiliation de bail… la liste des griefs des locataires est longue.

Andreia Soares de Magalhaes habite avec son époux et ses trois enfants dans le grenier aménagé, elle est outrée par les conditions d’habitation: «Tout est improvisé chez nous; il y a des trous dans le plafond par lesquels entre de l’air, il n’y a pas assez de chauffage en hiver, la cuisine est ouverte sur les toilettes d’où une terrible odeur s’échappe. Nous n’avons pas assez d’électricité, d’ailleurs une prise a pris feu cet été. On a même appelé le Service de la police du feu qui est venu, mais elle nous a déclaré que cela ne relevait pas de sa compétence», explique la jeune femme qui travaille dans une boutique. De fait, sur place, on a pu constater une prise brûlée en haut des escaliers du grenier et des fils électriques pendant un peu partout dans les combles. Au rez-de-chaussée, l’aspect général donne l’impression d’un lieu défraîchi et, au sous-sol, on trouve une cuisine sans véritable aération, deux pièces qui ont été habitées et qui sont remplies d’affaires ainsi qu’une buanderie.

Dans les combles, des trous dans le toit, des câbles électriques pendants et une prise électrique qui a pris feu cet été. Photos: Magali Girardin

Donner un coup de main

Antonio Carvalho, lui, habite la villa depuis 2015 dans une grande pièce du rez-de-chaussée. Il a également une mauvaise expérience de ce logement de Vésenaz, mais le cas de cet ancien céramiste, actuellement bénéficiaire de l’aide de l’Hospice général, est différent: «Quand le concierge est parti, j’ai proposé de donner un coup de main pour entretenir le jardin. J’avais convenu avec le propriétaire un montant de 250 francs par mois. Ce travail, je l’ai réalisé durant six mois. Je n’ai jamais rien touché, ni pour les heures de travail ni pour les produits que j’avais achetés. Le propriétaire est même venu prendre mes affaires à la cave et les a jetées dehors sous la pluie. J’ai alors porté plainte, le 23 mars 2017.»

Le cas d’habitants logeant dans le sous-sol est également évoqué. Helio de Magalhaes raconte: «Le propriétaire interdisait aux locataires de la cave de cuisiner dans la partie supérieure de la villa ou de partager le jardin avec nous. Après le non-paiement de certains loyers par une famille, il a décidé de sévir. Je m’en souviens, il y avait alors trois locataires dans la cave de droite et cinq dans celle de gauche. Ils étaient présents de 2013 à 2017. Le propriétaire loue sa villa comme s’il s’agissait d’une auberge!» Et la situation ne s’améliore pas. Le conflit entre propriétaire et locataires ne porte plus que sur l’état des lieux ou des salaires impayés, il se situe désormais aussi dans le domaine des résiliations de bail. Car le propriétaire aimerait détruire la villa pour en construire d’autres sur le terrain. «Nous n’aurions jamais déménagé de Vernier à Vésenaz en sachant que le propriétaire allait détruire à moyen terme! s’exclame Andreia Soares. Nous cherchions la stabilité. Et, au final, on se retrouve avec une résiliation de bail. Nous n’avons nulle part où aller, même si on cherche autre chose. En plus, depuis que nous avons contesté cette résiliation, le propriétaire nous met la pression pour qu’on parte. On a trouvé un cadenas fermant le portail par lequel nos enfants se rendent à l’école; on a aussi trouvé des voitures parquées devant l’entrée pour nous en empêcher l’accès.»

Le propriétaire, justement, M. Bakhtiar Shahriar, 66 ans, est actif dans l’immobilier puisqu’il est le gérant de l’agence immobilière Primogefi SA. Il s’étonne de ces remarques: «Quand ils sont arrivés, les locataires, la famille de Magalhes, ne nous avaient pas du tout avertis qu’ils venaient avec trois enfants et plusieurs chiens. Ils connaissaient les anciens locataires et le montant du loyer. Ils ont toujours été au courant qu’il y avait un projet immobilier sur cette parcelle. Nous devions d’ailleurs signer un nouveau bail à durée déterminée jusqu’à juin 2019. Ils étaient d’accord et avaient pris rendez-vous pour la signature le 14 mars 2018 à 11 h. Ils ont finalement refusé, fait opposition à la résiliation de bail avec l’aide de l’Asloca et ils demandent maintenant une baisse de loyer. Ils ont deux places de parc, une piscine gonflable, un barbecue et une aire de jeu en été, un service de nettoyage hebdomadaire, l’internet haut débit, une cuisine équipée et un salon communs. Je viens de payer 13 000 francs de gaz et d’électricité, pour cette villa! Ils consomment énormément. Car ils ont fait des installations électriques sauvages pour plusieurs TV et consoles de jeux. Les factures d’électricité se montent régulièrement à plus de 2000 francs par mois, et ce, même en été. S’ils ne sont pas satisfaits, ils n’ont qu’à déménager.»

De même pour le cas de M. Carvalho: «Ce monsieur ne payait pas, malgré le fait qu’il touchait le loyer de l’Hospice général. Il a été congédié pour mars 2017 mais n’est pas parti et a pris un avocat. Puis, au Tribunal des baux et loyers, il a signé, en présence de son avocat, un document stipulant qu’il quittait la villa à fin septembre et qu’il allait payer ses arriérés de loyer de 3300 francs. Il n’a fait ni l’un ni l’autre. J’ai alors mandaté un huissier qui lui a donné jusqu’au 10 octobre 2018 pour partir. Il a emporté ses meubles mais a laissé une armoire. Quand il a demandé les clés de la nouvelle serrure pour récupérer son bien, il a réintégré les lieux à ma plus grande surprise! Quant à la cave, en fait, il s’agit de deux chambres chauffées avec fenêtre. Quand je suis arrivé, nombre d’entre eux étaient partis sans avoir payé de loyer pendant un an, alors que c’est l’Hospice qui leur paie le loyer.»

Une villa bientôt démolie

L’avocat du propriétaire, Me Daniel Meyer, tient d’abord à rappeler que «son mandant n’a repris la gestion de son immeuble qu’en 2016, après avoir dû licencier le gérant et, partant, ne saurait être tenu pour responsable des agissements de ce dernier», de plus, il confirme que «son client ne souhaite pas investir dans une maison qui va être détruite». Et d’ajouter: «En revanche, les travaux courants de la propriété, tels que le nettoyage et l’entretien du jardin, sont bien entendu assurés par le propriétaire, ainsi que la réparation des éventuels défauts signalés par les locataires.»

Pour l’Asloca, qui défend plusieurs locataires de cette villa, notamment la famille de Magalhes: «Une procédure est en cours concernant des résiliations de bail et la problématique du loyer initial. Les locataires nous rapportent en outre souffrir de nuisances et défauts de la chose louée (manque de chauffage et d’eau chaude, absence de ventilation dans la cuisine et la salle de bains, nuisances olfactives, électricité pas aux normes, etc.). Le propriétaire a essayé d’évacuer lui-même des locataires et été condamné pour violation de domicile par le ministère public. A-t-il le droit de louer des pièces dans les caves? A priori non, il y a des prescriptions de droit administratif à respecter, notamment quant aux vues sur l’extérieur. La loi interdit par ailleurs que les locaux dont le plancher se trouve au-dessous du niveau général du sol servent à l’habitation.» (TDG)