Dédiabolisé, le ski hors piste devient un levier économique

Pendant des décennies, le ski hors piste a été perçu comme un dangereux démon. Meurtrier même, lorsque les adeptes de cette discipline déclenchaient des avalanches emportant des innocents, respectueux, eux, des balisages et de la signalisation. Depuis cinq ans, tout a changé. La première trace dans la poudreuse vierge est devenue un véritable culte. Une évolution favorisée notamment par la publicité faite par les stations, les exploitants de remontées mécaniques, mais aussi par les exploits de nouveaux skieurs professionnels, souvent suisses: les freeriders.

Une estimation, ni sourcée ni démentie, circule dans la presse helvétique depuis cinq ans: environ 200 000 personnes pratiquent régulièrement le ski ou le snowboard hors des pistes en Suisse. L’Office fédéral des sports ne dispose lui-même d’aucune donnée sur le freeride, «car le gouvernement ne soutient pas cette activité». Rien n’arrête, quoi qu’il en soit, une tendance forte.

«Les gens sont toujours plus nombreux à profiter de la neige poudreuse. Le freeride s’est fortement développé en Suisse ces dix à quinze dernières années», observe le porte-parole de l’organisation Remontées mécaniques suisses, Bruno Galliker.

Directeur du marketing des Remontées mécaniques du Titlis, Peter Reinle répète depuis près de quatre ans son refus d’interdire le hors-piste: «Il n’y a pas de base légale pour une telle interdiction et nous ne la souhaitons pas. Le freeride ne nuit en rien à nos activités.»

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) ne plaide pas, ou plus, pour une interdiction du hors-piste: «Le respect des recommandations de sécurité relève de sa propre responsabilité. Le hors-piste ne se pratique pas pour autant dans une zone de non-droit.» La fondation se permet d’ailleurs cette question: «Qui n’a jamais voulu profiter de la poudreuse hors des pistes?» À vrai dire, une seule réponse est à peu près crédible: tout le monde a voulu profiter ou essayer de profiter, un jour ou l’autre, de la poudreuse hors des pistes. Les temps ont donc changé. Les tribunaux, et même les condamnations les plus récentes, n’y peuvent pas grand-chose. «La Suisse s’avère très libérale en matière de ski ou de snowboard hors piste. Et, à vrai dire, cela me paraît bien. La Suisse est une nation de ski, de montagne et un haut lieu du freeride. Ces éléments constituent des raisons de fierté», estime Ueli Mosimann, responsable de la sécurité au Club alpin suisse.

Promotion par les talents

Dans ce domaine, une station s’impose: Verbier! Cette commune valaisanne est en effet devenue la capitale mondiale du hors-piste, en ski ou snowboard. Chaque année, au printemps, depuis 2008, les dernières épreuves du Freeride World Tour se déroulent en effet sur les flancs spectaculaires du Bec des Rosses, qui offre des déclivités de 55 à 60 degrés.

Avec le temps, cet événement et son public orientent évidemment le marketing de la station. Et la demande. «Nous constatons une croissance certaine de la pratique du ski hors piste», relève le directeur de Téléverbier, Laurent Vaucher. Et des talents nationaux incarnent le succès du freeride, cette nouvelle discipline du ski alpin. À commencer par deux Valaisans: Marie Bovard, originaire de Morgins, et Jérémie Heitz, des Marécottes.

À coups de photographies et de vidéos renversantes, de tels athlètes participent directement à la promotion de stations helvétiques, telles qu’Engelberg (Obwald), Zermatt (Valais), Andermatt (Uri), Flims (Grisons), Davos Klosters (Grisons) ou Birg-Schilthorn (Berne). Dans toutes les Alpes suisses, des professionnels rivalisent pour attirer les adeptes du hors-piste.

Même Glacier 3000, station proche de Gstaad (Oberland bernois) et point culminant des Alpes vaudoises, se dote d’un ambassadeur pour accroître son rayonnement dans la cour des grands noms de la discipline: Richard Permin, skieur professionnel français de 34 ans et producteur de films de montagne. «L’offre en freeride a formé un segment de clientèle intéressant pour de nombreux domaines skiables. Nous partons du principe que cette tendance continuera à se renforcer ces prochaines années», estime le lobby des exploitants de remontées mécaniques suisses.

L’atout des guides de montagne

Les adeptes du freeride offrent, il est vrai, des spécificités prometteuses. Leur passion rompt avec l’inclination d’une foule de skieurs, chaussant de moins en moins longtemps leurs lattes chaque année. Et ils sont jeunes (souvent entre 18 et 34 ans), skieront donc encore régulièrement pendant une vingtaine d’années. Ils se montrent en plus très gourmands en remontées mécaniques, contrairement aux randonneurs, autres amateurs de hors-piste. À titre indicatif, les investissements dans les infrastructures, qui transportent toujours plus de sportifs, toujours plus haut et toujours plus vite, ont atteint en Suisse pour le seul hiver 2019-2020 quelque 400 millions de francs, selon Suisse Tourisme.

Et qu’en est-il de la sécurité, dans cette pratique? En fait, le danger de mort semble parfaitement intégré dans la culture des adeptes les plus chevronnés. Le BPA observe qu’en moyenne douze freeriders décèdent chaque année en Suisse, dont six à cause d’une avalanche. Mais, la patrie de Guillaume Tell étant ce qu’elle est, la sécurité se profile très vite comme un atout économique. «La prévention fait partie intégrante de notre communication. Nous organisons chaque année, début décembre, le Verbier Freeride Day. Cet événement est consacré à l’enseignement sur les dangers potentiels de la montagne», indique Laurent Vaucher.

Un corps de métier légendaire s’est en outre mobilisé: les guides de montagne. Leurs connaissances, leur savoir-faire jouent ainsi un rôle déterminant dans le développement du freeride en Suisse. Ils accompagnent en effet de plus en plus de skieurs hors piste prudents. «En 2004, 55% de l’activité de nos membres se concentrait en été et 45% en hiver. Quinze ans plus tard, c’est l’inverse», observe Pierre Mathey, secrétaire général de l’Association suisse des guides de montagne.

Mode d’emploi en 4 questions

1. Le hors-piste est-il ouvert au skieur du dimanche?

«De nombreux domaines skiables helvétiques proposent des itinéraires balisés en jaune. Les services de pistes les sécurisent certes contre les avalanches. Ces sites ne sont toutefois ni préparés ni contrôlés. Idéaux pour profiter de la poudreuse, ils s’adressent principalement aux skieurs expérimentés», estime le Bureau de prévention des accidents (BPA).

2. Combien ça coûte?

Aujourd’hui le hors-piste de qualité, en sécurité, se pratique avec un guide de montagne. Sans autre prestation particulière, un tel encadrement coûte 650 à 800 francs pour une journée. En fonction des difficultés du parcours et des conditions d’enneigement, un seul guide peut accompagner à ces prix jusqu’à six skieurs.

3. Peut-on être sanctionné?

«Le hors-piste n’est pas interdit et ne saurait l’être, car cela contredirait le droit constitutionnel. Un skieur sans scrupule peut toutefois se faire retirer son titre de transport (ndlr: son abonnement). Des négligences déclenchant d’éventuelles avalanches justifient une dénonciation pénale, poursuivie d’office, pour entrave à la circulation publique par négligence. De tels actes sont passibles de trois ans de prison», rappelle Me Heinz Walter Mathys, avocat spécialisé dans le droit des sports de neige.

4. Quels sont les risques?

«À partir du degré 3 de danger d’avalanche («marqué»), renoncez à pratiquer le hors-piste! Ou faites-vous accompagner par une personne qui s’y connaît en avalanches!» recommande le BPA. La fondation précise en outre: «Douze freeriders décèdent en Suisse chaque année, dont six en raison d’une avalanche.»

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir.