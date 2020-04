Derrière les achats en ligne, des employés trinquent

Avec le confinement, par ennui ou nécessité, nombre d’entre nous font leurs achats en ligne, de l’alimentaire à la paire de chaussettes. Devant l'écran et les quelques clics, difficile d’entrevoir la réalité des travailleurs. Parmi eux, Maria*, qui travaille à l’essai au centre de logistique d’Écublens (VD) préparant les commandes des ventes en ligne sur LeShop.ch, filiale de Migros. Chômeuse en fin de droits, Maria porte de grands espoirs sur la possibilité de décrocher un CDI.

Mais dès le début de l’épidémie, le dépôt connaît des cas parmi ses employés. Maria étant une personne à risque, le médecin lui délivre un certificat médical à durée indéterminée. «L’agence d’intérim qui m’a placée m’a clairement fait comprendre que c’était un problème, et que je risquais de perdre ma place, raconte-t-elle. Je suis retournée travailler.»

Selon Maria, aucune réelle mesure n’a été prise depuis le début de l’épidémie. Croulant sous un nombre de commandes inédites, le centre abrite jusqu’à 30 personnes, avec comme seule protection des gants en tissu qu’ils sont tenus de garder pendant deux jours. «Ils nous font prendre nos distances pendant les pauses mais pendant le travail on reste collés les uns aux autres», explique l’employée. Les cas de coronavirus se seraient ainsi multipliés.

«Au début, on nous annonçait un ou deux par semaine, raconte-t-elle. Ces dernières semaines, on a en moyenne deux cas tous les jours. La direction nous a dit que plus de 80 personnes sont en quarantaine.» Il y a une dizaine de jours, Maria, ayant subitement perdu le goût, a été renvoyée chez elle: un test a confirmé sa positivité au virus. Migros ne confirme ni n’infirme la propagation des cas dans son centre.

«Nous ne donnons ni ne confirmons aucun chiffre concernant notre personnel», répond son porte-parole Tristan Cerf. Il souligne que LeShop.ch a envoyé à la maison dès le début du mois de mars les personnes à risque et les personnes vivant avec une personne à risque. «Ces personnes conservent naturellement leur rémunération», ajoute-t-il. Migros n’est pas un partenaire social d’Unia et se retrouve dans la ligne de mire du syndicat. Mais le géant orange n’est de loin pas le seul visé. Environ 200 personnes ont contacté Unia au cours des dernières semaines. Des employés de Migros, mais également de son concurrent Coop (pourtant partenaire social du syndicat).

«Des travailleurs de la centrale logistique d’Aclens (VD) appellent chaque jour pour dénoncer le non-respect des mesures de distanciation sociale, relate le secrétaire syndical Aymen Belhadj. Ils racontent que de nouveaux chauffeurs sont recrutés et formés – deux par camion – et que la direction ne veut rien entendre des inquiétudes des travailleurs», assure-t-il. Selon lui, la branche du transport et de la logistique est particulièrement touchée. «Ce sont des travailleurs invisibles, généralement sans formation, des étrangers touchant des petits salaires… Ils vivent dans la peur constante du licenciement et l’employeur en profite.» A son tour, Coop réfute.

«Tous nos chauffeurs voyagent seuls dans leur véhicule, ce serait d’ailleurs très peu rentable de laisser deux chauffeurs par camion», souligne le responsable de la communication Giovanni Iacomini.

Livraisons sous pression

Dans d’autres entreprises, de nombreux livreurs s’inquiètent cependant pour leur santé, à l’instar de Vasco*, qui effectue des livraisons pour un grand magasin de meubles. «Le magasin met clairement la pression. Même si la directive officielle est de ne pas franchir les paliers, beaucoup de mes collègues rentrent dans les maisons et montent des meubles», raconte-t-il.

Le livreur, qui compte plusieurs personnes vulnérables dans son entourage, a reçu de son employeur une missive que nous avons pu consulter: les livraisons doivent continuer, mais quiconque refuse de venir travailler doit compenser son absence sur ses jours de congés et heures supplémentaires, écrit le patron, qui semble ignorer la possibilité de recourir au chômage partiel.

Les histoires se suivent et se ressemblent. Chez Planzer, l’une des plus grosses entreprises de transports de Suisse, Pablo* raconte les mêmes inquiétudes, la même négligence. «On livre plus de 70 personnes par jour, on touche des portes, on ne sait pas sur quoi on tombe, déplore le livreur. J’ai peur, j’ai une famille chez qui je rentre tous les soirs.» Chez la concurrence, à ESA, des photos et vidéos prises en catimini montrent la proximité des employés entre eux.

«Le contrôle est effectué par le service de l’emploi et la police cantonale, mais souvent les entreprises sont informées avant le passage des contrôleurs, ce qui fait qu’elles prennent quelques dispositions momentanées pour montrer que tout va bien, regrette Aymen Belhadj. Et dès que le contrôle passe, les choses reviennent à la normale!» Unia réclame des contrôles plus systématiques, impliquant syndicats et travailleurs.

«Plus loin que l’OFSP»

Les employeurs cités se défendent vivement de ces accusations. «Il est tout à fait possible de suivre les directives de l’OFSP et nous le faisons, répond Jan Pfenninger, en charge de la communication de Planzer. Nous mettons à disposition des employés des masques lorsque cela est nécessaire. Les signatures des destinataires ne sont également plus demandées. De manière générale, nous sommes très heureux de pouvoir encore faire travailler nos employés.»

Chez Coop, on se dit «très surpris par ces affirmations». Des mesures allant «au-delà des normes de l’OFSP» ont été prises à la centrale d’Aclens, assure Giovanni Iacomini: «Nous avons par exemple balisé la centrale avec des scotchs pour le respect de la distanciation sociale, installé toutes les affiches informatives, limité les accès, fourni des protections, instruit le personnel, etc.»

Même réaction de la part de Migros, qui souligne que des contrôles effectués par la police dans les filiales ont confirmé le bon respect des normes de l’OFSP. «Si des manquements aux règles de distanciation et d’hygiène devaient être observés dans une des entreprises du groupe Migros, il est clair que nous agissons en informant les collaborateurs concernés et, si besoin, en mettant en place des mesures concrètes pour éviter qu’ils ne se reproduisent», conclut Tristan Cerf.

* Tous les prénoms ont été modifiés