Dès 1959, comparer le panier de la ménagère devient une arme

En 2019, de plus en plus de produits transformés

Fruits et légumes (22% du budget alimentaire): Les Suisses sont nombreux

à suivre les recommandations concernant les fruits et légumes: seuls 13,1% des personnes interrogées consomment moins d’une portion par jour. Les carottes arrivent en tête, suivies des laitues Iceberg, des oignons, du brocoli et du chou-fleur. Côté fruits, la pomme reste le préféré, suivie par l’orange et la banane.



Pain, farine et céréales (16%): Les Suisses consomment en moyenne 298 grammes de féculents par jour et par personne. Les hommes et les jeunes en consomment davantage que les femmes et les personnes âgées. Le pain représente le féculent le plus consommé (115 g), suivi des pâtes et des pommes de terre – rösti, gnocchi, frites et purée compris.



Viande (22%): Selon l’enquête nationale sur l’alimentation menuCH, les Suisses mangent beaucoup trop de viande (111 g par jour et par personne en moyenne), soit trois fois plus que la quantité recommandée. Alors que la volaille arrive en tête des viandes préférées, saucisses, charcuteries et terrines sont consommées en grandes quantités.



Produits laitiers (15%): Les Suisses consomment en moyenne deux portions de lait et de produits laitiers par jour et par personne, soit 1,1 dl de lait, 53 g de yogourt et 50 g de fromage (avec une préférence pour ceux à pâte dure) par jour et par personne. La pyramide alimentaire suisse conseille, quant à elle, trois portions quotidiennes.



Boissons (6%): Les Suisses boivent en grande majorité de l’eau du robinet. Viennent ensuite le thé et le café comme boissons préférées. Les plus jeunes ont davantage un penchant pour les boissons sucrées type sodas. La consommation de boissons alcoolisées s’élève à 2 dl en moyenne par jour et par personne, avec une préférence pour le vin et la bière.