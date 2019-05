Deux élus suisses refusent la transparence à Strasbourg

C’est une nouveauté depuis l’an dernier: qui veut siéger à Strasbourg, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) dont la Suisse fait partie, doit se mettre à nu. Suite à des scandales de corruption qui ont miné la crédibilité de l’institution, il est demandé aux élus de déclarer leurs revenus, leurs mandats, leurs intérêts ainsi que ceux de leurs proches, les invitations à des voyages ou encore les cadeaux de plus de 200 euros reçus dans le cadre de leur fonction. Cette déclaration, très poussée comparée à ce qui est exigé en Suisse, est visible de tous, sur le site internet de l’Assemblée.

Ainsi, les douze membres de la délégation helvétique à Strasbourg – dont font partie les Romands Pierre-Alain Fridez (PS/JU), Jean-Pierre Grin (UDC/VD), Manuel Tornare (PS/GE), Raphaël Comte (PLR/NE) et Liliane Maury Pasquier (PS/GE) – ont été invités à se plier à cet exercice de transparence totale. On y voit leurs salaires, leurs indemnités de parlementaire ou encore, par exemple, ce que rapporte un mandat d’administrateur des transports publics neuchâtelois (18 000 francs), une rente annuelle d’ancien maire de Genève (155 000 francs) et une fonction à la présidence du PDC (6000 francs).

«Contre le système de milice»

On sait tout? Presque. Car deux des douze Suisses qui siègent à Strasbourg ont refusé cette transparence. Ils font partie des 137 élus de l’APCE (21%) qui n’ont pas joué le jeu. Le conseiller aux États Hannes Germann (UDC/SH) et le conseiller national Thomas Müller (UDC/SG) n’ont rempli de déclaration ni cette année ni l’an dernier.

Pourquoi? «Je déclare mes liens d’intérêts et mes mandats en Suisse, mais sans devoir indiquer les montants exacts. Je suis convaincu que mes revenus privés n’ont pas à être rendus publics. Cela va à l’encontre de notre système de milice, répond Hannes Germann. À mes yeux, il n’est pas nécessaire que toutes les organisations criminelles du monde entier sachent combien je gagne. Donc j’ai pris ma décision. Et pour moi, ce n’est pas si grave.» Son collègue Thomas Müller n’a pas retourné nos appels ni répondu à des questions posées dans un mail qu’il a pourtant bien lu, selon la notification reçue.

Piquant: ces nouvelles règles doivent beaucoup à la présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui n’est autre que la Genevoise Liliane Maury Pasquier. Et qui les refuse est condamné à jouer les seconds couteaux. «Les membres qui n’ont pas rempli le formulaire ne peuvent plus occuper certains postes au sein des commissions (notamment la présidence), de même qu’ils ne peuvent plus rédiger de rapports de commission. Ils peuvent toutefois poursuivre leur participation aux activités des commissions et aux travaux de l’Assemblée», explique-t-elle. Pas de quoi ébranler Hannes Germann. «Dans le fond, je n’ai pas de temps pour cela. Je voulais me retirer de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à la fin de l’année dernière. Mais comme personne n’a montré d’intérêt pour me remplacer, ni au sein de mon parti, ni dans d’autres partis, je suis resté comme suppléant cette année.»

La conseillère nationale Doris Fiala (PLR/ZH) siège aussi à Strasbourg. Critique par rapport aux nouvelles règles de transparence, elle a quand même joué le jeu. «La transparence, vous pouvez trouver ça bien ou mal, mais ça correspond à l’esprit de notre époque. J’ai fait une analyse de risques. Si je n’avais pas rempli la déclaration, on aurait pu penser que j’ai quelque chose à cacher. Par ailleurs, j’ai des fonctions importantes à Strasbourg et je voulais pouvoir continuer à faire des missions d’observation et à être rapporteur de commission.» Mais sur le fond, Doris Fiala campe sur sa position: «Tous mes intérêts sont publics en Suisse. Seul le volet financier ne l’est pas. Cela correspond à l’esprit du système de milice dans lequel on est censé exercer une profession à côté de la politique!» Elle dit les difficultés qu’elle a rencontrées: «Je siège dans trois conseils d’administration. En dévoilant les revenus de mes mandats, je forçais aussi mes collègues à la transparence. J’ai dû leur demander leur accord. J’avais le choix entre la peste et le choléra.»

La transparence des revenus est-elle incompatible avec le système de milice? «Cet argument ne repose sur aucun fondement, rétorque Liliane Maury Pasquier. Le système de milice suisse implique précisément un lien fort avec le monde professionnel, et donc avec de nombreux lobbies. Il est certain que le système politique suisse n’est pas exempt de tentatives de corruption, comme plusieurs affaires récentes l’ont démontré.»

Et de milice, le système n’en a bientôt plus que le nom, si l’on regarde les déclarations des revenus des élus suisses à Strasbourg. Près de la moitié n’indiquent aucun ou un très maigre salaire professionnel. Pour Doris Fiala, c’est ça la révélation phare de cette nouvelle transparence: «C’est ce que semblent montrer ces déclarations. À quelques exceptions près dont je fais partie, le système de milice est de plus en plus un mythe. Et les représentants des partis bourgeois qui en font un culte sacro-saint, s’ils ne veulent pas dévoiler leurs revenus, c’est peut-être pour ne pas dévoiler qu’ils sont des politiciens professionnels?»

Des cadeaux pas déclarés?

Hannes Germann dit qu’il n’a rien à cacher, mais que c’est privé. Et ajoute: «Vous savez, d’autres personnes ont certes rempli le formulaire mais elles n’ont pas non plus fait des déclarations totalement correctes.» Ça surprend en effet: parmi les élus suisses, personne n’aurait reçu de cadeaux ou d’avantages de plus de 200 euros ces trois dernières années, à part Liliane Maury Pasquier, qui déclare notamment un «banquet neuchâtelois» et un repas à la Semaine du goût. Est-elle vraiment la seule à être invitée à ce type de manifestations? «Bien sûr que non! Je ne peux que regretter que mes collègues n’aient pas indiqué ces éléments. Mais je peux aussi imaginer que d’autres n’ont pas pensé à ces événements. Ma déclaration va peut-être les aider pour l’année prochaine!» encourage la Genevoise. (Le Matin Dimanche)