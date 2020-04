Docteur, pourquoi sommes-nous obsédés par nos cheveux?

Les Suisses attendent la réouverture des coiffeurs comme une étape du déconfinement. Pour y contribuer, Magdalena Martullo-Blocher, conseillère nationale UDC, a proposé d’aider à fournir en Suisse alémanique les masques nécessaires pour limiter les risques sanitaires. Se couper les cheveux, ce serait donc revivre?

Ce qu’il faut saisir, c’est que le confinement n’éloigne pas complètement notre image des autres: via les téléphones, les visioconférences, on voit les métamorphoses, les cheveux qui poussent, ou alors la tête de ceux qui préfèrent carrément se raser. Confiné ou pas, on est toujours amené à produire une image de soi pour les autres. Les salons de coiffure, pour beaucoup, se rapprochent pratiquement de ce qu’on appelle les biens de première nécessité. Le soin du cheveu serait donc quelque chose d’essentiel à la vie sociale, le confinement nous en aurait privés. Crise sanitaire ou pas, l’image de la personne reste réputée essentielle. C’est vrai à chaque étape importante de l’existence, naissances, deuils, mariages, ruptures: c’est souvent là que l’on change de coupe, pour dire une différence, ou signifier que la vie va ou doit continuer «comme avant».

Passer chez le coiffeur, c’est une pratique qui remonte à très loin?

Dès l’Antiquité, nous en avons des traces. On peut penser que selon les strates sociales, c’était plus ou moins vrai. Mais même dans les classes populaires, il y a de nombreux récits. Cela participait à certaines époques d’une manière de «cultiver» les cheveux, il pouvait même arriver qu’on les vende à des colporteurs ou à des artisans. Il y a toujours eu, avec des significations et des enjeux différents, une façon de «s’occuper du cheveu». Certains coiffeurs étaient dédiés aux riches, aux aristocrates au temps où ils portaient perruques. D’autres intervenaient pour les moments importants ou saisonniers. L’idée de l’image de soi à travers la coiffure que l’on «porte», c’est le mot, n’est pas neuve.

Notre société du spectacle et du selfie renforce-t-elle le phénomène?

Parce que nous avons des techniques pour mettre en scène notre image, entre selfies et vidéos, cela semble plus envahissant. Mais je n’en suis pas convaincu. À toutes les époques, il y a eu des moments où l’image de soi – qui reste une manière de rencontre avec l’autre – était primordiale, de façon différente. L’attention à sa représentation pouvait être poussée au paroxysme: on cherchait à donner de soi une image que l’on savait parfois éloignée de qui on était, et c’était d’autant plus important.

Le fauteuil du coiffeur, c’est parfois le divan d’un psy?

Un peu, bien sûr. Pour une partie de la population, notamment chez les aînés, le coiffeur est parfois la seule personne que l’on va rencontrer régulièrement. Il devient la personne à qui l’on pourra faire des confidences, importantes, concernant sa vie, ses pensées intimes, ou la dernière nouvelle people. Durant le confinement, cela manque. On veut retourner chez son coiffeur pour renouer ces liens. Tous n’y vont certes pas pour s’épancher. Mais je pense que cela reste dans l’esprit: c’est un lieu dans lequel on peut dire ou ne pas dire, comme face à un prêtre dans un confessionnal, ou en compagnie d’un psychiatre. Le coiffeur a cette fonction bienveillante. Comme nous sommes dans une époque où le bien-être psychologique est très en avant, c’est d’autant plus fort.

Quant au rituel, chez le coiffeur, il apparaît quasi chamanique. Il ou elle tourne autour du siège où vous êtes assis, il y a des instruments bizarres, du bruit, on se met entre les mains de quelqu’un. On lui confie sa tête, littéralement. Si on le fait dans sa salle de bains, devant un miroir ou avec un proche, ça ne marche pas du tout. Non seulement la coiffure ne satisfait pas, mais ce lien ne fonctionne pas. D’où, sans doute, l’impatience de retourner se faire coiffer par des professionnels.

Les cheveux sont souvent associés à l’érotisme chez la femme, et à la force chez l’homme. C’est encore vrai?

Dans beaucoup de textes sacrés, ils sont propices au symbolisme. À partir du cheveu, on pouvait créer toutes sortes de mythes, d’interprétations. La chevelure, dans les grandes religions monothéistes, est à la frontière des mondes spirituel et sensuel; féminine, elle est réputée pour son pouvoir de séduction, et peut donc détourner de la prière, il faut pour éviter cela édicter des règles. Il y a le fameux voile chez les musulmans. Dans les Églises chrétiennes aussi, il a longtemps été d’usage que les femmes portent une mantille pour entrer dans les lieux de culte. Et je passe rapidement sur le gigantesque marché des cosmétiques capillaires économique: la fonction de séduction est encore très présente. Chez l’homme, c’est plus ambivalent. Cela peut être le symbole de la force, ou de la bêtise. Chez Platon, le cheveu abondant, c’est ainsi le symbole de l’animalité, cela rapproche du mouton, écrit-il.

Une version philo du «Cheveux longs et idées courtes» que chantait Johnny Hallyday quand il se moquait d’Antoine?

Peut-être (rires); mais dans la représentation de l’idéal masculin, depuis la fin des années 80, les grandes oppositions capillaires sont moins fonctionnelles. On peut avoir le cheveu court ou long: ça ne marque pas forcément des allégeances à des croyances ou à des opinions. Nous sommes dans une période où c’est plus le choix profond de l’individu, homme ou femme, qui se lit à travers son choix capillaire. Et moins une notion d’appartenance à un groupe, qu’il soit culturel, social, idéologique. La coiffure contemporaine dit de l’individu ce qui lui est singulier. L’opposition post-68, avec d’un côté les rebelles aux cheveux longs et de l’autre les plus sages aux cheveux courts, ça ne marche plus. Même la crête punk peut désormais être de pure esthétique, vécue comme une mode, une simple publicité de soi-même: les changements de coupes des stars du football en témoignent.

Y aura-t-il donc quelque chose à observer dans le cheveu postconfinement?

J’ignore quelle forme cela pourrait prendre concernant les coiffures. On peut vouloir marquer que tout revient comme avant, ou une métamorphose, en faisant par exemple table rase, comme certains l’ont fait en se mettant la boule à zéro. L’enjeu, suggère-t-on bien au-delà du cheveu, sera dans les temps qui viennent d’observer si la période de confinement a changé les gens. Certains vont sans doute vouloir faire évoluer la perception d’eux-mêmes, d’autres souhaiteront retrouver leur image – donc leur monde – d’avant. Plus que jamais, la coiffure, c’est l’affirmation de soi. Et s’affirmer, c’est précisément se donner aussi la possibilité de changer, ne pas être conforme à une image de l’individu qui préexisterait. Sortir du confinement peut devenir alors l’occasion de manifester cela chez son coiffeur: une certaine transformation intérieure.

