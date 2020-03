Drame aux JOJ: La chute d’un ange du patinage artistique

Olga Sevastianova est comme chacun de nous le résultat d’un nombre incalculable d’événements. Mais celui qui a le plus profondément, et pour toujours, modelé son corps et son esprit, est l’accident qui a failli lui coûter la vie il y a bientôt trois mois à la patinoire de Lausanne.

L’artiste russe, engagée pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse, répétait son numéro de cerceau aérien quand elle a chuté de cinq mètres sur la glace, dans des circonstances encore à déterminer (lire ci-contre). Plongée dans un coma artificiel au CHUV, elle en est ressortie avec sept kilos de moins, le crâne suturé et le bras droit pulvérisé.

Son retour à la vie, à ce degré de mobilité et de lucidité, est ce que les médecins appellent «un petit miracle», mais il n’y a pas de mots pour dire combien sa vie est différente dés­ormais. «On me l’a dit: ma carrière d’artiste est terminée», dit-elle froidement.

«Pourquoi moi? Je suis aimable»

À l’extérieur de sa chambre d’hôpital, tout lui apparaît sous un autre jour – le jour d’après. Enfoncée dans une chaude parka noire qui la recouvre presque totalement, soutenue par une béquille, elle se plaît à écouter le chant des oiseaux mais c’est une autre musique, lancinante et incisive, qui se joue dans sa tête, faisant revenir sans cesse les mêmes interrogations.

«J’ai toujours cherché des réponses aux questions, et à la vie en général. Aussi je me demande: pourquoi cet accident m’est-il arrivé, à moi? J’ai toujours essayé d’être une bonne personne, aimable et humaine».

Olga sait très bien qu’il est «certainement trop tôt pour obtenir une réponse. Mais tant que je ne saurai pas, tout sera plus difficile à accepter». Elle a les idées claires, mais son regard sur les choses est encore flou, troublé par ce verre de lunette fumé qui vise à empêcher la double vision qu’elle doit supporter depuis sa chute. «Un tel malheur est toujours injuste. Quand il arrive, il faut essayer de le rattacher à quelque chose, en trouver la raison.»

Son accident est une tragédie au sens où l’écrivain espagnol Camilo José Cela l’entendait. Il lui est arrivé «sans en avoir l’air, à pas de loup». Olga venait de terminer un spectacle à Lyon quand elle est arrivée à Lausanne, avec son mari Sergei et sa fille Sofia, dans la nuit du 5 au 6 janvier. Elle a répété son numéro toute la journée du 6 à la patinoire. Le lendemain matin, elle s’est rendue à Ouchy. «Les montagnes étaient saupoudrées de neige, l’eau du lac était parfaitement claire. Tout était si beau.» Quelques heures avant le drame, elle faisait des photos et nourrissait les cygnes.

Une vie de nomade

C’était la vie d’Olga, dans toute sa spontanéité et son insouciance. Une vie de nomade, forcément un peu précaire, menée au volant d’une voiture de marque coréenne aux quatre coins du continent, selon les contrats à durée déterminée qu’elle-même ou que Sergei, son époux acrobate, décrochait.

«Certaines fois, on savait ce qu’on ferait l’année d’après. D’autres fois, on ne savait même pas ce qui nous attendait la semaine suivante.» Les vacances se faisaient au pied levé, toujours en direction d’une promesse d’embauche. Un jour, le hasard les a déposés sur la côte de Makarska, en Croatie, un paradis bleu qu’Olga n’a jamais vraiment quitté. «C’est ancré dans mon cœur. Il y a la mer, les pins, et vous pouvez sentir… Bon, maintenant, je ne peux rien sentir car je n’ai plus d’odorat depuis la chute.»

Enfant, elle rapportait de l’argent

Elle rit presque. «Sans humour, je pourrais devenir folle.» Olga a beaucoup changé en apparence mais, dans le fond, elle est restée la même. «Les médecins avaient préparé mon mari en lui disant qu’il était possible que mon caractère soit différent après le coma, mais Dieu merci tout le monde me dit que je suis celle qu’ils ont connue.»

Elle est Olga Sevastianova née Pustovit, le 6 mai 1984, dans les ourlets fertiles de Podolie, en Ukraine. Elle n’avait que un an lorsque ses parents ont déménagé à Saint-Pétersbourg, plus exactement en lointaine banlieue de la deuxième ville de Russie. Les lumières de la perspective Nevski, la principale artère de la cité des tsars, ne brillaient pas toujours jusque dans sa chambre de petite fille, où sa plus grande fortune tenait alors dans ses rêves d’artiste.

«Je voulais devenir danseuse classique de ballet. Mes entraîneurs me disaient tous que j’en avais les qualités. Mais mes parents en ont décidé autrement.»

Cinq ans après avoir commencé le patin à glace, sa famille l’a inscrite au Saint-Pétersbourg Children Theater on Ice, une institution subventionnée qui lui a permis de gagner un peu d’argent, donc de faire vivre sa famille. «Mon père était chauffeur et agent de sécurité, ma mère maquilleuse. Il nous arrivait de manquer d’argent. Presque toutes les familles russes ont connu ça dès la fin du communisme.»

Coup de foudre à Europa Park

L’artiste a toujours vécu dans l’incertitude. Elle a appris à faire face aux situations imprévisibles de son existence, mais celle qui vient de la frapper dépasse de très loin ce qu’elle peut supporter. «Auparavant, j’étais au moins en bonne santé. Je savais que je pouvais rebondir, trouver du boulot. Quand vous n’êtes pas fort physiquement, tout devient plus difficile.»

Elle doit désormais apprivoiser ce corps fragile qui l’a portée si loin par le passé – jusqu’en Allemagne à l’âge de 19 ans, quand elle a décroché son premier contrat pour plusieurs représentations à Europa Park. Elle y a rencontré son mari, le père de ses enfants, celui, aussi, qui la massera longuement lors de son coma pour lui éviter des thromboses.

Il s’appelle Sergei Sevastianov, il a sept ans de plus qu’elle et il sera l’homme de sa vie. «On a la même vision des choses. On regarde dans la même direction», expose Olga en plongeant ses yeux clairs dans ceux de son époux, ce qui ne manque jamais de le faire tressaillir.

«Comme si je devenais une reine»

En couple, la Russe a élargi son répertoire artistique et s’est orientée vers les numéros de cirque. Elle flattait la lumière. «Face à la foule, avec ma coiffure, mon maquillage et mon costume, c’est comme si je devenais une reine.» Elle estime avoir perdu bien plus que sa couronne. «Quand je vois des photos de moi forte et en bonne santé, ça me blesse.» Une larme roule sur sa joue diaphane. «Pardon, je suis sensible. Mes larmes sont proches de mes yeux.» Elle ne pleure que d’un œil, le gauche, un nerf paralysant une partie de son visage.

Les sanglots, les maux de tête, les pertes de mémoire, les problèmes d’ouïe, les douleurs musculaires et articulaires, tout ce qu’elle endure depuis trois mois ne témoigne que partiellement de la peine qui l’habite, et de ce à quoi elle doit soudain faire face. Pour la première fois de sa vie, Olga, 35 ans, a dû affronter non seulement l’idée de la mort, mais la mort elle-même. «Je pratiquais un métier à risque, mais je n’ai jamais pensé qu’un tel accident puisse m’arriver.» Elle le confesse: «La mort m’effraie.» Et demande à Dieu de l’attendre encore un peu. «Je pense qu’il m’aide. J’ai ressenti combien de personnes ont prié pour moi.»

La nouvelle de son accident a suscité un élan de générosité rare, accéléré par la diffusion d’un documentaire très suivi (739 000 vues) diffusé le 16 février sur la RTS. On y aperçoit une jeune femme fragile et démunie, en lutte pour obtenir de l’aide. «Elle se sent abandonnée par le Comité international olympique et les organisateurs des Jeux», annonce le présentateur.

«Par la suite, j’ai reçu énormément de lettres et de cartes postales de parfaits inconnus, se souvient Olga. Il y a aussi eu des fleurs, du miel, du chocolat, des jouets pour les enfants. Un opticien m’a offert des lunettes, un physiothérapeute des séances gratuites de soins. Mon mari a été hébergé gratuitement chez une amie d’amis. Les gens d’ici ont un grand cœur.»

«Je ne voulais pas de cette collecte»

Bien avant le don du comité organisateur des JOJ (lire ci-contre), l’une de ses proches a lancé une opération de crowdfunding, baptisée «Aidez Olga à retrouver sa vie». 75 000 euros ont été récoltés. Une somme importante mais nécessaire que la Russe a dû se convaincre de mériter.

«Au début je ne voulais pas d’une collecte de fonds. Je ne suis pas le genre à demander de l’aide, surtout financière. Mais notre vie a été bouleversée et on ne sait pas quel sera notre avenir, quand et où nous pourrons travailler à nouveau.»

Elle vient de rentrer en Russie auprès de ses enfants Mikhail et Sofia (9 et 5 ans) et de son chat Kroutig, dans l’appartement de ses parents, où les Sevastianova occupent une chambre quand ils reviennent à Saint-Pétersbourg. Elle écrit «des poèmes plein d’imagination». Elle peint, aussi, mais plus les arcs-en-ciel. «Juste après l’accident, je n’utilisais que des couleurs sombres, du gris et du noir.»

Lausanne sera toujours un endroit particulier pour elle. Elle y a connu le pire, et une partie du meilleur. «J’y ai rencontré des gens exceptionnels. Le personnel soignant a été fantastique. Je ne l’oublierai jamais.» Tous ceux qui l’ont aimée, même un peu, même de loin, lui ont donné «beaucoup de force», et de la couleur à mettre sur la page blanche de sa nouvelle vie.

Dernières infos: Les JOJ lui ont fait un don

Une enquête pénale est toujours en cours pour déterminer les causes de l’accident dont a été victime Olga Sevastianova le 7 janvier à Lausanne.

«Je ne me souviens pas de ma chute. Mais ce dont je suis certaine, c’est que je ne suis pas tombée par ma faute. C’était un problème technique», clame la Russe. Selon des témoins présents sur place, le cerceau aérien était propulsé dans les airs par des câbles reliés à une machine, pilotée par le mari de l’artiste.

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, qui se sont déroulés du 9 au 22 janvier, attend de connaître les résultats de l’enquête avant de prendre position. Mais il a récemment fait un premier geste en faveur de la patineuse. «Lausanne 2020 et le CIO se sont engagés à lui verser, ensemble et à parts égales, un montant total de 75 000 francs, révèle Greg Curchod, porte-parole des Jeux de la jeunesse. Il s’agit d’aider Olga pour son avenir et sa rééducation en Russie.»

Le comité d’organisation a pris une autre décision: «Si la responsabilité de l’accident incombait à Olga et à son équipe, les montants de son traitement et de son séjour au CHUV dépassant ce que son assurance couvrirait seraient pris en charge par nos soins», assure M. Curchod.

Olga Sevastianova est engagée dans une autre forme de relation avec Art on Ice. La société établie à Zollikon (ZH), avec laquelle elle avait signé pour se produire à Lausanne, rappelle qu’elle est «le contractant et non l’employeur» de l’artiste. En d’autres termes, qu’il incombait à la Russe de souscrire une assurance maladie et accident.

Au tribunal contre Art on Ice

Une lecture que conteste Olga Sevastianova, représentée dans ce dossier par son avocate, Me Elza Reymond-Eniaeva: «Sur le plan juridique, la situation est très complexe, commence la Lausannoise, de l’étude Sedlex. Ma mandante était liée par un contrat avec la société Art on Ice AG, mais celle-ci nie l’existence d’un contrat de travail et par conséquent son obligation d’assurer son employée contre les accidents.»

Art on Ice insiste: «Nous avons signé avec Olga un contrat qui stipule clairement, et en détail, quelle partie est responsable pour quelle assurance.» «Il appartiendra aux tribunaux dese prononcer sur cette question», conclut Me Elza Reymond-Eniaeva.

L’autre volet de l’affaire qui les oppose est plus sensible. Art on Ice, que nous avons contacté vendredi encore, se dit «bouleversée par l’accident» et annonce avoir «supporté Olga et sa famille dès les premiers instants, aussi bien en termes d’organisation sur place qu’en termes financiers». Une version que contredit la Russe, toujours par son avocate.

«Aux yeux de Mme Sevastianova et de son époux Sergei, la société Art on Ice ne s’est pas montrée particulièrement adéquate dans ces circonstances dramatiques, dit-elle. Tout d’abord, après avoir payé le salaire convenu de 1500 francs à ma mandante, Art on Ice a indiqué à son époux, alors que le pronostic vital de Mme Sevastianova était encore engagé, que cette dernière ne pourrait peut-être pas garder le salaire perçu dans la mesure où elle n’a pas accompli sa prestation. S’il est exact que la société Art on Ice a finalement payé une partie des frais d’hôtel de Sergei, resté au chevet de son épouse, initialement, la société avait proposé que la facture de l’hôtel soit payée au moyen du salaire reçu.»

Invitée à réagir à ces déclarations, Art on Ice dit «regretter qu’Olga et son époux estiment qu’il y a eu un manque de soutien de notre part». Et attaque à son tour: «Dès que l’avocate d’Olga a été impliquée, elle nous a empêchés de prendre part à tout geste de soutien financier à ce stade.» Le bras de fer continue.