Elle fournit les armes, son fils les revend à l'école

Les armes softair, pas si inoffensives

La loi suisse considère les armes softair comme de vraies armes, au motif que ces répliques ressemblent à s’y méprendre à de vraies.



«Par ailleurs elles peuvent occasionner des blessures, rappelle Alexandre Bisenz, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Elles tirent de petites billes en plastique, mais vont très, très vite. On n’est pas sur un jouet.»



Il faut donc être majeur pour en acquérir et remplir une déclaration auprès de l’armurier, transmise au bureau cantonal des armes, doublé d’une copie de la carte d’identité et d’un extrait de casier judiciaire.



Venant de l’étranger, l’importation d’une arme doit faire l’objet d’une annonce à l’Office central des armes de Berne, qui vérifie ensuite l’identité et les références du détenteur auprès du canton de domicile.



Le jeu de softair est principalement autorisé en intérieur, où un mineur pourrait s’y adonner en empruntant une arme, pour autant qu’il soit membre d’un club. Le jeu en extérieur est aussi soumis à autorisation, auprès d’un garde forestier, par exemple.