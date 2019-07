Et soudain le miracle économique a sauvé Lourdes

Bienvenue à Lourdes. Vous êtes ici dans la deuxième ville hôtelière de France, derrière Paris mais devant Nice, avec une capacité de 22 000 lits pour une petite ville de 14 500 habitants dont la population a légèrement tendance à reculer depuis dix ans.

La ville est paisible, mais quand vous prenez la rue de la Grotte, une étrange fièvre, peu à peu, vous gagne: à toute heure du jour, un flot de personnes s’y croisent, les restaurants, les commerces y abondent, et plus vous descendez en direction du Gave, la rivière, plus les magasins d’articles religieux se font nombreux, tenus traditionnellement par quelques familles du lieu qui s’y livrent à une molle concurrence avec en gros les mêmes articles: statues de la Vierge, chapelets, bidons de toutes formes pour l’eau de la source, bijoux, médailles, récits de la vie de Bernadette en neuf langues, à choix…

Tout en bas, c’est une apothéose, le magasin de l’Alliance catholique – établi depuis 1885 et fournisseur du Vatican – occupe tout le coin de la rue et débite sa bimbeloterie auprès de quatre caissières. Ici, vous trouvez de l’encens «Pour la fécondité et Protection des enfants à naître», mais aussi pour les «Cas désespérés» ou «Contre les embûches de nos ennemis».

Bienvenue à Lourdes, donc. Et maintenant, bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. C’est en face, il suffit de traverser la rue. Une autre ambiance. L’endroit est ouvert de 5 h 30 du matin à minuit, tous les jours de l’an. C’est ici, entre le 11 février et le 16 juillet 1858 que Bernadette Soubirous a vu la Vierge à 18 reprises, dans une grotte au bord du Gave. Sur le rocher qui la surplombe, une crypte a été creusée et deux basiliques construites. Pour le centenaire, en 1958, une troisième basilique a été bâtie, enterrée, qui peut accueillir 25 000 fidèles ce qui en fait un des plus grands lieux de culte au monde. On entre librement, partout dans le sanctuaire, et chaque année 3 millions de personnes le visitent, dont 1,2 million de pèlerins.

Le problème, c’est que le pèlerin traditionnel, celui qui constituait autrefois le gros de la clientèle et qui venait en voyage organisé au sein de l’évêché ou d’une congrégation, ce pèlerin-là se fait rare. En dix ans, leur nombre a baissé de 34% et ils ne sont plus que 550 000 à 600 000 par année. Ces pèlerinages réguliers, organisés d’année en année, avec transports de malades encadrés par des «hospitaliers» bénévoles, restent la marque de Lourdes. La Suisse romande en organise deux: en mai (2000 personnes) et en juillet (600); les Alémaniques un: en avril (1600). Mais la formule qui progresse, c’est le pèlerinage individuel, souvent spontané et pas même annoncé. Ils sont 600 000 à 700 000 par année.

Pour les responsables du sanctuaire, cette transition est un véritable problème, et d’abord sur le plan économique. L’alerte est venue en 2016, quand le commissaire aux comptes du Sanctuaire a constaté une perte de 5 millions d’euros en deux ans et exigé des mesures énergiques. L’évêque de Tarbes a fait appel à un chasseur de têtes et c’est ainsi que Guillaume de Vulpian, cadre supérieur chez Renault, a été contacté. Catholique pratiquant, il avait 55 ans à l’époque, une riche carrière, et il a accepté de quitter Versailles pour Lourdes avec un salaire sérieusement amoindri. En deux ans, il a redressé les comptes.

Mathias Terrier nous conduit vers son bureau. C’est le directeur de la communication du sanctuaire, et dans la conversation, l’air de ne pas y toucher, il évoque le choc culturel vécu à l’arrivée de Guillaume de Vulpian: «Quand il a parlé pour la première fois de «résultat d’exploitation», ça peut vous sembler banal mais ici certains étaient choqués. Exploitation! De quelle exploitation parlait-on?»

L’«exploiteur» reçoit chaleureusement. Il a le langage des chiffres: «Il y avait trop de charges, alors en deux ans on a économisé 2 millions d’euros de charges annuelles, et on a augmenté de 1,2 million les produits.»

Les économies? Une dizaine de départs en retraite anticipée sur 340 salariés, des processus d’achats centralisés auprès des fournisseurs pour obtenir de meilleurs prix, et enfin des contrats d’assurance renégociés.

Les produits? La contribution des pèlerins organisés, qui était de 1 euro par jour, a été doublée à 2 euros. «On a aussi investi sur les 6 chapelles de lumière, déplacées et construites à neuf comme lieux de prière, ce qui a entraîné beaucoup plus d’offrandes et ventes de cierges, qui représentent 40% de nos revenus.» L’an dernier, les comptes (28 millions d’euros au total) ont retrouvé les chiffres noirs et dégagé 300 000 euros réinvestis dans les lieux d’hébergement gérés par le sanctuaire.

De la grotte à la confession

Partout ailleurs, ce redressement économique serait objet de fierté. Ici, on l’évoque avec pudeur, sans insister. Au début du mois de juin, le pape François a même désigné un délégué apostolique qui supplante en quelque sorte l’évêque local dans la gestion du sanctuaire. Il s’agit de renforcer «le primat spirituel», a précisé le directeur du Dicastère de la communication du Vatican, et éviter de «trop souligner les aspects liés à la gestion ou aux finances».

L’évolution du sanctuaire vers le pèlerinage individuel au détriment des pèlerinages organisés serait-elle en cause? Et d’abord qui sont-ils, ces individuels? Stéphanie est de ceux-là. En vacances à Béziers, cette Alsacienne arrive avec sa fille adolescente, sans s’être annoncée ni rien avoir organisé. Ce n’est pas leur première visite à Lourdes. Elles vont commencer par la grotte, caresser le rocher, prier devant la source, mais cette fois-ci Stéphanie veut se baigner dans la «piscine», en réalité des baignoires où des assistants vous immergent dans des box séparés, à l’abri des regards.

«C’est le but cette fois-ci, je n’y suis encore jamais allée. Et puis on fera une messe, un peu d’adoration, le chemin de croix… Et la confession, ça, c’est l’essentiel!» Ça fait un peu programme à la carte, mais ne vous y trompez pas… Stéphanie est «porteuse et chargée d’intentions, notamment pour un de (ses) enfants qui a des problèmes». Elle jette un regard à sa fille et ajoute: «Elle sait de qui je parle, elle a un frère pour qui nous avons beaucoup à demander à la Sainte Vierge.»

Et d’ailleurs, qu’est-ce qui distingue un pèlerin individuel d’un simple visiteur? Priscilla est une étudiante brésilienne qui vit à Paris. Sa mère et une amie l’ont rejointe en France pour les vacances et elles ont choisi de venir à Lourdes pour deux jours. «Ma mère a beaucoup prié pour m’avoir, elle avait perdu un enfant et pour elle je suis un miracle», explique-t-elle dans un rire ingénu tandis que sa mère approuve d’un vigoureux hochement de tête. Elles aussi veulent la grotte, le bain, la procession, et «rester la nuit en adoration». Visiteuses ou pèlerins?

Pour Michel et Lucienne, pas de doute: visiteurs. Non pratiquants, ces deux Bretons étaient venus ici il y a quarante ans avec leurs enfants et gardaient le souvenir «comment dire… d’une ambiance plus lourde. Cette fois-ci, il y a moins de bondieuseries», ajoutent-ils à mi-voix. En vacances depuis trois semaines dans la région, ils reviennent pour la troisième fois au sanctuaire. «On fait le tour de la basilique, de la grotte, on a mis un cierge le premier jour. Même si vous n’êtes pas croyant il y a quelque chose qui vous prend», dit le mari. «Je sors d’un cancer et j’ai envie de remercier quelqu’un, ajoute Lucienne. Nous avons perdu un fils il y a trente ans, c’est peut-être lui qui n’a pas voulu que je parte…»

Offrir «une rencontre» aux visiteurs

Quand on rapporte l’anecdote d’une ambiance moins lourde et plus joyeuse qu’il y a quarante ans au recteur du Sanctuaire, le père André Cabes dissimule mal une touche d’exaspération. Soixante-huit ans, frêle silhouette dans sa robe monastique, il répond d’une formule énigmatique: «C’est l’évolution de la société, autrefois tout était dans un corset, aujourd’hui c’est une bulle de savon!» Pas de doute, assure-t-il, il faut accueillir tous les visiteurs et tenter de leur offrir ce qu’il appelle «une rencontre».

«Tous ces mal foutus, le bon Dieu les a créés. Ils sont là, il faut faire avec. Lourdes est la maman qui réunit tous ses enfants»

Mais pour cela, pour que Lourdes reste Lourdes, il y a à ses yeux une condition essentielle: la présence des malades. «Parce que qui dit malade dit hospitaliers, le binôme essentiel de la rencontre. Tant qu’on aura cette colonne vertébrale, Lourdes ne se banalisera pas. C’est beau: cela signifie que ce sont les plus déficients et les plus démunis qui nous tiennent…»

Avec une soudaine lueur facétieuse dans l’œil, il cite l’article d’un magazine qui avait titré: «Lourdes, le zoo des mal foutus». «C’est cela, c’est une immersion dans l’humanité de base. Tous ces mal foutus, le bon Dieu les a créés. Moi, je ne les aurais pas créés. Mais ils sont là, il faut faire avec. Lourdes est la maman qui réunit tous ses enfants.»