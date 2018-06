Face aux pluies diluviennes, nos villes sont démunies

La pluie est tombée sur la tête des Romands cette semaine. De Lausanne au Jura en passant par Fribourg, l’ampleur du déluge (41 litres d’eau par mètre carré en dix minutes sur les hauts de Lausanne) a surpris tout le monde et ces images d’apocalypse diluvienne resteront gravées dans les mémoires et dans les statistiques. Dans un monde climatique déréglé, il y a fort à parier qu’au fil des années il pleuvra encore plus fort et plus vite. Dès lors, nos villes, nos bâtiments et nos systèmes d’évacuation sont-ils suffisamment adaptés à ces circonstances exceptionnelles? Il apparaît clairement que non. Le chef de l’état-major du plan de catastrophe de Lausanne, Michel Girod, est formel: «Quand ça arrive, on fait avec et on attend que ça passe.»

Volonté de faire mieux

Face à la météo, donc, il y a d’abord un aveu de faiblesse. À l’impossible nul n’est tenu. «Nous n’avons quasi aucune chance contre la force des éléments, admet Denis Froidevaux, chef de l’état-major vaudois qui gère les situations extrêmes. Nous partons perdants et ne pouvons que subir. Nous ne pourrons jamais garantir une sécurité absolue à la population.» Il signale toutefois que le canton de Vaud se prépare depuis une dizaine d’années aux épisodes météo violents, qu’il s’agisse d’orages, de canicules ou de grands froids. Analyse et cartographie des risques, formations, exercices, il y a une volonté de mieux faire face aux dangers naturels.

D’autant qu’en milieu urbain, selon le Vaudois, la situation est encore plus délicate. «L’urbanisation croissante, l’occupation du territoire et la densification compliquent les interventions lorsque nous sommes confrontés à des événements de ce type. Regardez seulement en termes de mobilité: sur le trafic routier et ferroviaire, les impacts sont considérables.» Pour Nicolas Borgognon de MeteoNews, la topographie de Lausanne a aussi joué. «C’est une ville en pente et donc très rapidement, les torrents ont dévalé les rues. Dans une cité plate comme Genève, l’impact aurait été différent. Il y aurait sans doute eu davantage de caves inondées. C’est ce qui s’est passé dans le Jura cette semaine, même si les sols calcaires jurassiens absorbent mieux l’eau. Si la surface est argileuse, elle pompera moins et ça restera en surface.»

«Ce n’est pas un problème de tuyauterie»

Michel Girod n’est pas près d’oublier ces images saisissantes de canalisations qui refoulent et de geysers jaillissant au cœur de Lausanne. «Techniquement, nous ne pouvions rien faire. Impuissants, nous devions juste attendre la fin des intempéries. L’eau, c’est comme l’électricité, ça prend le chemin le plus court et ça s’enfile partout. Notre système d’évacuation des eaux claires répond à 99% des cas. Ce n’est pas une question de calibrage de tuyauterie. Il est irréaliste de construire des voies d’évacuation avec des diamètres de deux mètres.»

L’exemple bernois

Au niveau cantonal, on se base sur les statistiques sur dix ans pour adapter le plan général d’évacuation des eaux (PGEE). Tout en relevant le caractère extraordinaire du déluge du siècle, le chef vaudois de la division de l’eau, Philippe Hohl, détaille les mesures qui ont été prises par la Ville de Berne et dans certaines zones européennes à risque. «Dans le sud de la France, où ce genre d’événements météorologiques est courant, le dimensionnement urbain est différent. L’aménagement des routes et des trottoirs est pensé en fonction afin que l’eau ne pénètre pas dans les bâtiments. Autre exemple: à Berne, au bord de l’Aar, qui inonde régulièrement la partie basse de la ville, il y a un système de protections métalliques des maisons.» N’est-ce pas imaginable à Lausanne? «Peut-être qu’il faut initier la réflexion, mais repenser tout le dimensionnement de la ville, c’est clairement impossible. On pourrait imaginer que les entrées des magasins soient légèrement surélevées.»

Dans ses réflexions, le canton de Vaud, par la voix de son responsable de l’eau, estime qu’il intègre et anticipe les incertitudes liées au dérèglement climatique: «Nous réfléchissons à donner suffisamment de place en élargissant nos cours d’eau. Par ailleurs, nous imaginons des scénarios en simulant des débordements. Nous guidons ensuite cette eau dans les zones les moins vulnérables afin qu’elle produise le moins de dégâts possible. Mais dans les surfaces construites, il faut bien l’avouer, c’est plus compliqué.» (TDG)