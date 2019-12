Faut-il sauver le petit verre vaudois?

Le Conseil d’État devrait-il servir le chasselas de ses verrées officielles dans des petits verres vaudois? C’est ce qu’a demandé le député Axel Marion (PDC) le 8 octobre, par le biais d’une simple question, à l’Exécutif cantonal, constatant que le verre à pied avait détrôné l’«attachant» objet patrimonial. La réponse est tombée le 20 novembre: c’est non. Argument principal de ce refus: «Goûter n’est pas déguster.»

«Le gouvernement a confronté son opinion à deux sortes d’avis experts», lit-on dans la réponse du Conseil d’État. Les huissiers, d’abord, ont souligné «les avantages du verre à pied sous l’angle du service». Quant au sommelier Jérôme Aké Béda, titulaire du Mérite cantonal vaudois et distingué meilleur sommelier suisse en 2015, il «confirme la supériorité intrinsèque du verre à pied». Axel Marion s’attendait à la réponse. «Mais je voulais rendre hommage à cet objet de pure convivialité, qui caractérise aussi nos excellents vins vaudois. Avec le verre à pied, les verrées officielles se sont embourgeoisées…»

Interrogé, Jérôme Aké Beda, ambassadeur du chasselas et personnage phare de la Fête des Vignerons 2019, précise: «Revenir au petit verre vaudois dans une période de morosité où on parle de la grandeur de nos vins, c’est une hérésie!» Il rappelle que le célèbre verrier autrichien Riedel a créé un verre spécialement pour le cépage vaudois en 2002. «C’est parce qu’ils en ont compris la grandeur! Si on veut le mettre sur un pied d’égalité avec les autres vins, il doit être servi dans un verre approprié. Sentir les arômes dans ces verres à «shots», c’est impossible.»

Pour les collectionneurs

En revanche, le sommelier comprend pourquoi le Fête des Vignerons 2019 a édité des petits verres vaudois. «Il y a quelque chose de symbolique, et puis les collectionneurs en veulent.» C’est aussi pour cela que certaines manifestations y font encore appel. «Cette année, en plus des 10 000 de la Fête des Vignerons, nous en avons fourni 2700 à Savigny 2019 (ndlr: 100e des Jeunesses vaudoises), 5000 à la Fête des vendanges de Lutry et 3500 à celle du Vully», indique Patrick Fernandez, du service des ventes d’Univerre, à Bioley-Orjulaz. C’est l’entreprise qui décore la plupart de ces gobelets, y compris pour des particuliers, qui en commandent entre 24 et 500 unités personnalisées.

Mais même pour ces occasions, la tendance est clairement au verre à pied, témoigne-t-il. Les communes le préfèrent aussi pour y frapper leurs armoiries. «Ceux qui choisissaient un gobelet de 6 cl vont vers un verre à pied de 12 cl. Ceux qui avaient déjà opté pour celui-ci choisissent un verre plus qualitatif. Tout dépend du budget.» En fait, le verre à pied ne revient pas beaucoup plus cher lors de grosses commandes: pour 1000 pièces décorées, il faut compter 2 fr. 60 pour un 6 cl, 2,65 pour un modèle Viticole de 21 cl. «Nous ne produisons que quelques dizaines de milliers du premier contre près de 300 000 du deuxième chaque année.»

Anecdote grinçante pour les Vaudois, le verre de 6 cl que le député Marion se désole de voir abandonné par le gouvernement se nomme «modèle Sion» et est fabriqué par Arcoroc, dans le nord de la France, depuis que les verreries de Saint-Prex ont arrêté la production dans les années 50… Un modèle «Montreux», un brin plus grand, existe, mais n’est quasi plus jamais commandé, selon Univerre.