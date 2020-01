Fini la conquête de «l’inutile», le sommet est un trophée

C’est un jour d’octobre 1995 sur le tarmac de l’aéroport de Genève. Dehors, les flashs crépitent. À l’intérieur de l’appareil, Erhard Loretan enfile un costume traditionnel de guide de montagne. Quelques jours plus tôt, le Gruérien était au Népal, au sommet du Kangchenjunga, à 8586 mètres. Son quatorzième et dernier «8000». Une quête commencée sans le savoir treize ans plus tôt. Il devient alors le troisième homme à accomplir cet inqualifiable défi de l’alpinisme, mais le deuxième seulement sans utiliser de bouteille d’oxygène, derrière Reinhold Messner, l’inoxydable Tyrolien. Et avec ça, la notoriété, recherchée ou fuie. Déjà, il fallait «croquer les «8000» comme des cacahuètes» – c’est son expression – pour être dans la lumière.

Les temps ont changé, et avec eux la montagne. En 2019, le Népalais Nirmal Purja, alias Nims Dai, n’a fait qu’une bouchée des quatorze plus hauts sommets du globe, les gobant sur une seule saison, en six mois et six jours. Terrifiant. À 36 ans, l’ex-membre des forces spéciales britanniques a vu son nom s’écrire en lettres dorées dans tous les médias du monde. Le voilà, le meilleur alpiniste du globe, l’homme aux sept records sur les «8000», comme il se définit lui-même sur les réseaux sociaux où s’empilent ses exploits.

Comparaison n’est pas raison. Et l’adage est encore plus vrai en montagne. Car pour comprendre la réalisation du prodige népalais, il faut aller au-delà du seul cumul des sommets. Et lire notamment qu’il a utilisé des bouteilles d’oxygène pour chacune de ses ascensions, s’est fait transporter en hélicoptère d’un camp de base à l’autre – ce qu’il a dû admettre après coup – et a pu compter sur les meilleurs sherpas du pays pour préparer la trace. Qu’on s’entende: au sommet de ces monstres de l’Himalaya et du Karakoram, il fallait y monter. Mais quand l’alpinisme est élevé au rang d’art, le style a son importance pour ceux qui montrent la voie.

Le culte du sommet à tout prix

Corporatiste et soudé, le monde de la montagne est prudent et avare de critiques. Mais il y a de la retenue à l’évocation de la performance de Nims Dai. «L’idée d’enchaîner les «8000» est bonne, mais je ne l’aurais pas fait comme ça. Je n’utilise pas de bouteille d’oxygène. Avec un seul litre, vous abaissez la montagne de 800 mètres. On peut donc se demander si son corps était réellement sur ces sommets», s’interroge Jean Troillet, dix «8000» à son actif, dont huit partagés avec Erhard Loretan, dans une cordée éclair restée légendaire.

Nims Dai, le guide valaisan Frédéric Roux l’a vu passer, c’était en juillet au K2, le deuxième sommet le plus élevé du globe. Il le tentait pour la troisième fois, en pur style alpin, avec le non moins célèbre aventurier Mike Horn. Sans succès. Devant la performance du Népalais, qui reste un des seuls à atteindre la cime en 2019, il reste mesuré. «Il est arrivé en hélicoptère avec toute une équipe pour lui faire la trace. Et, au courant de sa venue, deux expéditions commerciales se sont empressées de suivre. Ce qu’il a fait reste incroyable, mais ce n’est ni mon approche ni mon état d’esprit. C’est un peu comme, toutes proportions gardées, faire le Tour de France à vélo électrique», nous confie-t-il. En somme, c’est l’histoire du sommet à tout prix, tant pis pour la manière.

Nims Dai est considéré comme un héros au Népal. Pour Reinhold Messner, c’est la preuve que les sherpas n’ont plus rien à apprendre, comme les guides dans les Alpes au XIXe siècle. Photo: AFP/Prakash Mathema.

En octobre dernier, Kilian Jornet, le Catalan aux multiples records de vitesse sur les plus hautes montagnes du globe, évoquait à nos confrères de «L’Équipe» une victoire des «moyens et de l’infrastructure utilisée et non du style», lui qui se fait un point d’honneur à réaliser ses ascensions éclairs sans assistance. Dans la même édition, Mathieu Maynadier, étoile montante de l’alpinisme français, allait encore plus loin. «Ce qu’a fait Nims Dai n’a pas grand-chose à voir avec de l’alpinisme de haute performance. Mais cela correspond à la réalité de la plupart des himalayistes amateurs, qui, comme Nims Dai, tentent ces très hauts sommets à grand renfort de sherpas qui aseptisent l’itinéraire au maximum, qui les alimentent en oxygène artificiel et en médicaments pour supporter la très haute altitude. À cet égard, cela a du sens: cela correspond à l’himalayisme de la majorité des «pratiquants.»

Organisatrice d’expéditions et elle-même himalayiste, Andréa Zimmermann partage l’analyse. «Chacun est libre de grimper comme il veut, mais Nims Dai, qui n’est pas un sherpa, met en avant une pratique qui n’est pas celle de cette ethnie tournée vers les montagnes. Ce sont leurs montagnes, qu’ils respectent comme des divinités. Avec des moyens comme les siens, ils auraient depuis longtemps conquis eux-mêmes ces sommets. Aujourd’hui, on les met dans l’ombre de Nims Dai», détaille la Valaisanne, qui partage sa vie avec un sherpa. Évoquant le côté artificiel de la performance, elle ajoute: «Presque plus personne ne grimpe sans oxygène ou sans médicaments, c’est la réalité. Dans les expéditions que nous proposons, l’oxygène est une aide, pas un moyen. Une question d’éthique.» Nims Dai, lui, est clair sur ses objectifs: il propose déjà toute une série d’expéditions pour l’an prochain.

Encourager le tourisme de masse

Josette Valloton, guide établie à Arolla, a croisé sa route lorsqu’elle redescendait du Makalu (8481 mètres), son sixième «8000», en mai dernier. Défendant la même éthique que ses confrères, elle tient toutefois à ne pas trop noircir le tableau. «Il a croisé une de mes amies qui montait. Il s’est arrêté, lui a demandé si elle voulait qu’il l’attende ou s’il lui fallait de l’oxygène. C’est le genre d’attitude qu’on ne voit pas souvent dans l’Himalaya», insiste-t-elle. Et d’ajouter: «Il l’a dit, il l’a fait, il faut le lui laisser. Par ailleurs, sa force physique est impressionnante. Ce qu’il fait, au fond, c’est l’extrême du commerce qu’on constate aujourd’hui sur ces montagnes.» Un peu comme lorsqu’il poste lui-même cette fameuse photo de l’embouteillage monstre sur l’Everest, mais contribuant par son tour de force à encourager ce phénomène.

Revenons alors à ce mois d’octobre 1995. À peine rentré, Erhard Loretan se voit proposer par un sponsor de refaire les 14 «8000» en une année, avec transfert en hélicoptère et toute une équipe pour lui, ajoutant la coquette somme de 1 million de francs. Il refuse. «C’est quelqu’un qu’on ne pouvait pas acheter. Ce n’est pas son éthique de déflorer avec facilité ce que des alpinistes passent une vie à rêver. S’il avalait d’une seule bouchée le paquet de 8000 cacahuètes, il écœurerait tous ceux qui essayent de savourer leur plaisir», écrit le journaliste Charlie Buffet dans la biographie qu’il lui consacre en 2013, deux ans après sa mort. Au sommet des «8000», Erhard Loretan respirait l’odeur du ciel, comme l’assurait le père Nicolas Buttet. Pas de l’oxygène en bouteille, pas plus que le parfum de la gloire.

Les Alpes pas épargnées

Le débat sur la manière dont on conquiert les montagnes ne date pas d’aujourd’hui. Dans les années 50 déjà, Walter Bonatti devait se justifier d’avoir utilisé des pitons pour gravir le Grand Capucin, lui qu’on accusait d’être un vulgaire gymnaste. À la même époque, Reinhold Messner affirmait sans détour qu’il existait deux sortes d’escalade: «La réduction de la montagne à l’homme et l’adaptation de l’homme à la montagne.» La seule véritable à ses yeux étant la seconde.

Mais ce qui a sans doute changé, c’est la capacité de s’identifier à une performance. Les alpinistes n’ont plus le temps, ils commandent une ascension dans les vingt-quatre heures. Il faut faire, plutôt que vivre, et si possible quelque chose qui a nom. À l’ère d’Instagram, «il faut faire savoir plutôt que savoir faire», résume Gilles Sierro, président de l’Association valaisanne des guides de montagne. L’Everest, le Cervin ou le Mont-Blanc, où se pressent 25'000 alpinistes de tous horizons chaque année. Aux pieds du plus haut sommet des Alpes, le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, est un habitué des coups de sang. Et l’accomplissement de Nims Dai est pour lui la pointe de l’iceberg de ce qu’il constate au quotidien. «La majorité n’a pas les moyens techniques de réaliser de telles performances, alors elle s’illustre en inventant des conneries: monter au Mont-Blanc avec un rameur ou y déposer un jacuzzi.» Chez lui, la récente inscription de l’alpinisme au patrimoine de l’Unesco résonne comme une oraison funèbre. «On le protège pour ne pas oublier les valeurs qu’il véhiculait.»

Jean Troillet n’est pas aussi fataliste. Il estime qu’une quantité de jeunes font encore briller cette discipline, loin des projecteurs. Pour le reste, il s’est fait une raison. «Le Cervin, l’Everest, le Mont-Blanc, ce sont des montagnes à touristes. Il faut juste aller ailleurs.» Une chose est certaine, l’enchaînement de Nims Dai fait s’éloigner un peu plus encore le viatique de Lionel Terray, lui qui écrivait en 1961 que les alpinistes ne sont que «Les conquérants de l’inutile.»