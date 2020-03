Fusillade à Grandson: seul le locataire est sorti indemne

«Il était environ 12 h 15 lorsque j’ai entendu un bruit semblable à des coups de massue sur du béton résonner dans le quartier, à cinq ou six reprises. Une quinzaine de minutes plus tard, j’ai vu deux belles voitures descendre la rue Basse. Et quelques instants après, un bruit très fort provenant du même secteur a retenti; on aurait cru à un volet claqué très violemment…» Tristan* ne le savait pas encore: ce trentenaire et père de famille ne se trouvait qu’à quelques dizaines de mètres de l’appartement où cinq hommes venaient d’être blessés par balle, samedi 29 février.

La fusillade, sur fond de trafic de drogue, a éclaté au cœur du bourg vaudois de Grandson (commune voisine d’Yverdon de quelque 3400 âmes, au bord du lac de Neuchâtel). Dans la nuit de dimanche à lundi, l’une des victimes - un Vaudois de 27 ans employé par les ateliers CFF d’Yverdon qui s’apprêtait à devenir papa - aurait reçu une balle en pleine tête. Il a succombé à ses blessures. Le deuxième jeune à avoir été très grièvement atteint - un Suisse de 22 ans domicilié à Zurich - est décédé le lendemain.

Selon nos sources, les deux autres Vaudois à avoir été touché par un projectile sont des frères de 27 et 24 ans originaires du Kurdistan irakien qui ont grandi à Yverdon. La balle qui a atteint le cadet lui aurait traversé la joue jusqu’à lui briser les dents, et son aîné s’en serait sorti avec une balle dans une jambe. Ce dernier aurait déjà fait de la prison pour détention illégale d’armes. Habitués des condamnations portant sur des faits de violence, tous deux ont en tout cas commencé leur parcours pénal lorsqu’ils étaient encore mineurs.

Toujours selon nos informations, le locataire du deux-pièces où s’est déroulé le bain de sang (sis au rez inférieur d’un petit immeuble de la rue Basse, soit la principale artère de Grandson) est ressorti indemne de la fusillade. Un élément que nous confirme le procureur chargé de l’enquête pénale, Jean-Marie Ruede. Tout en qualifiant ce dealer présumé (un Lyonnais d’une vingtaine d’années originaire de La Réunion) de «victime», au même titre que les blessés.

Le magistrat n’en dira pas plus: «Nous n’avons pas le scénario complet, il y a encore trop d’inconnues.» Pas même sur la nature des stupéfiants à l’origine du drame.

Quant au dernier blessé - un autre Suisse de 22 ans également domicilié en région zurichoise -, plusieurs commerçants de la rue Basse l’ont vu déambuler le long de l’artère, le visage ensanglanté, avant de s’engouffrer dans une voiture sombre aux plaques de son canton, stationné en zone bleue et conduit par un complice. Le jeune a pu être entendu par les enquêteurs après avoir été localisé dans un hôpital de Zurich et transféré en terre vaudoise.

«J’ai vu un autre homme monter à l’arrière d’un véhicule garé sur ce même espace de stationnement après avoir couru sur plusieurs dizaines de mètres», reprend Tristan. «C’était une Peugeot 508 Fastback aux plaques françaises, de couleur dorée. C’est l’un des deux grosses voitures que j’avais repérées quelques minutes plus tôt.»

Le trentenaire s’est ensuite mis à longer la ruelle parallèle de Berfoillet, en passant sans le savoir sous les fenêtres sud de l’appartement de la fusillade. «J’ai entendu des voix dire: on n’aurait pas dû le baiser…» Avant que deux gendarmes flanqués d’un fusil mitraillette et d’un gilet pare-balles ne le somment de faire demi-tour…

* Prénom d’emprunt