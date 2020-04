Garder son immunité au top

Indispensable «allié santé», notre système immunitaire se bat en permanence comme un fou pour lutter contre les virus, infections et autres agents pathogènes qui traînent partout et n’attendent qu’une chose: réussir à passer ses barrières pour nous attaquer. Pour être efficace et ne pas s’épuiser, il a besoin qu’on l’aide un peu, qu’on y mette du nôtre. Comment? Des spécialistes proposent quelques pistes.

Soigner son alimentation

Tout comme le Pr François Spertini, spécialiste en immunologie au CHUV, à Lausanne, Maaike Kruseman insiste sur l’importance de l’alimentation pour maintenir une bonne immunité.

Docteure en diététique, professeure à la Haute École de santé de Genève, elle précise: «Il n’y a malheureusement pas de recette miracle et on ne va pas pouvoir remonter ses défenses naturelles en deux jours, quel que soit l’aliment qu’on avale. Cela dit, on peut l’aider à bien travailler par un bon équilibre général. D’une part en lui fournissant les nutriments et micronutriments dont il a besoin – dont le zinc, le sélénium, la vitamine C ou encore la vitamine D. Et d’autre part en «nourrissant» correctement le microbiote intestinal.»

De fait, des recherches montrent clairement qu’il y a une interaction étroite entre les deux: quand le microbiote est en bonne santé, le système immunitaire fonctionne mieux.

Le professeur en immunologie aux HUG Jörg Seebach confirme, ajoutant qu’il s’agit donc de consommer une alimentation variée qui comprend des fibres, des protéines (végétales et/ou animales), des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, des acides gras, des glucides, des antioxydants…

«En gros, c’est le régime méditerranéen», résume le Pr Spertini. Autrement dit, des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, des fruits secs et des oléagineux («attention à en limiter la quantité pour des questions caloriques!» prévient Maaike Kruseman), ainsi que du poisson, des fruits de mer, voire de la viande et des produits laitiers à doses raisonnables.

Mais pas, ou presque pas de sucres raffinés… qui ne sont justement pas les amis de l’immunité, insiste la diététicienne: «Grâce à différentes études, on sait maintenant que certaines modalités alimentaires abîment le système immunitaire puisqu’en interférant avec lui, elles l’empêchent de bien carburer!»

En l’occurrence, insiste-t-elle, il faut donc éviter autant que possible «les aliments ultratransformés, les sucres raffinés ou les graisses de mauvaise qualité – bref, tout ce qu’on appelle globalement la malbouffe!»

Bien dormir

On le sent de manière intuitive, mais de nombreuses recherches l’ont aujourd’hui confirmé: le sommeil a «un rôle essentiel comme élément régulateur et réparateur», notamment en termes d’immunité.

Dans une étude publiée en 2009 par l’Institut national américain de la santé (NIH), des scientifiques ont par exemple pu démontrer que «moins une personne dort, plus elle court le risque de contracter un rhume». Il est donc très important de soigner les périodes de repos.

Pour autant qu’on ne souffre pas de troubles particuliers, on peut se faciliter les choses en suivant des règles toutes simples, remarque le Dr José Haba-Rubio, neurologue et médecin au Centre du Sommeil du CHUV, à Lausanne.

Ce n’est pas parce qu’on ne sort pas de chez soi qu’il ne faut manger que des pâtes. Pour bien se défendre, l’organisme a besoin de fruits, légumes, fibres… Photo: VioletaStoimenova

Parmi celles-ci: «En ce moment, il est particulièrement important de garder des rythmes réguliers. Donc de se lever tous les jours à la même heure, afin que le cycle veille-sommeil puisse se synchroniser. Par ailleurs, sachant qu’un bon éveil favorise un bonne nuit, il faut s’exposer à la lumière du jour, avoir des activités physiques (mais pas au-delà de 20 h!) et, le soir, éviter les repas lourds, les excitants comme le café, le thé, les boissons énergisantes, le tabac ou l’alcool.»

De même, dit-il encore, il faut «essayer de ne pas ruminer quand on va se coucher» et se rappeler que le lit est réservé au dodo (ou aux coquineries!), mais à rien d’autre – pas même à la lecture et surtout pas aux écrans, à bannir de la chambre à coucher!

Avoir des activités physiques

Unanimes, tous les spécialistes en immunologie le disent: pour avoir un système immunitaire en forme, il faut bouger! Le Pr Spertini précise: «Le lien entre une immunité optimale et une activité physique régulière est étudié et bien connu depuis plusieurs années. On sait par exemple que des gens qui sont complètement statiques et sédentaires ont beaucoup plus de risques de faire des infections des voies respiratoires que ceux qui s’entraînent plusieurs fois par semaine.»

Concrètement, dit-il, même si piscines, clubs et salles de sport sont actuellement fermés, il reste possible de se remuer un minimum en respectant les consignes de sécurité liées au coronavirus – que ce soit dans les bois, à la campagne ou chez soi. Il recommande deux à trois séances de sport hebdomadaires, «mais sans excès».

À choix: de 30 à 40 minutes de course, de la marche rapide «qui fait transpirer» ou, si l’on n’a pas la possibilité de sortir, des séances de vélo d’appartement et de stepper, voire du saut à la corde, des séries de pompes ou encore des exercices de gymnastique à mobilisation lente comme le yoga, le qi gong ou le tai-chi.

Il relève toutefois que ceux qui n’y sont pas habitués doivent impérativement commencer tout en douceur: «Il ne faut surtout pas passer de rien à tout, car, outre le risque de blessure, cela mettrait les muscles et le corps dans un stress excessif. Or le stress est mauvais pour le système immunitaire!»

Éviter le stress et la déprime

Tant le Pr Seebach que le Pr Spertini insistent: le stress et la déprime affaiblissent les défenses immunitaires. Le professeur lausannois explique: «Tout est lié et en interaction! En gros, quand on est dans en état dépressif ou dans le stress, le système endocrinien, qui est comme «sollicité» par le système nerveux central, se met à produire des dérivés de la cortisone. Or ces substances diminuent la capacité d’agressivité du système immunitaire contre des agents pathogènes – des études ont montré que les dépressifs font en effet plus d’infections banales que les autres.»

Du coup, tout en soulignant l’importance d’avoir «un entourage affectif positif», notamment en maintenant des liens avec son entourage via des conversations Skype, Zoom, etc., les médecins recommandent de trouver une manière de calmer le jeu et de se «faire du bien». À choix: yoga, danse, lecture, marche, footing, écriture, jardinage «pour ceux qui ont la chance d’avoir un peu de terre»… Le Pr Spertini ajoute: «Par ailleurs, la méditation et les bains de forêt ne coûtent rien mais semblent avoir des effets positifs. Alors pourquoi s’en priver?»

S’aérer

Élément important dans le système immunitaire, la vitamine D ne se fixe dans le corps que sous l’action du soleil. Autrement dit, même si sortir peut sembler compliqué, il est tout de même indispensable de mettre le nez dehors régulièrement, ne serait-ce que sur son balcon ou à sa fenêtre, notent les spécialistes.

Bref, on l’aura compris: pour avoir une immunité au top, il faut manger sainement, bouger, se reposer et ne pas se prendre la tête. Un programme plutôt sympa, en somme…