Hockey sur glace: la violence cachée des vestiaires

«J’espère que tu vas te faire faucher par un camion sur l’autoroute.» «Je me suis toujours demandé comment patinait une merde. Merci de me le montrer depuis le début de ta carrière.» Bienvenue dans un monde à mi-chemin entre la caserne de «Full Metal Jacket» et un vestiaire de hockey. Cette réalité, c’est celle de tout un milieu. Sport de brutes où la virilité est érigée en art de vivre. «Sur la durée, ça peut être usant, se souvient le retraité Florian Conz. Certains de mes collègues avaient peur de venir le matin à l’entraînement parce qu’ils ne savaient pas à quoi s’attendre.»

Plusieurs hockeyeurs nous ont raconté des scènes de violence verbale, quotidien d’un vestiaire où l’on a appris avec le temps à ne plus en faire grand cas. Au centre, un homme, l’entraîneur tout-puissant, distribue avec véhémence ses bons et, surtout, ses mauvais points. Le silence est pesant. Les mouches volent. «Ce sont des coaches qui sont dans le business depuis longtemps, détaille Jérémie Kamerzin, qui a côtoyé «les plus durs» durant sa carrière. Ils ont eu du succès et savent sur quels boutons appuyer pour faire avancer leur équipe.» Le Valaisan s’avoue volontiers «un peu vieille école»: ces comportements ne l’émeuvent pas. Comme bon nombre de ses confrères, d’ailleurs.

Détruire pour mieux aider à grandir

Pourtant, depuis le licenciement du cruel Mike Babcock à Toronto, les comportements des coaches sont scrutés. «À l’époque, la philosophie consistait d’abord à rabaisser le joueur, à le détruire pour, ensuite, l’aider à grandir», se souvient Gerd Zenhäusern. Celui qui a commencé sa carrière à la fin des années 80 l’admet volontiers: bien que rare, la violence a existé. «Surtout de manière verbale, même si les cannes ne servaient pas toujours qu’à pousser les pucks.» Köbi Kölliker (66 ans) appartient aussi à cette ancienne génération, celle qui avançait à la carotte et aux bâtons: «Quand j’étais junior, j’ai eu des entraîneurs qui me frappaient avec leur canne.»

Ces exemples issus du hockey suisse «sortent» depuis quelques jours. Après l’affaire Babcock a déferlé une vague de témoignages plus ou moins datés contre des entraîneurs violents. Mark Crawford et Bob Hartley (ex-Zurich) ont notamment été éclaboussés par des révélations d’anciens joueurs de NHL. Contacté, ce dernier se défend: «J’ai toujours réglé les problèmes d’homme à homme et non dans les médias. J’ai coaché beaucoup de joueurs et je n’ai jamais été violent.»

Alain Reist a aussi connu deux sacrés numéros lors de ses années passées dans le chaudron de Malley. «Bill Stewart était vraiment un gars bizarre, se souvient le défenseur. Un jour, il a lancé des couteaux dans le vestiaire parce qu’il était fâché contre nous. Parfois, il venait nous entraîner en jeans et se plaçait devant le gardien en nous disant de le bombarder de slapshots. C’était sa façon de nous montrer qu’il était un dur.» Arrivé de Berne, le Canadien John Van Boxmeer traitait ses joueurs «comme des numéros, comme de la viande», poursuit Reist: «On n’était rien pour lui.»

En Suisse, c’est Chris Rivera qui s’est mis à table en premier. L’ancien joueur de Ge/Servette s’en est pris directement sur Twitter à Chris McSorley, son coach durant la quasi-totalité de sa carrière. «Il y a beaucoup de choses à dire sur ce mec qui m’a certes formé mais qui m’a aussi détruit en tant que personne et joueur.» Sollicité, l’ancien attaquant n’a étonnamment pas voulu développer. Parmi les entraîneurs réputés pour leur dureté, McSorley est probablement le nom qui revient avec le plus de régularité. L’Ontarien a œuvré durant plus d’une décennie à la bande de Ge/Servette et ses méthodes ont souvent été mises en cause.

Des thèmes à ne pas toucher

Jérémie Kamerzin, qui a été échangé par McSorley, garde un souvenir marquant de son passage au bout du Léman: «Il m’avait pris dans son bureau et m’avait montré un classement avec des notes de 1 à 7 pour chaque joueur de l’équipe. Il m’avait dit: «Toi tu vaux 1, peut-être 2.» C’était une façon de me mettre sous pression, mais ce n’est pas quelque chose qui m’a traumatisé. Au contraire, c’est de bonne guerre.»

Pour «l’accusé», c’est un exemple parfait. «Jérémy m’a donné totalement tort, nous avoue Chris McSorley. J’essaie toujours d’être juste mais le hockey est un monde dur.» Cela justifie-t-il tous les excès? «Non, poursuit l’entraîneur. Pour moi, il existe des thèmes intolérables. L’homosexualité et le racisme en sont deux. Interdit.» Le reste? «À chacun de fixer ses propres limites. Tu as soixante minutes pour faire le job. Être coach, c’est comme jongler avec une dizaine de balles. Cela demande une sacrée synchronisation et il arrive que certaines tombent.»

Cette solitude de l’entraîneur derrière son banc est une thématique qui revient souvent. De manière surprenante, ce n’est pas un coach qui en parle le mieux, mais Mark Bastl, attaquant passé par Zurich: «En match, les émotions sont intenses et les défaites les exacerbent. L’entraîneur, derrière son banc, est comme un lion en cage. Il aimerait entrer sur la glace. Le seul moyen qu’il a d’extérioriser cette tension, c’est par la parole. Il y a aussi beaucoup de choses en jeu: des contrats, de l’argent, des réputations.»

«On peut faire très mal avec des mots»

Mark Bastl n’excuse évidemment aucun excès. Tout juste les comprend-il. Opinion répandue dans ce milieu. «La question que je me pose, c’est pourquoi ces hockeyeurs parlent de ça des années après? Souvent, ce sont des joueurs qui ne jouent plus.»

En Suisse, la grande majorité des témoins interrogés parle d’une même voix: «Tant que cela ne dépasse pas les limites, ça va.» Mais au fait, est-il vraiment utile de «pourrir» gratuitement un joueur? «C’est justement là que la psychologie entre en ligne de compte, détaille Chris McSorley. Tu ne te comportes pas de la même manière avec tout le monde. J’ai constaté une grande évolution dans les relations entre entraîneurs et joueurs. Je n’agissais pas en fin de carrière comme au début.» Cette évolution en cours a déjà des répercussions dans les vestiaires. «Les jeunes n’acceptent plus d’être traités de cette manière et de se faire insulter, affirme Florian Conz. Les managers modernes doivent aussi s’adapter à leur vestiaire.»

Ce travail au quotidien, Gerd Zenhäusern l’effectue au sein du mouvement juniors de Fribourg Gottéron. En première ligne, il peut constater un changement radical. «Avec les juniors, il faut faire attention à ce que l’on dit, à ce que l’on fait. On peut faire très mal avec des mots. Le traitement à la dure ne passe plus. Aujourd’hui, on axe plutôt le discours sur la motivation pour exploiter le plein potentiel des gens.»

Collaboration: Cyrill Pasche