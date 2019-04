Il a plus de 1000 armes dans son grenier

Devant son imposante demeure, il nous attend de pied ferme, en pantoufles. Arsène Plomb est croché à son téléphone. Enjoué, le septuagénaire prévient son interlocuteur: «Je te laisse, voilà la presse!» Accueil bonhomme, ferme poignée de main et tutoiement naturel. «Tu verras, même si j’ai beaucoup d’armes, je ne suis pas plus dangereux qu’un autre. Je n’ai que deux mains.» Et il éclate d’un rire tonitruant.

Nous pénétrons dans son antre par un étroit escalier en bois: «L’entrée des artistes», dixit le maître des lieux. Il a la blague facile, Arsène. Des blagues qu’il a certainement servies à tous ses visiteurs. Cet ancien forgeron maréchal nous emmène au dernier étage de sa bâtisse, sous les toits, un «repaire» protégé par une lourde porte en fer.

Et là, c’est le choc visuel: plus de mille armes garnissent des étagères peintes en rose, sur deux étages. Des armes semi-automatiques, des fusils-mitrailleurs, des missiles, des mitraillettes, des kalachnikovs, des munitions, des casques militaires, des obus. Un véritable arsenal en forme de musée où chaque arme, de la plus petite à la plus grosse, est étiquetée, par pays, par catégorie, par numéro de série.

Tout est bien à sa place et les armes brillent de mille feux. Un véritable trésor de guerre. Euh, et pourquoi le rose? «Je voulais casser la dureté des armes, amener un peu de gaieté, explique Arsène. Visuellement, c’est joli non?» Son téléphone sonne. Il ne répond pas. «On me sollicite souvent, pour des visites ou des renseignements. Tu n’imagines pas…»

«Je les aime toutes»

Quelle relation le Jurassien entretient-il avec ses armes? «Je les aime toutes, car elles ont chacune une histoire. Je voue une passion pour l’évolution des guerres et de la mécanique armurière.» Depuis quand Arsène les collectionne-t-il? «Depuis que je sais marcher, s’exclame-t-il. Mon premier pistolet? J’étais enfant. Il était à air comprimé. Qu’est-ce qu’on a pu s’amuser à tirer sur une vieille porte en chêne avec les copains.»

Et aujourd’hui, s’il ne devait en garder qu’une? «Si tu me parachutes dans la brousse, je prends une kalachnikov. C’est une arme fiable. Idéale pour se défendre et tirer un animal pour se nourrir.»

Cette passion pour les armes ne vient pas de nulle part. Dans les années 1940, le père d’Arsène travaille pour le Service de renseignement. Enfant, il entend moult histoires, d’autant que le village frontalier de Boncourt est situé aux portes de la Seconde Guerre mondiale.

«Un aspect qui m'a vite fasciné, c'est la mécanique des armes. Fantastique»

«Les obus passaient au-dessus du bled. Les Américains ont même bombardé la gare du village français voisin. L’autre aspect qui m’a vite fasciné, c’est la mécanique des armes. Fantastique.»

Une grande affiche trône dans le grenier: une souris est tentée par un morceau de fromage placé sur un piège. Le slogan colle avec le thème du jour: «Méfiez-vous d’un mécanisme inconnu!» Parfaite transition pour évoquer le scrutin du 19 mai prochain (lire encadré). Pour le collectionneur d’armes, la législation suisse actuelle est largement suffisante, déjà «très restrictive et bien faite».

Il relève qu’en Suisse, la criminologie par les armes est extrêmement rare. Pour chaque achat d’arme non autorisée (en résumé tout ce qui permet de tirer en rafale), un permis exceptionnel est nécessaire et il en coûte 150 francs. Pour les armes semi-automatiques, le coût s’élève à 50 francs et donne droit à trois armes achetées chez le même armurier. C’est pareil pour les armes de poing (pistolet, revolver). En sus, les acheteurs doivent présenter un extrait de casier judiciaire.

La peur de tout perdre

«Si le oui passe, je crains de sévères limitations et interdictions. Car si on applique la directive de l’Union européenne, la question de la clause du besoin viendra rapidement sur le tapis, prévient l’Ajoulot. Et cela sera sujet à interprétation fantaisiste. Notez bien qu’on pourrait vous dire qu’il faut manger et respirer pour vivre, collectionner les armes n’en fait pas partie. De plus, je crains que, de cinq ans en cinq ans, l’Europe nous impose d’autres règles. L’Union européenne a «profité» du terrorisme pour fabriquer des lois anti-armes alors que toutes les armes utilisées lors des attentats étaient illégales, acquises sur le marché noir. Alors pourquoi restreindre l’accès aux honnêtes citoyens qui respectent les règles.»

Arsène Plomb craint aussi pour la souveraineté suisse. «On a la chance de voter pour des initiatives, des référendums. Si on nous impose des choses, sans l’avis du citoyen, on va faire quoi? Descendre dans la rue et jouer aux «gilets jaunes?»

«Si c’est le non qui gagne, nous pourrons rester dans Schengen. Ils ont besoin de nous. La Suisse, dans ce cadre, finance et fournit énormément d’informations, contrairement à de nombreux pays plus laxistes»

Que deviendrait la collection du Boncourtois si le oui l’emporte? «J’ai peur que l’on confisque la passion de toute ma vie ou qu’on la détruise.» Quant à la menace de sortie de l’espace Schengen? «Cela est faux. Nos autorités peuvent facilement négocier. Si c’est le non qui gagne, nous pourrons rester dans Schengen. Ils ont besoin de nous. La Suisse, dans ce cadre, finance et fournit énormément d’informations, contrairement à de nombreux pays plus laxistes.»

Le collectionneur atypique s’investira personnellement dans les derniers jours qui précèdent la votation. Il a décidé de faire le tour du quartier. À l’heure de prendre congé, il nous hèle une dernière fois: «Eh, tu voteras non, hein dis?» (Le Matin Dimanche)