Il trouve un trésor archéologique... et reçoit une amende de 2500 frs

Il est pressé, vous rencontre entre ses rendez-vous. «Je suis représentant pour une marque de produits nettoyants professionnels.» Il est payé «à la commission», et ne veut pas perdre de temps. Si on le précise, c’est parce que l’amende à laquelle Massimo Beck, 48 ans, a été condamné il y a quelques jours par le Tribunal régional de Moutier (BE) est assez salée pour un budget familial: 2500 francs, plus 2000 francs de frais de procédure à sa charge, auxquels il faut ajouter les coûts d’avocat, environ 11 000 francs à ce jour. «Ça fait beaucoup pour avoir été un citoyen honnête, je trouve», ironise-t-il.

Le samedi 7 octobre 2017, il est à Prêles, plateau de Diesse, sur un champ agricole, près du Chasseral, avec un ami. Ils sont «détectoristes» de loisir, équipés de petits détecteurs de métaux pour amateurs, capables au maximum de dénicher des choses jusqu’à 25 centimètres dans le sol. «J’ai un métier prenant. Je cherchais une activité qui me vide la tête, et le fitness, j’avais du mal avec ma scoliose.» Jadis, il a tâté de la radiesthésie, pendule, les baguettes en bois, ce genre de choses. «J’avais envie de nature, de me promener à l’air de manière ludique. C’est comme ça que j’en suis venu au détectorisme, il y a quatre ou cinq ans.» L’idée, c’est la dépollution. «Vous n’avez pas idée de ce que les gens jettent, au bord des routes, dans la nature. On trouve des casseroles, des canettes, bouts de métaux de toute sorte. On lit tout le temps des histoires de vaches qui sont mortes après avoir avalé ce type de déchets.»

Ce jour d’octobre, ce n’est pas lui qui voit en premier ce morceau de métal qui dépasse de la terre. «Mon copain l’a vu en premier. J’ai pensé que ça pouvait être un bout d’essieu.» Ils sortent l’objet de terre. C’est une main, plus de 500 grammes, antique, en bronze, décorée d’un bracelet en or, magnifique. Tout près, un poignard. «J’étais monté à Prêles parce que la vue est absolument splendide. Parfois, dans cette région, il arrive que l’on trouve des petits bouts de météorites, c’est tout. Ce n’est pas le moins du monde un endroit répertorié pour son potentiel archéologique.»

Ci-dessus, la fameuse «Main de Prêles», objet rarissime datant de l’âge du bronze. Photo: Sébastien Anex.

Fonctionnaires peu curieux

Le Service archéologique du canton de Berne est fermé le week-end. Il les contacte le lundi, mais les fonctionnaires ne sont guère curieux. Ils lui disent d’envoyer des photos, le convoquent pour apporter sa découverte le lendemain. Il a ressenti qu’on le prenait de haut. Il précise: «Je n’ai pas «ressenti». Ils m’ont carrément pris de haut, de manière très condescendante, comme s’ils ne me croyaient pas.» Deux heures sans un verre d’eau ni un café, avec des questions suspicieuses sur la provenance de l’objet. Une collaboratrice du service confirmera au tribunal de Moutier qu’elle avait eu au départ de grands doutes sur cette découverte. Adriano Boschetti, archéologue cantonal de Berne: «C’est normal, et c’est une démarche scientifique, de douter et poser des questions précises quand on nous apporte quelque chose.» Reste que «l’inventeur» du «trésor» se sent mal accueilli.

On lui demande de rester discret. Les mois passent, le site n’est pas un instant protégé ou visité sérieusement par le Service archéologique. «Je les avais pourtant prévenus que des gens cherchent des morceaux de météorites dans le coin», explique Massimo Beck. Puis les analyses de la «Main» donnent des résultats incroyables: c’est un objet sensationnel, datant de l’âge du bronze, ancien de 3500 ans: sans doute le plus vieux de ce genre jamais découvert en Europe.

Massimo Beck à l'oeuvre. Photo: Vincent Donzé.

Un message désastreux

Quand les Services archéologiques prennent enfin conscience de ce qu’ils ont devant eux, on est six mois plus tard, et le champ a été visité par d’autres: des trous sont visibles sur le terrain. Il y a sans doute eu quelques fuites. Massimo Beck nie y être jamais retourné. «Une fonctionnaire du Service archéologique m’avait demandé de passer de temps en temps pour «surveiller». Je travaille, ce n’est pas mon job, j’y suis allé deux fois, pas sur ce terrain, mais sur un autre, de l’autre côté de la route.» Des fouilles sont enfin entreprises. On découvre un squelette, peut-être les vestiges d’une tombe. Et la «Main de Prêles» devient célèbre loin à la ronde, remportant une récompense en Italie en 2018, au titre d’une des découvertes majeures de l’année.

Le Service archéologique bernois dépose pourtant plainte contre Massimo Beck pour avoir fouillé un site archéologique sans l’autorisation ad hoc que demande la loi. Il est perqui­sitionné. Sans que l’on trouve quoi que ce soit d’intéressant. Et il écope d’une amende de 2500 francs, à laquelle il fait opposition. La sentence a été confirmée par le tribunal régional au début de ce mois. Pour l’avocat Freddy Rumo, qui défend Beck, on délire: «La loi bernoise exige une autorisation seulement pour fouiller les lieux archéologiques. Mais quand Massimo Beck a trouvé cette antiquité, ce n’en était absolument pas un, juste un champ agricole.» La procédure évite en plus au Canton de donner une récompense à Massimo Beck, comme le voudrait l’usage. Au tribunal, le Service archéologique a, en prime, essayé de lui mettre sur le dos le coût des fouilles, plus de 170 000 francs. Le juge a balayé cette demande.

Avant de recevoir les attendus du jugement, Me Rumo a déjà annoncé qu’il fera appel auprès de la Cour suprême du canton, puis jusqu’au Tribunal fédéral s’il le faut. «Une jurisprudence est nécessaire, car le message est désastreux. On voudrait que les gens gardent ce qu’ils trouvent, où le vendent en sous-main, qu’on ne s’y prendrait pas autrement. C’est une catastrophe en matière de protection du patrimoine.» À Berne, Adriano Boschetti pense l’inverse: «C’est nous qui voulons agir pour protéger les richesses archéologiques sur la base de la loi sur la protection du patrimoine».

En attendant la découverte est partie en voyage, pour être exposée, le mois dernier, dans un musée de Halle, en Allemagne. Pour quel montant avait-elle été assurée par le Service archéologique, qui depuis tire gloire et publicité de cette «Main de Prêles» mise en couverture de ses publications? Adriano Boschetti dit qu’il l’ignore. Quant à Massimo Beck, il a lancé une petite association pour défendre les détectoristes de loisir, mais demeure très amer: «J’ai vraiment pensé agir comme un bon citoyen, du début à la fin, dans cette histoire. Alors pour expliquer l’honnêteté à mes enfants, je fais comment, maintenant?»