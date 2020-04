«J’ai quelquefois le bourdon, mais on va vivre une Pâques inédite»

Nous sommes dans les beaux quartiers de Paris, à quelques centaines de mètres de l’Assemblée nationale. Ce matin-là, il n’y a vraiment personne dans les rues, à part un éboueur et un employé qui s’occupe assez curieusement de l’entretien d’une station Vélib. Ici, le confinement est appliqué de manière exemplaire et contrairement aux quartiers populaires, c’est comme si personne ne faisait ses achats, ne promenait son chien ou n’allait travailler.

Pourtant chaque matin, à 9 h 10 très précisément, quatre hommes se retrouvent au 29 de la rue Las Cases. C’est la chapelle de Jésus-Enfant, un petit bijou de style néogothique anglais juste à côté de la basilique Sainte-Clotilde, où un certain Jacques Chirac, dans les années 50, avait épousé Bernadette Chodron de Courcel.

Sitôt à l’intérieur de la chapelle, les quatre hommes enfilent une aube et s’assoient en carré, devant le chœur, à distance les uns des autres. Pendant un peu plus d’une heure, ils vont chanter des psaumes puis célébrer une messe, dans une ambiance à la fois recueillie et chaleureuse, notamment quand ils remplacent le prêche par une méditation à quatre, petit moment de joute intellectuelle à laquelle ils prennent manifestement grand plaisir.

En temps normal, ils se relaient pour célébrer trois messes quotidiennes, mais depuis l’interdiction des célébrations publiques, ils ont eu l’idée de ce rituel à huis clos: «Pour nous c’était une évidence, mais je sais que dans d’autres paroisses, des prêtres se sont opposés à une telle célébration, peut-être pour des raisons de sécurité», confie le Père Marc Lambret, curé de Sainte-Clotilde.

«Un Paris de bonnes familles»

À quoi ressemble la vie d’une paroisse en période de confinement? «D’abord je dois reconnaître que la moitié de mes paroissiens, pour ne pas dire les trois quarts, sont retournés dans leurs terres en province ou s’y sont retrouvés bloqués en raison des élections municipales», explique le curé. On est dans un Paris de vieilles familles qui possèdent une résidence secondaire, un Paris sensiblement plus pratiquant que la moyenne.

«Il y a 5000 habitants dans la paroisse, et nous avons 500 à 600 fidèles aux messes dominicales, jusqu’à 700 lors de certaines célébrations. Cela donne un taux de 12 à 15% de fidèles, mais j’ai connu des paroisses populaires à 5%, et ça descend même à 1% au bord du périphérique…» explique-t-il sans s’embarrasser de faux-semblants.

Mais le confinement n’a pas seulement désertifié sa paroisse, du jour au lendemain, tout a basculé sur les réseaux sociaux. À part le rituel matinal de la messe, le Père Lambret ne sort plus du presbytère et n’y reçoit en principe personne. Les réunions de travail se passent sur l’application Zoom et le contact avec les fidèles sur une douzaine de files WhatsApp qui se sont créés au début du confinement et qu’il consulte en permanence.

«J’ai un très gros volume de communication, à vrai dire pas toujours sur des questions essentielles, mais je crois qu’il est important d’y répondre. À ceux qui prennent des nouvelles et demandent comment je m’occupe, j’ai parfois secrètement envie de répondre que je suis très occupé par ceux qui prennent des nouvelles», glisse-t-il dans un sourire.

Il y a pourtant des demandes plus pressantes, des fidèles qui souffrent d’être privés des sacrements. «J’ai l’exemple de cette paroissienne qui m’a demandé: «Est-ce que vous ne pourriez pas passer et déposer l’hostie sur une coupe devant la porte? Moi, je la prendrai quand vous êtes parti…» J’ai dû lui dire que ce n’était pas possible.»

La règle, c’est «la communion et la confession spirituelles»: «C’est un temps de prière qui se fait seul, sans vis-à-vis, où on se met à disposition du Seigneur et lui fait part de son désir de confession ou de communion.» Et pour ceux qui y tiennent absolument, il reste la possibilité de prendre rendez-vous à la basilique Sainte-Clotilde. «On a eu une petite dizaine de cas depuis le début du confinement.»

Sinon, l’effort principal pour maintenir le lien a été le moyen de diffuser en direct sur YouTube la messe dominicale et le chemin de croix du vendredi. «C’est un fidèle d’une autre paroisse qui vient avec son smartphone, son trépied et un ami muni d’un autre appareil. C’est totalement bricolé, ça ne nous coûte pas un sou, mais cela aide très puissamment de se savoir en communion.» Plusieurs centaines de personnes suivent ainsi la messe de Sainte-Clotilde sur internet, et une quarantaine de paroisses parisiennes font de même…

Pour un chrétien, quel sens donner à l’épidémie? Le Père Lambret récuse toute tentation d’y voir un châtiment divin. «En revanche, on peut chercher les leçons à tirer raisonnablement. Par exemple les liens entre ce que nous vivons et une certaine mondialisation ainsi que le libéralisme individualiste et hédoniste. Un système où les structures de solidarité sont mises à mal, les inégalités développées, la convoitise promue. Tous ces éléments sont visibles dans la pandémie, car ce qui est cause d’un mal social est cause d’un mal physique.»

Pour le prêtre, la perspective de célébrer Pâques en situation de confinement est «quelque chose d’inouï»: «On peut tenter de chercher des précédents dans des périodes de guerre, mais même là, il y avait toujours la possibilité de rassembler des fidèles.» Dimanche prochain, son église sera vide. À part une chanteuse, l’organiste, les deux opérateurs vidéo et ses trois collègues prêtres, il n’y aura personne. Ah! si: le sacristain…

Alors quand on lui demande si Pâques sera triste cette année, le Père Marc Lambret hésite à répondre. «Je suis d’humeur très changeante actuellement, et précisément pour cela. Par moments, ça me met le bourdon, j’ai des coups de blues et me dis que c’est vraiment trop triste. Mais à d’autres moments, je pense que nous vivons une période extrêmement riche spirituellement et je me prépare à vivre cette Pâques invraisemblable en me nourrissant des grâces d’exception qu’elle offre. En définitive, c’est ce à quoi on croit: Dieu trouve toujours manière de faire passer la grâce…»

Ce dimanche 12 avril, le Père Marc Lambret célébrera donc la messe à 11 heures, «puis nous déjeunerons ensemble avec les autres prêtres, ce que nous ne faisons jamais un dimanche de Pâques, car généralement nous sommes chez des paroissiens ou des déshérités.» Et ensuite? Là encore, il marque un moment d’hésitation… «Ensuite, ceux d’entre nous qui transgressent iront faire des visites.»

Ah bon? Il ne leur ordonne pas de respecter le confinement? «Comme je ne l’ai pas appris par eux, c’est difficile. Je les ai laissés faire dimanche dernier», concède-t-il d’une voix sourde, en ajoutant: «Mais peut-être cette fois-ci ne donneront-ils pas la communion…» Il lève un regard gêné, et on se dit que, confinement ou pas, l’Église est décidément une institution très humaine…