L’ado qui parle aux morts est la nouvelle star alémanique

Pas besoin d’avoir la voix qui porte et de l’assurance à revendre pour tenir en haleine son public. Christina von Dreien parle tout doucement, a le regard fuyant. Et pourtant, ses séminaires sur la spiritualité font salle comble. Sur YouTube, ses vidéos dépassent les 200 000 vues. Si son charisme ne saute pas aux yeux du profane, la fille du Toggenburg aurait d’autres atouts à faire valoir. Ses adeptes en sont convaincus, elle est dotée d’une palette de dons paranormaux, dont la télépathie ou la télékinésie, et peut communiquer avec les morts, les plantes et les animaux.

À 18 ans, la médium est la nouvelle vedette de l’ésotérisme alémanique. Sa mission: répandre la «lumière et la paix». Christina Meier, son vrai patronyme, se fait appeler von Dreien, le nom du hameau saint-gallois où elle a grandi et où commence le récit de ses prodiges. Sa carrière, elle la doit à sa mère, Bernadette, naturopathe, ancienne marathonienne et auteure de deux ouvrages consacrés à la jeune Christina.

Traduit dans plusieurs langues, dont le français, le premier tome raconte l’histoire de la naissance prématurée de ses deux filles, de la mort d’une des jumelles, qui continue néanmoins d’accompagner sa sœur comme un «être de lumière», lui conférant des dons paranormaux. Un gros succès commercial, tout comme le deuxième. Mais ses adeptes tiennent aussi à la voir en chair et en os.

Il faut débourser presque 200 francs pour assister à ses séminaires et l’entendre parler des heures durant, seule sur scène, de guerre, du système scolaire, de politique ou de 5 G. Le mois dernier, 500 personnes ont bu ses paroles à Wil (SG). La réputation de la jeune Saint-Galloise née avec une «conscience très élargie» s’est même exportée en Allemagne et en Autriche, où elle se produit également.

La nouvelle Uriella?

En Suisse alémanique, cette réussite lui vaut d’être surnommée par certains médias la nouvelle Uriella, la flamboyante et médiatique grande prêtresse zurichoise de la secte Fiat Lux, décédée l’année dernière. La comparaison a ses limites notamment parce que la discrète Christina von Dreien, contactée cette semaine pour une interview, ne fait pas des médias une «priorité», nous répond son «team». Surtout, elle n’a pas fondé de communauté, ne vend pas de produits de guérison et ne préconise pas de règles strictes, souligne l’expert en religion Georg Schmid, du site relinfo. «Par contre, elle délivre un message similaire à celui d’Uriella, axé sur la promesse d’un monde meilleur.»

Au cœur de la pensée de Christina von Dreien figurent les notions de liberté, d’amour ou de paix. La clé pour atteindre cette dernière, selon elle, n’est «pas la politique, mais nous-mêmes». La jeune femme critique la démocratie directe. Elle est également adepte de théories du complot, comme celle d’une surveillance constante de l’humanité par des cercles malveillants. Une tendance répandue dans les cercles ésotériques, écrit le site relinfo. La Saint-Galloise est par ailleurs climatosceptique, s’oppose au don d’organes et croit à la présence d’extraterrestres sur terre.

Comment expliquer la fascination qu’elle exerce? «Une personne aussi jeune, innocente, ne peut que dire la vérité. C’est ce que me disent ses adeptes», rapporte Georg Schmid. Gérant à Zurich d’une librairie spécialisée en littérature spirituelle, Wolfgang Jäger fait une analyse similaire.

«Christina von Dreien n’apporte pas grand-chose de neuf dans ses idées. Ce qui est nouveau et étonnant, c’est qu’il s’agit d’une jeune fille.» Le libraire a rencontré personnellement le prodige ésotérique, qu’il décrit comme une personne très réservée et délicate. Il estime aussi qu’elle est maîtresse de ses choix, répondant à la critique d’un spécialiste alémanique des sectes selon laquelle c’est sa mère qui tire les ficelles.

Depuis qu’elle est devenue majeure, Bernadette Meier se ferait plus discrète. Mais Christina von Dreien reste bien entourée. Selon la «NZZ», qui se trouvait au séminaire de Wil (SG), son équipe quasi exclusivement féminine se composait d’une «event manager», d’une photographe, d’une technicienne, d’un éditeur et de divers soutiens. Fondatrice de la plateforme de partage 7SkyLife, Coco Tâche était présente comme spectatrice. «Je l’aime beaucoup. Elle dit des choses simples mais qui raisonnent en notre for intérieur. Elle nous aide à voir un monde nouveau où l’on peut vivre en harmonie», s’enthousiasme-t-elle.

Le phénomène continue de prendre de l’ampleur. Le troisième tome de la série Christina est paru en décembre et pour la première fois il porte la signature de la jeune médium. L’ouvrage se trouve dans le classement de tête des ventes suisses de littérature spécialisée.