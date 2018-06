L’adolescent qui a percuté mortellement Norah à skis est reconnu coupable

Quand la justice prend le pas sur la fatalité

Très rares (cinq cas par an en moyenne ces dix dernières années), les accidents mortels de ski donnent lieu à des poursuites d’office. Tous n’arrivent pas devant des tribunaux puisque certaines victimes sont seules en cause. Avec si peu d’affaires jugées, difficile de dégager des tendances significatives dans les verdicts concluant les procédures. Mais plusieurs condamnations pour homicide par négligence ont déjà été prononcées par le passé en Suisse, précise un spécialiste de cette jurisprudence, Nicolas Duc, docteur en droit et président de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige.



Les issues de ces poursuites restent néanmoins très variables. «Ces cas sont trop individuels pour en tirer des généralités», remarque Jürg Friedli, l’avocat spécialiste en responsabilité civile et droit des assurances qui a assisté la famille de Norah. Également membre du comité de l’Association suisse des moniteurs de ski, lui-même professeur de ski, ces affaires lui sont régulièrement confiées. «Ce que je constate en revanche comme «tendance» c’est que les skieurs accidentés ou leurs familles demandent de plus en plus à ce que des responsabilités soient établies et s’en réfèrent à la justice.» Et de relever que l’invocation de la «fatalité» pour expliquer ces accidents n’est plus acceptable par les lésés, à l’heure où la justice dispose de moyens fiables pour établir les faits et en déduire d’éventuelles responsabilités.



Nicolas Duc confirme en effet que les tribunaux de régions alpines rendent des décisions de manière toujours plus fine, se fondant sur des rapports d’enquête mieux documentés: «Aujourd’hui, on prend en compte tous les éléments possibles: constats sur le terrain, témoignages et expertises médicales. Les policiers et les juges sont bien formés et arrivent à établir très précisément les faits. C’est un domaine un peu à part. On commence même à former des policiers spécialement pour cela.»