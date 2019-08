L’ivoire de mammouth, l’or blanc de la Sibérie

Octobre 1999, l’opération «Sortie de mammouth» démarre sous la supervision du paléontologue français Yves Coppens et de son compatriote, l’explorateur Bernard Buigues. Après deux ans de recherches et cinq semaines de coups de marteaux-piqueurs, à des températures tournant autour des – 40 °C, l’extraction de Jarkov, un pachyderme à poils longs parfaitement conservé dans le permafrost, se déroule sans anicroches. Transporté dans le village de Khatanga au nord de la Sibérie à l’aide d’un hélicoptère Mi-26 russe, il est installé dans une cave de glace, endroit où il repose toujours.

Il y a vingt ans, la fascination est alors mondiale pour l’histoire de ce mammouth dont l’espèce a en grande majorité disparu il y a environ dix à douze mille ans. Pourtant l’animal n’était pas totalement intact, puisque ses défenses avaient été arrachées par la famille dolgane à l’origine de cette découverte et du nom donné à l’animal.

Pour cette ethnie installée en Iakoutie, l’ivoire des mammouths s’est transformé en une importante source de revenus. «Lorsque j’étais petite et que l’on se déplaçait dans la toundra avec nos rennes, j’ai souvent ramassé des défenses. Mais mon père pensait que cela ne servait à rien de garder les restes d’un animal mort. Si je lui avais désobéi, je serais riche», expliquait Tatiana à «24 heures». Il y a quelques années, dans une vaste série sur le Grand-Nord, le quotidien vaudois avait eu l’opportunité de partir à la rencontre de ces peuplades touchées par le réchauffement climatique. Avec son mari, la jeune Dolgane confirmait alors héberger de plus en plus régulièrement ceux que l’on appelle aujourd’hui les «chasseurs d’ivoire des glaces».

Ruée sur «l’ivoire des glaces»

Aujourd’hui, qu’ils fassent partie des populations locales ou viennent de l’étranger, ils sont de plus en plus nombreux à parcourir les vastes plaines de la Sibérie en quête de la précieuse ressource. Et au vu de la valeur commerciale croissante d’une défense de mammouth, ces chasseurs ne sont plus là pour répondre aux besoins des scientifiques (qui cherchent par exemple à comprendre la raison de leur disparition), mais bien à vendre les précieux restes de ceux qui durant tout le pléistocène ont dominé les steppes de l’actuelle Russie.

Des réserves gigantesques

Suivant la qualité de l’ivoire, le kilo peut rapporter jusqu’à 1000 dollars au chasseur. En estimant qu’une défense d’un mammouth adulte peut atteindre les 3 mètres de long et peser quelque 150 kilos, l’objet représente un trésor de 150 000 dollars. Une véritable fortune même si les frais de la «chasse» restent élevés au vu des difficultés encore grandes pour accéder aux zones reculées de Sibérie.

Selon les autorités russes, les réserves apparaissent toutefois gigantesques et pourraient continuer d’augmenter à cause du réchauffement climatique. La fonte des glaces et le dégel du permafrost font en effet remonter les carcasses de mammouth et donnent peu à peu accès à leur défense. Pour le moment, les statistiques existantes parlent de quelque 500 000 tonnes d’ivoire reposant en Iakoutie.

Toujours d’après les chiffres communiqués par la Russie, une centaine de tonnes serait actuellement récoltée puis exportée du pays chaque année. En gros, cela représente un marché d’environ 50 millions de francs.

Explosion du marché noir

Faute de régulations adaptées, tout un marché noir s’est toutefois mis en place. L’exploitation illégale est aujourd’hui telle qu’elle pourrait dépasser les 200 tonnes exportées par an.

Le problème est que les trafiquants sont prêts à tout pour mettre la main sur la précieuse ressource. Cela va de l’utilisation de puissantes et peu écologiques pompes à eau pour dégager les défenses au pillage de sites archéologiques protégés. Dans la presse locale sibérienne, un de ces chasseurs d’ivoire des glaces assurait qu’au cours des dix dernières années, au moins sept cimetières protégés de mammouths avaient été pillés.

Dans un documentaire diffusé en début d’année sur la chaîne publique russe Rossia-24, le gouverneur de l’Iakoutie regrettait la zone grise actuelle dans laquelle subsiste le commerce de l’ivoire du pachyderme. Au parlement russe, des discussions sont en cours depuis plus de cinq ans, mais n’arrivent toujours pas à déboucher sur un projet de loi claire et permettant de mieux encadrer ce commerce. En Iakoutie, l’espoir en début d’année était que Moscou parvienne à trouver un accord d’ici fin 2019.

En attendant que les autorités russes s’entendent sur la manière de gérer cette source de richesses, la ruée se poursuit pour répondre à la demande d’un pays en particulier. Une seule région du monde rachète en effet 80% des défenses de mammouth extraites des sols sibériens: la Chine. Les sculptures en ivoire y sont très populaires et la demande explose depuis que Pékin a interdit l’importation et le commerce des défenses d’éléphants en mars 2017. Dans les plaines de Sibérie, il n’est désormais plus rare de croiser la route de chasseurs d’origine chinoise.