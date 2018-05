La Suisse est démunie face aux prédateurs sexuels du Net

Interview avec Tiziana Bellucci

Faut-il s’inquiéter de l’ampleur du phénomène du cyber-grooming, qui consiste pour un adulte à entrer en contact avec des mineurs en ligne pour initier des échanges d’ordre sexuel?



Oui. Il s’agit de la menace en ligne la plus préoccupante pour les enfants et les adolescents, car la rencontre pourrait se traduire par une agression dans le monde physique. Lorsque nous intervenons dans les classes, l’un de nos premiers conseils est de ne jamais répondre aux sollicitations d’inconnus sur le Web et de ne jamais donner d’informations personnelles permettant de les identifier.



Comment les harceleurs entrent-ils en contact avec leurs victimes?



Ils utilisent généralement des jeux en ligne et des applications comme Instagram. Puis, ils cherchent à continuer les échanges sur d’autres plateformes plus privées comme WhatsApp. Ce qui est inquiétant, c’est que ces applications sont utilisées par des enfants dès 8 ans, particulièrement vulnérables. Dès qu’un mineur accepte un inconnu comme ami sur ces plateformes, il lui donne accès à beaucoup d’informations.



Quels conseils donnez-vous aux parents qui constatent que leur enfant échange régulièrement avec des inconnus?



Il faudrait idéalement chercher à connaître le lien qui unit l’enfant et l’internaute, entrer en contact avec l’inconnu. Les parents peuvent par exemple organiser une rencontre sur Skype. En revanche, si les propos échangés comportent des allusions sexuelles, voire des sollicitations sexuelles, il faut immédiatement prévenir la police. Des parents nous ont fait part de propos extrêmement crus et d’images très explicites. Il est aussi parfois nécessaire de prendre en charge les adolescents victimes des prédateurs pour s’assurer qu’ils aillent bien psychologiquement. Très souvent, ils sont attachés à leurs interlocuteurs, voire amoureux et sont particulièrement détruits par la relation abusive.