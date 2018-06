La lettre ouverte à Fernand Melgar continue de provoquer malaise et hypocrisie

Friedrich Dürrenmatt en aurait sans doute fait une pièce géniale sur un milieu artistique local. Elle aurait raconté l’histoire d’une escouade de cinéastes, de beaucoup d’étudiants, producteurs ou vagues «professionnels de la profession», érigés et ligués soudain en meute contre un des leurs. Ce dernier est condamné sans recours par cette commission de 230 petits juges: Fernand Melgar, documentariste fameux et récompensé plus d’une cinquantaine de fois, est coupable d’avoir posté sur un réseau social une photo de dealers de drogue «présumés», comme on dit, attendant en pleine journée le chaland en bas de sa rue, à proximité d’une école. Il s’en inquiète. Il aimerait que cela cesse. Il n’est pas le seul: 8246 partages de sa publication, une réaction politique de la gauche à la droite, et une Municipalité contrainte d’enclencher un plan de rondes policières dans le quartier.

Mais drapés dans une prose à la véhémence ampoulée, les signataires de la lettre s’offusquaient la semaine dernière: «consternation», «méthodes inacceptables, contraires à toute éthique documentaire», «malhonnête», «photos de jeunes gens, prises de façon aléatoire et illégale», «attaques au centre du collimateur répressif, vous éloignant de toute déontologie», etc. Cela signé notamment par de nombreux étudiants de la HEAD (Haute École d’art et de design), à Genève, où Melgar devait donner un cours au sein de la section cinéma dans quelque temps. Ne se sentant plus le bienvenu dans l’école, le réalisateur de «Vol Spécial» ou de «La Forteresse» a dans le même temps renoncé de lui-même à donner cet enseignement.

La lettre ouverte contre Melgar a été aussitôt commentée dans les journaux et réseaux. L’écrivain Jean-Michel Olivier lâche une chronique abasourdie: «Pour un observateur extérieur au milieu, la «lettre ouverte» (…), signée par une poignée de cinéastes connus et une armée de suiveurs inconnus, transpire en effet l’aigreur, la jalousie et surtout la mauvaise foi. Le ton est martial. Il rappelle celui des tribunaux staliniens de la grande époque…» Patrice Mugny, ancien maire de Genève et ex-rédacteur en chef du «Courrier», s’exprime sous le titre «Le refus de la vérité n’est pas une éthique»: «Cette histoire est un reflet parfait d’une certaine ambiance bien-pensante dans laquelle nous baignons de plus en plus. Cela ne date pas d’hier mais se développe avec une surprenante facilité.»

Qu’est-ce que les signataires entendent d’ailleurs par «éthique documentaire», celle qui serait si bafouée? On finit par avoir au téléphone sur son vélo un ex-étudiant de la HEAD. Felipe Monroy fait partie des six jeunes gens qui ont rédigé le texte. Mais pas question d’en dire un mot: «Après en avoir discuté avec les coauteurs, nous préférons ne pas participer à l’article, entre autres à cause de l’amalgame fait entre les problèmes internes à la HEAD et la lettre que nous avons écrite.» Ah, il y a des problèmes à la HEAD? La direction, voyant ses étudiants remontés contre Melgar, n’a en effet, aux yeux du cinéaste, pas donné le sentiment de clairement le soutenir: c’est la raison de sa défection.

On contacte le directeur, Jean-Pierre Greff, limpide: «Ni moi-même ni quelque collaborateur – trice que ce soit au sein de la HEAD – Genève ne souhaite ajouter sa voix à cette polémique.» Mais finalement, fatigué d’être suspecté d’avoir cédé devant ses étudiants, il rappelle le lendemain: «Fernand Melgar, avec qui j’ai des liens d’amitié et dont j’admire le travail, est très opportuniste quand il se pose en victime. Il a renoncé tout seul à son enseignement. Ce ne sont pas les étudiants qui le critiquaient qui ont gagné, c’est Melgar qui les a fait gagner, annonçant publiquement qu’il renonçait, sans même m’appeler.» Quant à la lettre, Greff ne l’a évidemment pas signée et n’a rien à en dire, même si nombre de ses étudiants l’ont paraphée.

«Cinéastes confirmés»

Pour comprendre, essayons les autoproclamés «cinéastes confirmés» ayant signé la missive. Jean-Stéphane Bron, réalisateur de «Blocher» ou de «Cleveland contre Wall Street»: il répond par SMS qu’il «préfère laisser retomber la poussière». Lionel Baier, ensuite, à la tête du département cinéma de l’ECAL (École cantonale d’art de Lausanne) qui vous dit qu’il connaît mal Melgar (ils ont un peu travaillé ensemble pour la cinéaste Jacqueline Veuve), et n’entend pas s’exprimer. Mais il vous renvoie ensuite un courriel qu’on qualifiera d’inquiet: «Je vous saurais gré de me faire lire les paroles que vous m’imputeriez avant publication. Qui ne peuvent être que je n’ai rien d’autre à dire que ce qui a été écrit dans la lettre ouverte. Je vous rends également attentif au fait que j’ai signé cette dernière en mon nom sans même la mention de ma profession où de mes fonctions, l’ECAL ayant décidé officiellement de ne pas prendre part à cette polémique.»

Il y en a un qui ne se défausse pas, c’est Nicolas Wadimoff, qui a récemment réalisé «Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté»: «J’assume complètement d’avoir signé. Les problèmes liés à la drogue sont complexes, pour le moins, et les documentaristes ont le devoir de rapporter les choses de manière intelligentes et nuancées. Là, j’ai trouvé que c’était une gesticulation hors sol, que ça avait pris cette ampleur parce que Fernand Melgar a un accès aux médias.» Le côté bien-pensant de la lettre? «Je me souviens de prises de bec avec Fernand sur des thèmes analogues, poursuit Wadimoff. «À l’époque, celui qui était dans cette bien-pensance, une sorte de droit-de-l’hommisme permanent et dogmatique, c’était plutôt lui.» Il encourage cependant Melgar a continué à débattre: «Son idée de faire venir Raymond Depardon et Sophie Calle pour parler du consentement et des images, c’était vraiment bien: qu’il l’organise malgré tout, même si ce n’est pas à la HEAD.»

À la tête de la Cinémathèque suisse de Lausanne, Frédéric Maire n’a pas signé le texte, n’ayant d’ailleurs pas été sollicité. «Ce sont des cinéastes que j’admire tous. Melgar a été récompensé à Locarno quand je dirigeais le Festival. Dans le cas particulier, il y a friction entre la mesure du cinéaste et la position plus excessive de l’homme public. Mais je trouve que tout cela est allé trop loin: ce qu’a fait Melgar, qu’on soit d’accord ou non, ne disqualifie en aucune manière son travail de cinéma.» Frédéric Maire, sur la question de l’éthique du documentaire, est le seul à répondre, citant Edgar Morin, qui fut avec Jean Rouch cofondateurs des Ateliers d’études Varan, consacrés au cinéma documentaire: «Il y a deux façons de concevoir le cinéma du réel: la première est de prétendre donner à voir le réel; la seconde est de se poser le problème du réel. De même, il y avait deux façons de concevoir le cinéma-vérité. La première était de prétendre apporter la vérité. La seconde était de se poser le problème de la vérité.» Voilà sans doute matière à authentique réflexion, dans un milieu du cinéma romand, soupire l’un de ses acteurs revendiquant l’anonymat, qui «sent le règlement de comptes, et le moment inespéré pour certains de dire hypocritement à Melgar qu’ils n’ont jamais aimé son cinéma». (TDG)