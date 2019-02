La mémoire de la douleur change selon le sexe

La douleur chronique pourrit la vie d’un grand nombre de personnes. En Suisse, elle toucherait un quart de la population. Une étude apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes, encore largement méconnus, qui sous-tendent ce phénomène. On y découvre comment la mémorisation d’un épisode douloureux rend les hommes plus vulnérables que les femmes face à la souffrance physique.

Cette observation résulte d’une expérience, menée par des chercheurs canadiens de l’Université McGill, d’abord sur des rongeurs, puis sur des êtres humains. Leurs «cobayes» se sont d’abord vu infliger une douleur modérée, en guise de test de référence, sous la forme d’une source de chaleur appliquée au niveau de leur avant-bras (ou de leur patte arrière, pour les souris de laboratoire). Deuxième étape: une douleur plus intense. Munis d’un brassard de tensiomètre bien gonflé, les participants ont dû réaliser des exercices avec leur bras durant 20 minutes (les rongeurs ont, quant à eux, reçu une injection causant des douleurs d’estomac). Le jour suivant, tous ont été à nouveau soumis au même rituel.

Une différence le deuxième jour

C’est parce qu’ils avaient observé un niveau de stress supérieur chez les souris mâles, le deuxième jour, que les scientifiques ont décidé de reproduire le protocole sur des humains. Et là aussi, les hommes se sont montrés plus sensibles que les femmes lorsqu’on leur infligeait, pour la seconde fois, la même souffrance physique. Une surprise. «C’est vrai que des centaines d’études montrent que les femmes sont plus sensibles à la douleur que les hommes, confie Jeffrey Mogil, spécialiste de l’étude sur la douleur au sein du Département de psychologie de l’Université McGill. On pourrait croire que nos résultats vont dans le sens inverse, mais, en réalité, ce n’est pas le cas. Notre étude ne constitue pas une exception à cette règle, car le premier jour, le niveau de douleur ressentie par les hommes et les femmes était similaire, un tout petit peu plus élevé chez les femmes. Là où nous avons observé une différence, c’est le deuxième jour, lorsque les participants sont retournés dans la pièce où ils avaient souffert le jour précédent. Mais le fait que les hommes se soient alors montrés plus sensibles à la douleur que la veille ne signifie pas qu’ils soient, de manière générale, plus sensibles que les femmes.»

Cette différence s’explique, selon le Canadien, par le fait que les hommes sont stressés par le souvenir de la douleur. Un stress qui accentuerait leur sensibilité. Comme si le niveau de douleur dépendait, chez les hommes, de l’anticipation, de la crainte qu’une situation désagréable se reproduise. D’ailleurs, le contexte joue un rôle crucial dans cette expérience. Les hommes soumis au même traitement dans une autre pièce, le deuxième jour, n’ont pas ressenti de stress particulier.

Les femmes, elles, ne se sont montrées ni particulièrement stressées lorsqu’elles se sont retrouvées dans le même lieu, ni lorsqu’on les a emmenées dans un endroit différent (alors qu’elles savaient, dans les deux cas, ce qui les attendait). Si les scientifiques canadiens s’attendaient à ce que la sensibilité à la douleur soit plus élevée lors de la seconde expérience, ils ne pensaient pas trouver un tel décalage entre les sexes.

Les hormones y sont certainement pour quelque chose. Soumises à la même expérience par l’équipe de Jeffrey Mogil, des souris mâles castrées n’ont montré aucune hypersensibilité à la douleur. «Mais les hormones ne constituent que le «comment», précise le chercheur. Quant au «pourquoi», nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses. J’en vois deux. D’abord, on sait que les femmes ont, de manière générale, plus d’expérience avec la douleur. En moyenne, une jeune femme d’une vingtaine d’années a déjà souffert plus fréquemment de migraines, de douleurs abdominales qu’un jeune homme du même âge, qui, lui, se sera peut-être blessé en faisant du sport, mais à part ça…» En d’autres termes, la douleur serait moins familière pour les hommes qui, du coup, s’en souviendraient de manière plus vive lorsqu’elle les frappe. «Pour la seconde hypothèse, voyons les choses en termes d’évolution, poursuit Jeffrey Mogil. On peut considérer que les hommes, durant l’histoire de l’humanité, ont accumulé plus d’expériences de douleurs traumatiques, causées notamment par des morsures d’animaux sauvages ou par des flèches. Ces douleurs sont associées à un lieu spécifique, l’endroit où s’est produite l’attaque, contrairement aux douleurs dont souffrent le plus fréquemment les femmes, qui surviennent là où la personne se trouve. Relier une douleur à un endroit n’est donc peut-être pas aussi pertinent pour une femme que pour un homme.»

Le rôle de la mémoire

Ces tests réalisés par l’Université McGill sur les 41 hommes et 38 femmes qui ont accepté de se faire malmener pour la science mettent ainsi en lumière le rôle de la mémoire dans le ressenti de la douleur. Au-delà des différences entre sexes, les résultats obtenus suggèrent qu’en plus de traiter directement les souffrances physiques, on pourrait envisager d’agir sur les souvenirs. Parmi les souris utilisées dans le cadre de l’expérience canadienne, certaines ont d’ailleurs reçu par injection une molécule capable d’effacer leur mémoire (un inhibiteur de la protéine kinase M-zeta appelé ZIP). Privés du souvenir de leur souffrance du premier jour, les rongeurs mâles ne se sont pas montrés plus sensibles à la douleur le lendemain, à la différence de leurs congénères du même sexe. «Il est impensable d’utiliser la même substance sur des humains, note Jeffrey Mogil. Par contre, il en existe d’autres, comme le proranolol (ndlr: molécule pouvant neutraliser la mémoire amygdalienne, signal d’alerte, qui suscite un intérêt dans le traitement du stress posttraumatique), ainsi que des psychothérapies, qui peuvent aider à reprogrammer la mémoire.» (Le Matin Dimanche)