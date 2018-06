La pénurie du logement frappe encore 62% des Suisses

La crise du logement, c’est fini? Pas si vite! s’étrangle l’Association suisse des locataires (Asloca). Tandis que les indicateurs des banques et des sociétés de conseil immobilier ont viré au vert ces derniers mois et parlent de la fin de la pénurie, l’Asloca sort de nouveaux chiffres de sa besace. «Un discours global s’est instauré qui répète, comme un leitmotiv, que les loyers baissent en Suisse et que le taux de logements vacants augmente. Mais la majorité des citoyens voient bien que cela ne correspond pas à leur réalité», affirme Carlo Sommaruga, président de l’Asloca et conseiller national (PS/GE). La réalité des Suisses? L’Asloca a obtenu des statistiques affinées de la part de l’Administration fédérale. D’ordinaire, on utilise le taux national de logements vacants pour déterminer si la Suisse est en crise ou pas. Il y a pénurie quand la part de logements vacants est inférieure à 1,5%. La disette est qualifiée de grave si cette part tombe en dessous de 1%. Or le dernier relevé statistique national, avec un taux de 1,45% de logements vacants, prédisait une sortie imminente de la zone rouge.

Une pénurie grave pour 50% des gens

Mais une autre image s’affiche si on rapporte le taux de logements vacants à la population. Elle montre que près de la moitié des Suisses, 49,3%, fait face à pénurie grave du logement et 62% habitent dans des communes en situation de pénurie. Ce dont témoigne Gian* qui vient de déménager à Lausanne. Ce qu’il a vécu en février renvoie aux récits rapportés au plus fort de la crise. «Je n’ai pas eu le sentiment que la pénurie était finie. J’ai obtenu un appartement très moyen après avoir déposé une quinzaine de dossiers. Et mes amis lausannois m’ont dit que ça aurait pu être bien pire. Après, je n’ai cherché qu’à Lausanne et je voulais être proche des transports publics.» Venant d’un autre canton, Gian a été frappé par les pratiques utilisées pour trouver un appartement. «Beaucoup de personnes cherchent sur les réseaux sociaux un contact proche des régies. Et je ne savais pas qu’il y avait des chasseurs d’appartements. Mais je n’ai pas voulu soutenir ce système qui est à mes yeux proche de la corruption.»

Les experts du segment immobilier, qui parlent de détente et d’un «marché de locataires», sont-ils déconnectés de la réalité? Hervé Froidevaux, directeur pour la Suisse romande de la société de conseil immobilier Wüest Partner s’en défend: «La situation demeure tendue dans les centres. Mais on ne tient pas compte des projets qui sont en cours et arrivent sur le marché. Pour des régions comme l’arc lémanique, nous aurons une quantité de nouveaux logements qui vont arriver à court ou moyen terme.» Il relève aussi que les taux de vacances dans le locatif sont plus importants que ce que montre la statistique qui englobe tous les types d’habitations.

Mais Carlo Sommaruga n’en démord pas. Il y voit une manière d’embellir la réalité. «Je ne dis pas que Credit Suisse, UBS ou Wüest Partner mentent. Ils donnent des éléments qui sont justes. Mais il y a une sorte d’abus de langage.» Le président de l’Asloca se fâche ainsi quand on annonce que les loyers baissent: «Si je quitte mon logement et que j’en trouve un autre plus cher que celui que j’ai, mais moins cher qu’il n’aurait été l’an dernier selon le marché, alors on dit que les loyers baissent! Mais ce n’est pas vrai.»

Pas de baisses de loyers, même en cas de suroffre

Pire: le Genevois affirme que même dans les régions où le taux de logements vacants a grimpé en flèche, comme à Sierre (lire ci contre), les loyers n’ont pas bougé vers le bas, ce que confirme le vice-président de la Ville, Olivier Salamin. «On rigole quand on entend qu’on est dans un «marché de locataires», poursuit Carlo Sommaruga. Dans les faits, ce sont essentiellement les aspects de luxe et de haut standing qui connaissent une baisse des loyers. Les logements à loyers abordables restent rares.»

Hervé Froidevaux estime que ça a été vrai pendant une période mais que ça ne l’est plus. À nouveau, il appelle à un peu de patience. «Je peux vous dire que tout ce qui va arriver sur le marché va arriver à des niveaux de loyer sensiblement inférieurs à ce qu’on connaît aujourd’hui.» Et cela s’explique: «Il y a eu une période où l’on a fait plus de locatifs parce que les investisseurs étaient très intéressés. Mais les niveaux de loyers restaient élevés parce qu’il fallait compenser les prix d’achat des terrains notamment. Tandis qu’aujourd’hui, les gens sont conscients de la concurrence. Les attentes de loyers ont beaucoup baissé.» Secrétaire général de la Fédération romande immobilière, Olivier Feller (PLR/VD) abonde dans ce sens: «Il y a deux phénomènes que l’on ne peut pas nier: la demande tend à se tasser, notamment en raison de la baisse de la migration, et les mesures qui ont été prises commencent à déployer leurs effets.»

Encore un peu de patience

Les acteurs de l’immobilier estiment ainsi que les nouvelles statistiques du logement, attendues cet automne, confirmeront leur optimisme. Reste à savoir si les nouveaux appartements ont poussé au bon endroit et s’adresseront à tout type de porte-monnaie. Carlo Sommaruga en doute fort, à défaut d’une vraie politique du logement en Suisse. Il appelle à un «master plan» fédéral des constructions, comme cela se fait dans la santé ou l’éducation. Olivier Feller n’est pas convaincu: «Nous vivons dans un pays fait de diversité. On ne peut pas dépeupler les campagnes au profit des villes. Il faut conserver un équilibre.» La bataille du logement est relancée.

* Nom connu de la rédaction (TDG)