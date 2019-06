La reconnaissance faciale suscite de vives inquiétudes

Le signal ne pouvait être plus fort: début juin, San Francisco, capitale mondiale des hautes technologies au cœur de la Silicon Valley, choisissait d’imposer des limites aux différents systèmes de reconnaissance faciale en interdisant son utilisation par la police et autres agences de gouvernement locales.

«La propension de la technologie à mettre en danger les libertés civiles surpasse substantiellement ses bénéfices supposés. La technologie va exacerber les injustices raciales et menace notre capacité à vivre libres de la surveillance permanente du gouvernement.» C’est par ce texte que huit des neuf conseillers municipaux se sont prononcés pour cette réglementation d’un système à la croissance fulgurante.

Cette décision remet à l’ordre du jour les inquiétudes quant à la protection de la vie privée. Car la reconnaissance faciale est partout. On l’utilise pour déverrouiller son téléphone, sa voiture, au contrôle d’identité à l’aéroport – comme à Zurich – ou pour payer ses courses. Certaines enseignes s’en servent même pour identifier le sexe des consommateurs ou leur âge, afin de leur envoyer des publicités ciblées…

L’exemple chinois

En Chine, le système, contrôlé par l’État, est poussé à l’extrême avec une caméra installée pour sept habitants sur l’ensemble du territoire: 200 millions d’appareils capables de traquer la plus petite incivilité (traverser sur un passage piéton au feu rouge, par exemple) et d’exposer le contrevenant aux yeux de tous. En Chine, des millions d’individus sont ainsi fichés dans une gigantesque base de données en cours d’élaboration, qui attribue des notes à chacun.

Ce système inclut des punitions, comme empêcher les mauvais citoyens de se procurer un billet d’avion ou de train, de louer un appartement, de créer une entreprise… Moscou pourrait s’inspirer de l’idée.

À Martigny (VS), l’Institut de recherche Idiap est à la pointe concernant ce qui touche à la biométrie. C’est l’un des trois laboratoires du monde à être habilité à établir des certifications dans le domaine. Il travaille sur de nombreux projets liés à la reconnaissance faciale.

«Le problème ne vient pas de la technologie elle-même, mais de la façon dont elle est utilisée et déployée, souligne Sébastien Marcel, directeur de l’unité biométrique. Ce qui a fait peur aux membres du Conseil municipal de San Francisco, ce sont les dérives possibles liées à une utilisation de la vidéosurveillance de masse, comme en Chine.»

La récente interdiction prononcée à San Francisco ne s’applique pas aux services privés, ni aux zones où la sécurité est du ressort de l’État fédéral, comme les aéroports. Et aux États-Unis, de nombreuses villes utilisent la reconnaissance faciale. Sur le papier, elle promet des miracles: mettre la main sur les criminels les plus recherchés du pays et les suspects potentiels grâce aux portraits-robots, retrouver des personnes portées disparues, des enfants…

«Le danger, c’est le stockage de toutes ces données. Qu’en faire? Les croiser avec d’autres bases de données? La société chargée de les stocker risque-t-elle de s’en servir pour d’autres usages?» Sébastien Marcel, directeur de l’unité biométrique chez Idiap

Pourtant, le système a montré ses limites avec de nombreux cas d’arrestations abusives. À Londres, où il est utilisé par la police, un rapport révèle qu’entre 2016 et 2018 le logiciel avait abouti à des faux positifs dans 96% des cas. Les procès qui ont découlé de ces méprises auraient coûté près de 300'000 francs à la Ville.

«Constituer ces bases de données est très délicat, continue Sébastien Marcel. Il s’agit de recenser des dizaines de milliers de personnes avec, pour chacune d’elles, plusieurs centaines de clichés. Si la base contient plus d’hommes que de femmes, le système reconnaîtra mieux les premiers. Celui employé en Chine est, d’ailleurs, probablement plus compétent avec les personnes asiatiques qu’occidentales. Le problème, c’est qu’il n’y a pas encore de certification des systèmes pour s’assurer de leur réelle efficacité.»

Un juteux marché

En Suisse, nous n’en sommes pas encore là. «Nos services n’utilisent pas du tout la reconnaissance faciale, précise Sylvain Guillaume-Gentil, chargé de communication à la police genevoise. Les caméras disséminées en ville ne sont pas utilisées avec un logiciel passant en revue les individus potentiellement recherchés. Tout se fait de manière traditionnelle avec des collaborateurs qui comptent sur leur mémoire visuelle pour reconnaître les personnes recherchées dans la rue.»

Experte internationale en cybersécurité et en cyberdéfense, Solange Ghernaouti, professeure à l’Université de Lausanne, se réjouit de la prise de conscience que suscite la décision de San Francisco. «On parle de surveillance et de traçabilité permanente de toute la population, pas seulement de celle des malveillants! On doit poser des limites à cette surveillance, aussi intrusive qu’abusive, à ce besoin de contrôler les individus, leur localisation, leurs déplacements, ce qu’ils font et avec qui.»

L’intérêt du privé

Du côté des entreprises, la reconnaissance faciale représente un marché juteux. Il y a quelques jours, on apprenait que l’application de stockage de photos en ligne Ever se servait des dizaines de millions de clichés de ses utilisateurs pour créer un logiciel de reconnaissance faciale, vendu à des compagnies privées, ainsi qu’à la police ou à l’armée.

De son côté, Amazon met à disposition de ses utilisateurs son propre outil, Rekognition, pour identifier des quidams sur la base de n’importe quelle vidéo fournie. Le «New York Times» l’a testé, il y a quelques semaines. Résultat: en se servant également des images de quelques caméras de surveillances, le quotidien a pu suivre facilement les allées et venues de personnes.

«On a pris l’habitude de se prendre en photos, de partager ces clichés sur les réseaux sociaux, et nos données biométriques sont dans la nature, exploitées et souvent piratées, commente Solange Ghernaouti. Le danger vient de l’efficacité de la collecte, du traitement des données et des mécanismes qui influencent les comportements. Tout un système se met en place pour imposer des normes comportementales, empêcher la contestation et l’émergence du différent. Un système contrôlé par ceux qui maîtrisent la technologie et par ceux qui ont le pouvoir de traiter avec eux.» (Le Matin Dimanche)