La sécheresse revient et nous ne sommes toujours pas prêts

Nous ne sommes qu’en avril et déjà des records de sécheresse ont été battus un peu partout en Suisse. À Genève, par exemple, à l’heure où nous bouclons ces lignes, il n’y a pas eu la moindre goutte de pluie depuis trente-six jours. Pour un printemps, c’est la plus longue période sèche jamais enregistrée au bout du lac.

Chez les agriculteurs, ces mois de mars et d’avril trop secs réveillent le spectre du manque. Pour les grandes cultures, un début d’année sec passe encore, mais les mois de mai et de juin sont déterminants. «Pour le blé, l’orge, le maïs, la betterave, la pomme de terre et le maraîchage, tout ce qui est pris est pris. Mais si les précipitations tardent, le stress monte d’un cran», explique Frédéric Menetrey, directeur de la Chambre d’agriculture fribourgeoise. Tout ça, sans parler de l’effet cumulatif du manque d’eau au fil des ans sur la biologie des sols.

Une nouvelle réalité

Impuissant face au caprice de mère Nature, le monde agricole se tourne vers les météorologues avec une question au bout des lèvres: aura-t-on de l’eau cet été? Les spécialistes des cumulus ont beau dire qu’ils ne peuvent prédire un avenir si lointain, l’angoisse s’installe. L’année dernière, heureusement, la sécheresse des premiers mois avait laissé place à des précipitations «normales» le reste du temps. Mais sur l’ensemble de la décennie passée, en Suisse romande, c’est plutôt l’exception qui confirme la règle. Les stations MétéoSuisse de Genève et de La Chaux-de-Fonds, par exemple, ont enregistré des déficits d’eau lors des cinq dernières années.

Mais attention, il ne serait pas juste d’en conclure qu’il pleut moins en Suisse. En fait, l’eau est surtout moins bien répartie au fil des saisons, comme l’explique Mikhaël Schwander, météorologue chez MétéoSuisse: «Les quantités de précipitations par année pourraient relativement peu varier, mais le climat ressemblera plus à un climat méditerranéen avec des hivers doux et humides et des étés chauds et secs.»

Stéphane Teuscher, directeur de ProConseil chez Prométerre, en rajoute une couche: «D’ici à 2050, notre climat en Suisse romande sera similaire à celui d’Orange, au sud de la France.» Sachant cela, quand cessera-t-on de s’étonner béatement du manque d’eau en été? Les spécialistes le répètent en chœur: le déficit de pluviométrie estival n’est plus une anomalie mais une nouvelle réalité.

Du gruyère en 2050?

Où en est la prise de conscience dans le milieu agricole? «Elle est bonne», estime Frédéric Menetrey, avant d’ajouter: «On entend plus dire comme par le passé qu’il faut faire avec les aléas de la nature.» Et du côté des solutions? «Il faut adapter les modes de culture, les semis et le travail du sol. L’autre point primordial, c’est l’amélioration de nos capacités d’irrigation.»

Ça tombe bien puisqu’en ce début d’année 2020 le Conseil fédéral lance l’adaptation quadriennale de sa politique agricole. Et parmi ses objectifs: la sécurité des récoltes. Or, jusqu’ici, le gouvernement fait surtout la promotion de vieilles recettes, dont «la réduction des primes de l’assurance récolte». Autrement dit, on cherche encore à limiter la casse au lieu de chercher à l’éviter.

La Confédération en fait-elle assez? D’un point de vue financier, l’enveloppe annuelle de 80 millions versée sous forme de contributions pour des améliorations foncières et des bâtiments ruraux est plutôt généreuse. Mais, pour faire pousser les pommes de terre, l’argent ne fait pas tout. Aujourd’hui, ce que le monde agricole appelle de ses vœux, c’est une vision à long terme. Et pour ça, il faut répondre à une question épineuse: quel type de cultures et d’élevage veut-on favoriser?

«Le changement climatique impose des choix de société. Voudra-t-on encore manger du gruyère en 2050?» demande Stéphane Teuscher. Du côté de l’Union suisse des paysans, on imagine «avoir recours à des cultures «plus exotiques», comme l’explique son directeur Martin Rufer.

Pendant ce temps-là, que font les agriculteurs? Ils cherchent de l’eau. «La Suisse n’est pas un grand pays d’irrigation, raconte Frédéric Menetrey. Sur cette question, il faut une politique plus volontariste, d’autant plus qu’avec tous ses lacs le potentiel est énorme.» Or, du côté de l’Office fédéral de l’agriculture, on s’en tient à une politique très fédéraliste: «Les prises de mesures, projets ou autres discussions ont lieu au niveau régional. Ce sont les Cantons qui gèrent les droits d’utilisation de l’eau.»

Autour du lac de Neuchâtel, le message a été bien reçu. Las de se battre pour obtenir des autorisations de pompage dans les rivières, certains maraîchers et agriculteurs ont pris les choses en main. En plus d’un réseau existant à Portalban, deux autres coopératives de pompage du lac se mettent en place près d’Estavayer et dans la région de Payerne. Sans impact majeur sur l’écosystème, ce deuxième projet devrait coûter entre 17 et 20 millions de francs. Mais avec seulement 5% à 6% de la surface agricole irriguée artificiellement, on mesure, en Suisse, la marge de progression.

Irrigation 4.0

Il serait donc faux de dire que dans notre pays, rien ne bouge. Disons plutôt que nous sommes dans une phase d’exploration. En partenariat avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’association vaudoise Prométerre, par exemple, mène un projet sur six ans pour mesurer l’efficience de nouveaux systèmes d’irrigation. Ici, on teste l’avancée des dernières technologies pour mettre en place l’«irrigation 4.0». On connaissait déjà l’arrosage goutte-à-goutte, on teste également des sondes souterraines pour savoir quel est le meilleur moment pour arroser. «Les choses s’accélèrent», estime Stéphane Teu­scher avant de compléter: «Oui, on est un peu tard, mais je suis optimiste.»

Pour l’ingénieur agronome, cette politique de régionalisation va dans le bon sens. En effet, en Suisse, les réalités climatiques ne sont pas les mêmes partout. Ce côté de la Sarine, par exemple, est beaucoup plus touché que le reste du pays par le déficit d’eau de pluie. D’ailleurs, l’association vaudoise de promotion de la terre cherche en ce moment un nouveau chef de projet.

Son rôle? Mettre en place, de concert avec les autorités, la stratégie agricole vaudoise à l’horizon 2030-2050. Ici encore, l’ambition est grande mais la mise en œuvre est plutôt lente. Il faut d’abord faire un inventaire des infrastructures existantes avant de définir quelle production on souhaite maintenir dans le futur. Et, finalement, lancer les projets. «Une fois validés par le Canton et la Confédération, les premiers projets seront éligibles vers 2025», estime Stéphane Teu­scher.