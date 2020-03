La surpêche n’arrête pas de diminuer, même le thon rouge en profite

La situation des poissons dans les mers et les océans s’améliore. C’est ce que révèlent trois rapports récents qui arrivent à la même conclusion. «Près de la moitié des poissons capturés en 2019 provient de populations en bon état écologique, qui sont exploitées de manière durable», assure le dernier bilan de l’état des poissons pêchés en France, qui est dressé par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).

Comme le montre l’infographie ci-dessus, les volumes de poissons prélevés sur des populations en bon état ou en reconstitution atteignent désormais 49% de l’ensemble des poissons pêchés, alors que ce total n’était que de 15% il y a vingt ans. Désormais, précise l’Ifremer, la surpêche ne touche plus que 23% des populations de poissons étudiées en Méditerranée et dans l’océan Atlantique, alors que 5% des espèces sont dégradées ou effondrées.

Il faut attribuer cette amélioration globale «aux progrès des connaissances en biologie et en écologie, à l’adoption de quotas qui accélèrent le renouvellement des espèces et qui ajustent les capacités de pêche aux ressources disponibles, et à l’utilisation d’outils de pêche intelligents et plus sélectifs», commente François Houllier, PDG de l’Ifremer. Parmi les grands gagnants de ces vingt dernières années, on trouve un poisson symbole de la surpêche: le thon rouge de Méditerranée.

Image: IFREMER (cliquer ici pour agrandir)

«Un plan de gestion a permis de réduire la pêche suivant les seuils préconisés par les scientifiques. Depuis, la population des thons rouges est en cours de reconstitution», se réjouit Jean-Marc Fromentin, biologiste à l’Ifremer.

Pour le thon, les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a elle aussi livré des nouvelles encourageantes concernant «les eaux internationales, qui représentent près de 95% du volume des océans». Désormais, assure-t-elle, «huit des treize principaux stocks de thons de la planète ne font plus l’objet d’une surpêche. Cela signifie que huit stocks de poissons sont en train de se reproduire et atteindront un niveau sain.»

La FAO a calculé par ailleurs qu’il n’y a plus que de 31% à 33% des stocks mondiaux de poissons qui sont encore surexploités. Là encore, c’est un progrès. L’enjeu est de taille puisque les thons sont l’un des quatre produits de la mer les plus rentables, avec les homards, les crevettes et les céphalopodes (pieuvres, calmars, seiches).

La prudence est de mise

Enfin, la troisième bonne nouvelle est apportée par la Communauté européenne, qui signale, dans un rapport de 2019, que «la pression de pêche présente une tendance générale à la baisse dans l’Atlantique Nord», et que la quantité de poissons adultes en âge de se reproduire «continue d’augmenter dans ces zones où elle dépasse désormais de 36% le niveau de 2003».

Pour le WWF, ces résultats sont «encourageants», même s’il faut rester prudent. «L’Ifremer met en avant une tendance dans l’Atlantique Nord-Est, due à une amélioration de la gestion de la pêche au cours des vingt dernières années, commente Catherine Vogler, spécialiste pêche et aquaculture durable. Ce n’est pas le cas pour toutes les espèces, comme le montre la quasi-totalité des stocks de cabillauds qui sont effondrés dans cette zone. Et ce n’est pas le cas en Méditerranée, où la situation reste très préoccupante.»

En effet, le diagnostic varie beaucoup d’une mer et d’une espèce à l’autre. Parmi les autres grands gagnants de ces dernières décennies, le merlu du golfe de Gascogne et de mer Celtique. Ce poisson, à qui l’on prédisait le même sort que la morue qui a disparu des eaux de Terre-Neuve où elle a longtemps abondé, a été sauvé par un plan d’urgence lancé à la fin des années 90. Cela s’est traduit par des mesures restrictives, telles que les quotas de pêche, les fermetures de certaines zones et une augmentation de la taille des mailles des filets pour laisser les petits poissons s’échapper. Et cela permet à l’Ifremer de présenter le rétablissement des populations de merlus comme une «success story».

L’Ifremer se réjouit également des progrès enregistrés chez les populations d’anchois et de baudroies dans le golfe de Gascogne, de coquilles Saint-Jacques dans la Manche et de la population de bars, désormais jugée «reconstituable».

Autre bonne nouvelle, les espèces comestibles ne sont pas les seules à profiter des progrès enregistrés ces dernières années. La FAO rapporte notamment que «les captures de dauphins et de tortues ont diminué de 98% au large du Pakistan en quelques années, passant de 12 000 en 2012 à moins de 200 en 2018».

Activité très rentable

Reste la nouvelle la plus étonnante de ces rapports: l’ensemble de ces mesures écologiques n’a pas fait chuter le business. Selon la Commission européenne, «la flotte de pêche de l’UE a continué à enregistrer des bénéfices nets record», notamment parce que le poisson sauvage se vend plus cher.

Bien sûr, ces signes encourageants sont loin de régler le problème de la surpêche. «Au niveau mondial, plus de 90% des stocks de poissons sont maintenant exploités ou surexploités», rappelle Catherine Vogler, du WWF. Reste cette tendance générale, qui montre une amélioration lente mais continue. C’est déjà ça.