La tribune de Virgine Despentes applaudie par les Romandes

Du pur Despentes: direct, violent, efficace, outrancier et assumé comme tel. «Désormais on se lève et on se barre», paru dans la foulée sur hauts talons de l’actrice Adèle Haenel quittant avec fracas la Cérémonie des César, vendredi 28 février, a été sans doute le texte le plus commenté ayant suivi l’événement. Une tribune forcément clivante, s’attaquant directement à tous ceux, du cinéma à la finance en passant par la politique, qui sont «les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets».

L’écrivaine renoue ainsi avec la tradition marxisante de la «convergence des luttes», réunissant dans une même dénonciation tous les pouvoirs, soulignant une relation entre «dominants» et «dominés» demeurant au centre du débat social.

«Je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d’impuissance depuis votre belle démonstration de force, certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d’impunité», éructe Despentes. Alors, pour le vérifier, nous avons demandé leur avis à quatre femmes issues du milieu de la culture en Suisse romande. Comédienne, écrivaine, metteuse en scène: oui, Virginie Despentes leur parle.

«Hommage à la jeune fille qui se lève…»

Anne Bisang, Directrice artistique du Théâtre populaire romand. Photo: Jean-Paul Guinnard/LMD

J’applaudis la tribune de Virginie Despentes car elle a su reconnaître et exalter le geste puissant d’Adèle Haenel à tout jamais gravé dans nos mémoires avec l’image et les mots.

Virginie Despentes dépeint la violence de l’industrie du cinéma mais aussi les portes de sortie, les issues héroïques: «Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. […] C’est terminé. On se lève. On se casse.»

Au bannissement d’Adèle Haenel, spoliée d’un sacre mérité, elle confronte la glorification de Roman Polanski par l’Académie des César: «À travers lui, c’est votre puissance qu’on doit respecter […] Vous savez très bien ce que vous faites quand vous défendez Polanski: vous exigez qu’on vous admire jusque dans votre délinquance.» C’est le point fort du texte de Virginie Despentes. Non seulement la loi n’est pas la même pour tous, mais en plus, ce déni de démocratie s’affiche aujourd’hui en costume de soirée, comme un privilège assumé!

Son texte me touche aussi par l’expression de la vulnérabilité des femmes qui entrent en résistance. Elle dit la souffrance, celle des coups qu’on encaisse sans bruit: «On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l’avoir pris des dizaines de fois votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal.» Une séquence qui fait monter les larmes comme celle d’Adèle quand elle se lève.

«Manger une côte de bœuf à la table d’un végan»

Claude-Inga Barbey, Comédienne, metteuse en scène, chroniqueuse. Photo: Florian Cella

Ce qui me frappe c’est la provocation des touts puissants de l’industrie du cinéma français. En pleine période «me too», primer l’œuvre d’un type qui a violé des jeunes filles, c’est gonflé. C’est comme manger une côte de bœuf à la table d’un végan. En cela, la réaction d’Adèle Haenel est parfaitement justifiée.

Ce qui m’effraie un peu par contre, c’est l’amalgame hargneux qu’on serait vite tenté de faire. L’art a ses secrets, comme les formules chimiques. La fascination d’un peintre pour son modèle est essentielle à la réussite d’un tableau. Je suis moins sûre que la fascination d’un gérant pour sa caissière soit essentielle à la bonne marche d’une succursale Denner.

Quoi qu’il en soit cette affaire, c’est du pain bénit pour les scénaristes de la série 10%. Je me demande si Haenel et Polanski accepteront d’y jouer leurs propres rôles… ça dépendra certainement du cachet. Bon, je vous laisse, j’ai repéré un jeune qui vient passer une audition pour mon prochain spectacle. On a rendez-vous dans ma chambre d’hôtel.

«Sa colère monte en moi»

Mélanie Chappuis, Écrivaine. Photo: Steeve Luncker-Gomez

À mesure que je lis la tribune de Virginie Despentes, dimanche dernier, sa colère monte en moi. La violence de cette phrase: «(…) le respect qu’on leur doit (aux riches, aux puissants) s’étendra désormais jusqu’à leurs bites tachées du sang et de la merde des enfants qu’ils violent.» Sa vulgarité? Sa vérité. Il ne s’agit évidemment pas de traîner dans la même boue tous les riches et puissants, tous les hommes et les blancs. Mais on récompense un réalisateur qui a jadis violé et sodomisé au moins une enfant.

En plein #MeToo. Ou juste après. Alors que les femmes ont osé parler et refusent désormais d’écarter les jambes, de tendre la croupe, de baisser les yeux, de rire gênées, de se résigner, de sembler consentir, car le non n’est pas sorti, pas assez, la peur prenait le dessus, et le sentiment qu’il fallait passer par là. Alors que les femmes osent changer les schémas qui leur ont été imposés: Polanski repart avec un césar.

Et il ne s’agit plus de lui, brillant réalisateur, dont j’aime les films, particulièrement ceux où les héroïnes se vengent, «Tess», «Lunes de fiel», «La Vénus à la fourrure». Il ne s’agit plus d’elle(s) non plus, celle(s) qu’il a violée(s). Il s’agit de cette société post #MeToo que l’on essaie de créer et de ceux qui refusent qu’elle advienne. Le César de Polanski, je le lis comme un doigt d’honneur à celles (et ceux) qui redressent la tête après avoir été soumises, réclamant le respect et l’égalité.

Alors oui, on va voir «J’accuse» si on le souhaite, mais on ne le prime pas dans les circonstances actuelles et on refuse de courber l’échine devant le mépris de ceux qui estiment revenu le temps qu’on la ferme.

«Un long travail de déconstruction à mener ensemble»

Yvette Théraulaz, Comédienne et chanteuse. Photo: Odile Meylan

Merci à toutes ces femmes courageuses qui prennent la parole, la plume, la caméra, qui n’ont pas peur de déplaire, qui se lèvent pour dire «ça suffit!»

Ça fait trop longtemps que les femmes subissent les violeurs, les violences domestiques. Tous les quinze jours en Suisse il y a un féminicide. Une femme sur cinq subit des violences sexuelles. La majorité de ces violences restent impunies. Seuls 8% sont dénoncés en justice.

Merci à Vanessa Springora pour son livre «Le consentement». Merci à Adèle Haenel pour son témoignage aux journalistes de Mediapart. Et tant d’autres. J’admire ces femmes, elles me tiennent éveillée.

J’admire depuis longtemps Virginie Despentes. Son essai «King Kong Théorie» est aussi fort pour moi que «Le Deuxième Sexe» de Simone de Beauvoir. Toutes ces femmes me servent de modèles. Elles osent. Dans le spectacle que je joue en ce moment, «Histoires d’ils», je parle des violences que j’ai vécues dans ma vie de femme et dans ma vie d’artiste. Je suis moins virulente que Virginie Despentes dans sa chronique parue dans «Libération». Je crois encore en la force de l’amour et du dialogue.

Sinon, comment avancer? Déclarer la guerre peut provoquer des retours de bâton et un durcissement des positions misogynes. Je vois ces hommes qui prônent le masculinisme et leur haine des féministes. La domination masculine est partout et elle n’est pas prête à céder du terrain.

Mais depuis #MeToo et la Grève des femmes, beaucoup de femmes et d’hommes la remettent en cause. C’est un long travail de déconstruction qui a commencé dès Mai 68. Il faudra du temps, sans doute encore beaucoup de temps, pour qu’ensemble (seulement ensemble) nous parvenions au changement de paradigme.